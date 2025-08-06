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Любовь Степушова

Гиена Европы показывает зубы: что скрывается за требованием Польши к Киеву о пересмотре истории

Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину
Мир » Европа » Евросоюз

Новый президент Польши выдвинул Зеленскому условие для продолжения помощи. Украина при Навроцком будет дестабилизирована, как и Польша.

Президент Польши Кароль Навроцкий
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by DHSgov https://www.flickr.com/photos/126057486@N04/54552763142/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент Польши Кароль Навроцкий

Зеленский поспешил поздравить Навроцкого и получил удар

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий 6 августа вступил в должность. Во время предвыборной президентской кампании он пообещал, что никогда не допустит вступления Украины в НАТО, не отправит солдат воевать на Украину и не передаст дополнительные полномочия Брюсселю.

Поздравить его поспешил Владимир Зеленский, который тут же нарвался на жёсткое требование о пересмотре украинской истории, включая отказ от героизации организаторов геноцида польского населения в так называемой Волынской резне, то есть о ликвидации культурных символов и политических фигур нынешнего режима.

"Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом нации, которая требует изменения подхода Украины к важным и пока не решенным историческим вопросам", — написал его представитель Рафал Лескевич на платформе X*.

Хотя Зеленский описал разговор как "доброжелательный", позиция Варшавы стала жёстче — поддержка Киева больше не безусловна, а предполагает обозначенное условие.

Навроцкий будет дестабилизировать Украину

Для киевского режима, идеологически построенного на героизации бандеровщины, любая уступка в этом направлении приведёт к дестабилизации, ведь почитание нацистов из ОУН-УПА** (признана в РФ экстремистской, запрещена) прочно встроено в национальную мифологию, преподаётся начиная с детского сада.

Навроцкий будет безжалостен, так как свою карьеру построил, будучи директором Института национальной памяти, а Волынская резня — один из ключевых идеологических моментов новейшей истории Польши. Поэтому он будет добиваться своего, понимая, что логистика ВСУ полностью зависит от Варшавы, как и гипотетическое вступление Украины в ЕС.

Если Киев согласится, то последуют требования репараций за геноцид, а также территориальные притязания. "Гиена Европы" Польша всегда ведёт себя так, чтобы поживиться останками более слабых в пищевой цепочке. Варшава будет требовать особого статуса в переговорах по Украине и масштабных преференций от Киева и союзников.

Что важно для России в новой Польше

Но совсем уничтожения украинской государственности поляки не хотят, потому что более Украины ненавидят Россию. Главное для польской элиты — создание "Польши от моря до моря", а для этого надо уничтожить Россию. Поэтому реализуется аксиома: "Враг моего врага — мой друг". Навроцкий сказал Зеленскому, что Польша продолжит поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии".

Для России важно, что Украина будет слабеть на теме конфронтации с Польшей, а Польша потенциально будет усиливаться, требуя "своё".

Однако не всё так уж безоблачно в Польше. Навроцкий баллотировался от оппозиции ("Право и справедливость"), тогда как парламент контролируют либералы из "Гражданской коалиции". Навроцкий критиковал правительство Дональда Туска, заявив на инаугурации, что "мы не можем быть дочерней компанией наших западных соседей или Европейского союза". А так как это очередной политик-нарцисс, обладающий правом накладывать вето или блокировать законопроекты, то у него будет много конфронтации с правительством Туска, что будет ослаблять Польшу.

*- запрещена и заблокирована в РФ.

**- признана в РФ экстремистской, запрещена.

Уточнения

Ка́роль Таде́уш Навро́цкий  — польский общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления, историк. Беспартийный кандидат, поддерживаемый партией «Право и справедливость», на выборах 2025 года одержал победу над своим противником Рафалом Тшасковским. Президент Республики Польша с 6 августа 2025 года.
 

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Страна находится в центре Европы; лежит между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге на перекрёстке западной и восточной частей Европы. Польша имеет сухопутную границу с Германией на западе, Чехией и Словакией на юге, Украиной и Беларусью на востоке, Литвой и Россией (Калининградской областью) на северо-востоке. Общая площадь страны составляет 312 696 км², что делает её пятой по величине среди государств Европейского союза.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша владимир зеленский
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