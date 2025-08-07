Путин приготовил сюрприз для Трампа на предстоящей встрече

Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече

Как и предполагалось, Уиткофф приехал к Путину, чтобы Трамп не вводил 100%-ные тарифы на российский импорт и импорт покупателей российской нефти 8 августа. Найдено другое решение.

Россия и США согласовали саммит Путин — Трамп

Москва согласилась на американское предложение — встречу на высшем уровне, которая сама по себе будет прорывом вне зависимости от принятых решений.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договорённость о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа", — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подтвердил, что определено место, но не назвал его. Следующая неделя была обозначена как ориентир для саммита, но сколько дней займёт подготовка — пока сказать трудно. Ушаков добавил, что Уиткофф затрагивал идею трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это "оставила без комментария".

Путин играет вдолгую, а Трампу нужен быстрый успех

По словам госсекретаря США Марко Рубио, территориальные вопросы станут "ключевыми элементами" в разрешении украинского конфликта. Трамп вчера, 6 августа, заявил Зеленскому и европейцам, что Путин может начать мирные переговоры "в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман считает, что на саммите Кремль будет тянуть время и предлагать мир, равнозначный капитуляции Киева, пишет Guardian. Бывший посол Великобритании на Украине Саймон Смит сказал Sky News, что Владимир Путин "играет в долгую игру", а "Трамп стремится к быстрому и лёгкому успеху".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что война на Украине закончится за столом переговоров, если американцы и русские смогут прийти к соглашению.

"Сегодня утром я разговаривал по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи (по видеосвязи Трампа и лидеров ЕС). Они подтвердили положительные отзывы в прессе", — написал Сийярто в соцсети.

Можно ли считать, что наметились конструктивные сдвиги?

Возможно, обе стороны, как это часто бывает, выдают свои пожелания за пожелания партнёра. Например, западные СМИ распространили новость, что согласована ещё и трёхсторонняя встреча — с Зеленским, однако Кремль это опроверг. Также есть разночтения по вопросу, кто первый предложил встречу, а кто только согласился. Во всяком случае беседа один на один Путина с Трампом многое прояснит и определит. Пока оснований, что СВО быстро закончится, нет. Можно говорить только о возможной выработке дорожной карты для окончания войны.

Территориальный вопрос надо согласовывать с Зеленским, это будет трудным моментом. Возможно, Путин просчитал последствия отказа Киева. Остановить войну на перемирие — это вполне возможная уступка Москвы, так как из него можно в любой момент по недоговороспособности Украины выйти. Опыт перемирий Израиля с ХАМАС об этом прямо говорит — война продолжается, и Израиль заявил, что будет аннексировать Газу.

Сюрприз Путина: всё новое — это хорошо забытое старое

Устранение ЕС из переговоров — положительный момент, так как Брюссель недоговороспособен. Путин, несомненно, предложит Трампу более широкие соглашения, чем просто по Украине, чтобы тот мог получить вожделенную Нобелевскую премию. Это может быть новый договор по СНВ или по ракетам средней и малой дальности. Конечно, возможен новый совместный проект в космосе, неслучайно же глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов недавно был в НАСА. Вспомним, что разрядка в 70-х годах начиналась с проекта "Союз — Аполлон", а американцы к 2030 году останутся без МКС при отсутствии собственных разработок.

Опрос Gallup показывает, что около 69% украинцев считают, что их страна должна стремиться к скорейшему урегулированию конфликта путём переговоров. Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы.

