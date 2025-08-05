Приговор Гуцул: что скрывает молдавское правосудие

Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии

4:19 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Приговор башкану Гагаузии Гуцул открывает Кишинёву путь к унии с Румынией, если гагаузы не вступятся за своего президента.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Путин и Гуцул

Адвокат: дело Гуцул было сшито как попало

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул приговорена в Молдавии к семи годам заключения в исправительной колонии общего режима. Ей выдвинуто обвинение в получении более 42 млн леев (2,4 млн долларов) "незаконного финансирования из России" партии "Шор" (признана неконституционной). Бывший секретарь партии "Шор" Светлана Попан приговорена к шести годам тюрьмы.

Суд проходил в закрытом режиме. Напротив здания суда проходил митинг сторонников Гуцул, оцепленный полицией. Адвокат башкана Сержиу Морару заявил, что это была политическая расправа. Он подчеркнул, что никаких доказательств вины Гуцул представлено не было, а те, что были, получены с нарушениями и не подтверждают её вину. Морару отметил, что дело было "сшито, как попало":

"Они просто ускорили процесс, сказали, что у них тома, страницы, — и вынесли приговор. Всё. А ведь по такой схеме можно осудить любого человека в этой стране".

Политики Молдавии протестуют против преследования Гуцул

Лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах также считает, что решение по делу Гуцул является политически мотивированным, а суд превратился в дубинку против инакомыслящих в руках PAS. Она через Telegram потребовала от власти "прекратить преследование оппозиции, разрушение демократии и попрание принципов правового государства".

Лидер социалистов Игорь Додон в Telegram обвинил президента Майю Санду в том, что она "завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей". Он считает, что молдаване живут в автократическом государстве, "которым управляют люди, лишённые эмпатии и заботы о гражданах и народе". По его словам, на парламентских выборах 28 сентября 80% граждан Молдавии, живущих в стране, будут голосовать против PAS.

Задача Санду — ликвидировать автономию Гагаузии

Санду действует жёстко, так как понимает, что ей необходимо удержать власть любой ценой, иначе кураторы-глобалисты сотрут её в порошок. Гуцул после избрания башканом сразу объявила, что если Молдавия будет объединяться с Румынией, то Гагаузская автономия начнёт процедуру объявления независимости.

"Если нынешняя молдавская власть пойдёт на унию, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали чёткий и ясный ответ, что своё будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы", — написала Гуцул в Telegram.

Если гагаузы промолчат, то это откроет Кишинёву путь к унии, а автономия будет ликвидирована. Башкан была задержана сотрудниками НКА в масках вечером 25 марта в международном аэропорту Кишинёва. Она написала президенту России Владимиру Путину из-под стражи. Политик попросила главу Кремля "оказать давление на Республику Молдова" с целью добиться её освобождения.

Есть ли шанс на смену курса в Молдавии

Соцопрос IMAS показывает, что PAS теряет инициативу. Рейтинг правящей партии упал до 30%, а объединённая оппозиция уже выходит вперёд с 34,8% поддержки. Но она должна быть подавляющей, чтобы не "победила" диаспора.

Гагаузы, проживающие в основном на юге Молдавии, имеют Автономное территориальное образование Гагаузия (АТО) в составе Молдавии. В 1990 году была провозглашена Республика Гагаузия, но она не была признана. В 1994 году было достигнуто соглашение о создании автономии в составе Молдавии, которое действует до сих пор.

Уточнения

Гагау́зия или Гагау́з Ери́, официально Автоно́мное территориа́льное образова́ние Гагау́зия (гаг. Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziya, рум. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia) — автономное территориальное образование в составе Молдовы. Создано 23 декабря 1994 года из населённых пунктов, в которых более 50 % жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно согласилось войти в Гагаузскую автономию. Столица Гагаузии — город Комрат.

