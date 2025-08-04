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Игорь Буккер

Ядерная кнопка в руках больного лидера: что скрывали от миллионов

Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства
4:29
Мир

Ядерная угроза в руках ослабленных лидеров: шокирующее исследование о 
Новое исследование из Университета Отаго (Новая Зеландия) проливает тревожный свет на тему, о которой не принято говорить вслух: многие мировые лидеры, обладавшие доступом к ядерному оружию, страдали от тяжёлых физических и психических заболеваний, включая деменцию, инсульты, депрессию и зависимости — прямо во время исполнения своих обязанностей.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Эти состояния зачастую скрывались от общественности, но могли влиять на принятие решений во время критических международных кризисов.

Портрет власти: кома, депрессия, запои

Исследование охватило 51 умершего лидера девяти ядерных государств: от США и СССР до Индии и Израиля. Восемь умерли в должности от хронических болезней, пятеро — от инсультов или инфарктов. Почти треть из них имела диагнозы, способные напрямую ослабить когнитивные функции и суждение: от деменции и расстройств личности до злоупотребления наркотиками и алкоголем.

Показательный пример — премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, впавший в кому от инсульта прямо на посту, и Менахем Бегин, проведший последний год в изоляции из-за глубокой депрессии. Президент США Ричард Никсон, находясь в запое, принимал решения во время ядерного кризиса на Ближнем Востоке.

Секреты, скрытые от наций

Важный вывод исследования: болезни часто намеренно замалчивались. Примеры известны — у Дуайта Эйзенхауэра инфаркт был представлен как "расстройство желудка", у Джона Кеннеди — скрывалась болезнь Аддисона и зависимость от амфетаминов, а у Рональда Рейгана — признаки слабоумия ближе к концу срока.

Президент Франции Франсуа Миттеран управлял государством с тяжёлой формой рака предстательной железы, скрывая состояние до самого конца правления. Даже в относительно «открытых» странах здоровье лидеров оказалось под завесой тайны — особенно если они держали в руках ядерные коды.

Политики под давлением: искажённая ясность мышления

Исследование возглавил профессор Ник Уилсон из Департамента общественного здравоохранения Университета Отаго в Веллингтоне, который подчёркивает: не только физические, но и психические болезни влияли на лидеров. Отчёт опубликован в BMC Research Notes.

Особенно тревожны случаи, когда они принимали решения в острых международных конфликтах — как, например, Джон Кеннеди и Никита Хрущёв во время Карибского кризиса.

Уже не первое исследование показывает: политическая элита нередко действует на фоне подорванного здоровья. Пример — Новая Зеландия, где ранее выявили снижение эффективности у четырёх премьер-министров по тем же причинам. Один из них, Роберт Малдун, отличался хроническим злоупотреблением алкоголем.

Что делать, чтобы избежать катастроф?

Учёные предлагают конкретные меры:

  • Убрать ядерное оружие из состояния повышенной готовности.
  • Принять политику «не первым применим».
  • Ввести совместное принятие решений при запуске.
  • Поддерживать международные договоры по разоружению.
  • Внедрить обязательные медосмотры для действующих лидеров.
  • Ограничить срок пребывания у власти и ввести механизм отзыва.
  • Особое внимание — к ментальному здоровью.

Исследования показывают: члены парламентов, например, в Великобритании, на 34% чаще страдают от психических расстройств, чем другие высокооплачиваемые специалисты. Постоянный стресс, напряжение и общественное давление создают опасную комбинацию.

Кто нажмёт кнопку?

В ситуации, когда один человек может единолично принять решение о запуске ядерного оружия — как в случае с США — здоровье лидера становится не просто личным делом, а вопросом выживания миллионов.

Сильная журналистика, прозрачность, ограничения власти и чёткие протоколы — вот инструменты, способные минимизировать риски. И, возможно, сдержать будущую катастрофу не ракетами, а вниманием к тем, кто держит пальцы на пульте.

Уточнения

Сэр Ро́берт Дэ́вид Малду́н (англ. Robert David Muldoon; 25 сентября 1921, Окленд, Новая Зеландия — 5 августа 1992, там же) — 31-й премьер-министр Новой Зеландии (1975—1984) и лидер Национальной партии, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия, кавалер Почёта.

Боле́знь Аддисо́на (хроническая недостаточность коры надпочечников, или гипокортицизм, англ. Addison's disease) — редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола. 

Кари́бский кри́зис (англ. Cuban missile crisis, «Кубинский ракетный кризис»; исп. Crisis de Octubre, «Октябрьский кризис») — чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы власть болезнь ядерное оружие
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