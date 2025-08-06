Кавказский узел: как переплелись интересы России, Ирана и Азербайджана?

Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния

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Обострение ситуации на Южном Кавказе, породило массу теорий относительно того, что стоит за действиями Азербайджана.

Фото: commons.wikimedia.org by Okinawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Баку, Азербайджан

Транзитная война — причина обострения отношений в регионе

Чтобы получить доступ на азиатские рынки и вырваться из санкционных тисков, Россия стала теснее сотрудничать с Ираном как со страной с наиболее независимой и суверенной политикой в регионе.

Результатом этого стали рекордные совместные инвестиции, превысившие 25 млрд долларов и проект международного транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Мумбаи. В России его назвали "Север — Юг", а в Иране — "Персидский коридор". Азербайджану, тогда ещё вполне союзному, в проекте было уготовано место страны-транзитёра.

Речь идёт о последнем недостающем звене в коридоре, которым является 164-километровая железная дорога на севере Ирана, в строительство которой Россия инвестировала ещё в 2023 году. Соединяет она расположенный на севере город Решт с погранпереходом Астара на границе с Азербайджаном. И, по заверениям иранской стороны, должна быть построена к концу 2025 года. Строительство её уже идёт.

Именно угроза перекрытия этой транспортной артерии является последним козырем в рукаве у Алиева, и именно из-за этой угрозы очень многие события в регионе стали развиваться так стремительно.

Британо-турецкие интересы Азербайджана

В то же самое время, когда Иран и Россия только начинали обсуждение вопроса, Англия и Турция, подстегиваемые событиями на Украине, окончательно договорились обо всех деталях собственного проекта в обход России. Коридор получил название "серединного" или "Панбританский проект".

Целей он имел три:

вытеснение России с Южного Кавказа; ослабление контроля Ирана над внутренним Азербайджаном; осуществление транзита из Китая в обход России.

Всё это вместе превращалось в создание "геополитической удавки вокруг России".

Интересы Турции и Азербайджана в этом проекте были не только экономические. Этим проектом наконец создавалась экономическая основа для реализации их геополитического проекта Великого Турана. И тот наполнялся экономическим смыслом и содержанием. Поэтому совершенно не удивительно, что Азербайджан до последнего момента не мешал реализации российско-иранского проекта, ожидая подходящего момента для выдвижения своих требований.

Кроме того, по словам казахстанского эксперта и политолога Данияра Ашимбаева, дополнительной целью Азербайджана в длительном противостоянии с Россией является замыкание и китайско-казахского транзита на Баку, то есть стремление поссорить Казахстан и Россию, направив транзит в обход последней.

Занзегурский коридор и мост Трампа: Ереван на распутье или на краю пропасти?

Последние заявления Пашиняна показывают: Армения всерьёз раздумывает над тем, чтобы согласиться сдать Трампу коридор в аренду. Что означает продвижение западной, в том числе военной, инфраструктуры к границам России.

Азербайджану и стоящей за ним Турции коридор нужен, чтобы связать территорию со своим анклавом в Нахичевани и создать ещё один, более экономически выгодный, логистический узел.

На фоне непрекращающихся заявлений в турецкой и азербайджанской прессе о размещении на границах России натовской военной базы это представляет серьёзную угрозу, так как позволит глубже и быстрее перебрасывать как торговые, так и военные грузы к территории России.

В заключение

В то же время ряд экспертов отмечают, что Москва может временно отказаться от наземной части "Персидского коридора" в пользу прямых морских перевозок через Каспий, пока в Азербайджане не согласятся с новой реальностью российско-иранских отношений или не сменится власть.

Уточнения

Ира́н (перс. ایران‎ [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н [dʒomhuːˈɾiːje eslɒːˈmiːje ʔiːˈɾɒːn]; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе. Население, по оценочным данным на 2024 год, составляет более 10,18 млн человек, территория — 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Закавказья. Занимает 88-е место в мире по численности населения и 112-е по территории.

