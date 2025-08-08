Конфликт США и Венесуэлы: не пора ли российским бомбардировщикам снова пролететь над Карибским морем

США удвоили вознаграждение за голову президента Мадуро до 50 млн долларов. Почему бы не повторить трансатлантический перелёт российских бомбардировщиков в Венесуэлу.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди в видео, опубликованном на X*, обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро лично в использовании мафии для доставки "смертоносных наркотиков и насилия в нашу страну".
"Он — один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличили вознаграждение за его поимку вдвое — до 50 млн долларов", — сказала она и пообещала привлечь Мадуро к ответственности.
По данным Бонди, США изъяли "активы на сумму более 700 млн долларов, связанных с Мадуро, включая два частных самолёта, девять транспортных средств и многое другое". Санкции наложены и на других членов его правительства.
Вашингтон обвиняет Каракас в руководстве преступной группировкой "Трен де Арагуа" (и других), объявленной в США международной террористической организацией.
Сам Мадуро не признан США легитимным президентом, однако это не помешало им договориться с Мадуро об освобождении десяти американцев, задержанных в Венесуэле за терроризм.
Вашингтон всегда воспринимает такие жесты доброй воли как знак слабости и удваивает давление. Более правильным было бы вести долгие переговоры о признании Мадуро в обмен на их освобождение. Тем более, что Китай исправно покупает венесуэльскую нефть и отвергает попытки США повлиять на это решение, а ситуация внутри страны стабилизировалась.
По предварительным данным, за первое полугодие рост ВВП составил 7,71%. Добыча нефти увеличилась, с галопирующей инфляцией удалось справиться, ценовой и валютный контроль были ослаблены, ситуация в стране напоминает эпоху российских кооперативов на фоне господствующего социализма.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в Telegram назвал вступление Бонди шоу и отчаянной попыткой отвлечься от собственного несчастья в виде "дела Эпштейна", "медийным цирком, чтобы угодить побеждённым крайне правым".
Мадуро по гостелевидению 7 августа обвинил Трампа в финансировании "фашистского заговора" против Венесуэлы и призвал гражданские и военные власти усилить меры по обеспечению национальной безопасности.
"Здесь есть совершенно невменяемые личности, призывающие к гражданской войне", — предупредил Мадуро.
Проблема наркотиков — это проблема США, надо бы им посмотреть на опыт других стран и бороться не с президентами неугодных стран, вмешиваясь в их выборы и назначая параллельные органы власти, а с беспорядком на границе с Мексикой, где пограничники подкуплены наркомафией и не выполняют свои функции. Тотальная коррупция в миграционной сфере — вот проблема США.
Возможно, совместные учения с ВС РФ в море или/и визит стратегических бомбардировщиков Ту-160, который был осуществлён в 2018 году, были бы очень полезными для приведения в чувство северного соседа. И Каракасу не надо опасаться санкций на нефть. Лицензия компании Chevron на деятельность в Венесуэле не была аннулирована и не будет, потому что венесуэльская нефть — тяжёлая и именно такая нужна американским НПЗ для широкой переработки. Её могла бы заменить только российская нефть, но этот вариант — совсем фантастический.
*- социальная сеть, заблокированная в РФ.
