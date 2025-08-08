Конфликт США и Венесуэлы: не пора ли российским бомбардировщикам снова пролететь над Карибским морем

США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы

США удвоили вознаграждение за голову президента Мадуро до 50 млн долларов. Почему бы не повторить трансатлантический перелёт российских бомбардировщиков в Венесуэлу.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Николас Мадуро

В США объявлена охота на президента соседней страны

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в видео, опубликованном на X*, обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро лично в использовании мафии для доставки "смертоносных наркотиков и насилия в нашу страну".

"Он — один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличили вознаграждение за его поимку вдвое — до 50 млн долларов", — сказала она и пообещала привлечь Мадуро к ответственности.

По данным Бонди, США изъяли "активы на сумму более 700 млн долларов, связанных с Мадуро, включая два частных самолёта, девять транспортных средств и многое другое". Санкции наложены и на других членов его правительства.

Вашингтон обвиняет Каракас в руководстве преступной группировкой "Трен де Арагуа" (и других), объявленной в США международной террористической организацией.

Жест доброй воли от Мадуро признан Трампом слабостью

Сам Мадуро не признан США легитимным президентом, однако это не помешало им договориться с Мадуро об освобождении десяти американцев, задержанных в Венесуэле за терроризм.

Вашингтон всегда воспринимает такие жесты доброй воли как знак слабости и удваивает давление. Более правильным было бы вести долгие переговоры о признании Мадуро в обмен на их освобождение. Тем более, что Китай исправно покупает венесуэльскую нефть и отвергает попытки США повлиять на это решение, а ситуация внутри страны стабилизировалась.

По предварительным данным, за первое полугодие рост ВВП составил 7,71%. Добыча нефти увеличилась, с галопирующей инфляцией удалось справиться, ценовой и валютный контроль были ослаблены, ситуация в стране напоминает эпоху российских кооперативов на фоне господствующего социализма.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в Telegram назвал вступление Бонди шоу и отчаянной попыткой отвлечься от собственного несчастья в виде "дела Эпштейна", "медийным цирком, чтобы угодить побеждённым крайне правым".

Мадуро по гостелевидению 7 августа обвинил Трампа в финансировании "фашистского заговора" против Венесуэлы и призвал гражданские и военные власти усилить меры по обеспечению национальной безопасности.

"Здесь есть совершенно невменяемые личности, призывающие к гражданской войне", — предупредил Мадуро.

Как Россия могла бы помочь союзнику

Проблема наркотиков — это проблема США, надо бы им посмотреть на опыт других стран и бороться не с президентами неугодных стран, вмешиваясь в их выборы и назначая параллельные органы власти, а с беспорядком на границе с Мексикой, где пограничники подкуплены наркомафией и не выполняют свои функции. Тотальная коррупция в миграционной сфере — вот проблема США.

Возможно, совместные учения с ВС РФ в море или/и визит стратегических бомбардировщиков Ту-160, который был осуществлён в 2018 году, были бы очень полезными для приведения в чувство северного соседа. И Каракасу не надо опасаться санкций на нефть. Лицензия компании Chevron на деятельность в Венесуэле не была аннулирована и не будет, потому что венесуэльская нефть — тяжёлая и именно такая нужна американским НПЗ для широкой переработки. Её могла бы заменить только российская нефть, но этот вариант — совсем фантастический.

*- социальная сеть, заблокированная в РФ.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



Ни́колас Маду́ро Мо́рос (исп. Nicolás Maduro Moros [nikoˈlas maˈðuɾo ˈmoɾos]; род. 23 ноября 1962, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

