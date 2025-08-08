Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смертный приговор Ливану: что стоит за планом США по разоружению "Хезболлы"?

Ещё одна страна погибнет: США продавили Ливан на план по разоружению шиитов
4:11
Мир » Азия » Ближний Восток

США намерены "установить мир" ещё в одной стране — Ливане. Они продавили в Бейруте план по разоружениию "Хезболлы", что вместо мира принесёт гражданскую войну.

Бейрут, Ливан
Фото: commons.wikimedia.org by Bdx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бейрут, Ливан

Ливан утвердил план США о мире с Израилем

7 августа правительство Ливана одобрило условия предложенного США соглашения о разоружении шиитского движения "Хезболла", одновременно с усилением присутствия ливанской армии на юге страны и выводом армии Израиля с оккупированных территорий. Согласно плану, сначала группировка должна сдать тяжёлое вооружение, а затем и стрелковое. Этот период рассчитано завершить к марту 2026 года, и речь не идёт об интеграции шиитских бойцов в армию Ливана.

Взамен Израиль будет постепенно выводить войска из оккупированных территорий южного Ливана и освободит ливанских заключённых. Затем, в течение еще трёх месяцев — к июню, если всё будет идти по плану, "израильские силы оставят последние занятые стратегические позиции".

Как всегда при навязывании "лучшей жизни" США, а также Франция, Катар и Саудовская Аравия обещают выделение средств для восстановления Ливана. Заключительный этап, рассчитанный ещё на 4 месяца, включает демонтаж оставшегося тяжёлого вооружения "Хезболлы", включая ракеты большой дальности и беспилотники. План предусматривает "постоянную и видимую демаркацию международных границ между Ливаном и Израилем, а также между Ливаном и Сирией".

Хезболла отвергает неконституционое решение Бейрута 

"Хезболла", назвала этот план "смертным грехом" и пообещала действовать так, "как будто его не существует". "Хезболла" и её главный шиитский союзник, движение "Амаль" во главе со спикером парламента Набихом Берри, заявили, что готовы начать говорить о судьбе своего оружия, только если Израиль сначала выведет войска с территории Ливана и прекратит удары.

Право обладанием оружием за "Хезболлой" закреплено законодательно после окончания гражданской войны в 1989 году, как за "силами сопротивления сионистской оккупации". По Конституции Ливана, государственная система призвана гарантировать, что ни одна религиозная группа не будет отстранена от принятия решений, поэтому принятый план правительством без согласия шиитской части общества не вписывается в рамки Основного закона.

Ливанское правительство, по сути, вместо поиска консенсуса, одобрило прямой запрос иностранного государства — США, поэтому новый конфликт внутри страны неизбежен.

Разоружить Хезболлу невозможно без гражданской войны. Пойдут ли на неё США?

Проблемы начнутся сразу, потому что ливанская армия не сможет разоружить "Хезболлу" физически, она гораздо хуже вооружена, разобщена, зарплата ей задерживается. Помимо этой проблемы, есть "проблема" влияния "Хезболлы" не только на региональном уровне, но и во всей стране. По сути, южный шиитский Ливан — это государство в государстве, имеющее даже свои социальные институты, поддерживающие население.

Бывший переговорщик США Аарон Миллер считает, что "разоружение группировки невозможно без гражданской войны". А недальновидные действия правительства Джозефа Ауна, одобрившего американский план, откроют путь к "созданию внутреннего хаоса с помощью наёмных элементов". В этом случае неизбежно развернётся новый сценарий ливанского кровавого гражданского конфликта, но исход в пользу Израиля совсем не очевиден, как и его победа военным путём.

За последние 50 лет ЦАХАЛ трижды вторгался в Ливан, и ни разу не одержал победу. Преимущества в вооружении не имеют большого значения в партизанской войне, которая ведётся "Хезболлой" в горах Южного Ливана.

План, скорее всего, умрёт, так и начавшись реализовываться.

Уточнения

«Хезболла́» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

