Любовь Степушова

Конфликт США и Венесуэлы: не пора ли российским бомбардировщикам снова пролететь над Карибским морем

США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы
Мир » Остальной мир » Южная Америка

США удвоили вознаграждение за голову президента Мадуро до 50 млн долларов. Почему бы не повторить трансатлантический перелёт российских бомбардировщиков в Венесуэлу.

Николас Мадуро
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Николас Мадуро

В США объявлена охота на президента соседней страны

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в видео, опубликованном на X*, обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро лично в использовании мафии для доставки "смертоносных наркотиков и насилия в нашу страну".

"Он — один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличили вознаграждение за его поимку вдвое — до 50 млн долларов", — сказала она и пообещала привлечь Мадуро к ответственности.

По данным Бонди, США изъяли "активы на сумму более 700 млн долларов, связанных с Мадуро, включая два частных самолёта, девять транспортных средств и многое другое". Санкции наложены и на других членов его правительства.

Вашингтон обвиняет Каракас в руководстве преступной группировкой "Трен де Арагуа" (и других), объявленной в США международной террористической организацией.

Жест доброй воли от Мадуро признан Трампом слабостью

Сам Мадуро не признан США легитимным президентом, однако это не помешало им договориться с Мадуро об освобождении десяти американцев, задержанных в Венесуэле за терроризм.

Вашингтон всегда воспринимает такие жесты доброй воли как знак слабости и удваивает давление. Более правильным было бы вести долгие переговоры о признании Мадуро в обмен на их освобождение. Тем более, что Китай исправно покупает венесуэльскую нефть и отвергает попытки США повлиять на это решение, а ситуация внутри страны стабилизировалась.

По предварительным данным, за первое полугодие рост ВВП составил 7,71%. Добыча нефти увеличилась, с галопирующей инфляцией удалось справиться, ценовой и валютный контроль были ослаблены, ситуация в стране напоминает эпоху российских кооперативов на фоне господствующего социализма.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в Telegram назвал вступление Бонди шоу и отчаянной попыткой отвлечься от собственного несчастья в виде "дела Эпштейна", "медийным цирком, чтобы угодить побеждённым крайне правым".

Мадуро по гостелевидению 7 августа обвинил Трампа в финансировании "фашистского заговора" против Венесуэлы и призвал гражданские и военные власти усилить меры по обеспечению национальной безопасности.

"Здесь есть совершенно невменяемые личности, призывающие к гражданской войне", — предупредил Мадуро.

Как Россия могла бы помочь союзнику

Проблема наркотиков — это проблема США, надо бы им посмотреть на опыт других стран и бороться не с президентами неугодных стран, вмешиваясь в их выборы и назначая параллельные органы власти, а с беспорядком на границе с Мексикой, где пограничники подкуплены наркомафией и не выполняют свои функции. Тотальная коррупция в миграционной сфере — вот проблема США.

Возможно, совместные учения с ВС РФ в море или/и визит стратегических бомбардировщиков Ту-160, который был осуществлён в 2018 году, были бы очень полезными для приведения в чувство северного соседа. И Каракасу не надо опасаться санкций на нефть. Лицензия компании Chevron на деятельность в Венесуэле не была аннулирована и не будет, потому что венесуэльская нефть — тяжёлая и именно такая нужна американским НПЗ для широкой переработки. Её могла бы заменить только российская нефть, но этот вариант — совсем фантастический.

*- социальная сеть, заблокированная в РФ.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.

Ни́колас Маду́ро Мо́рос (исп. Nicolás Maduro Moros [nikoˈlas maˈðuɾo ˈmoɾos]; род. 23 ноября 1962, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы венесуэла николас мадуро соединённые штаты америки
