Ядерная кнопка в руках больного лидера: что скрывали от миллионов

Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства

4:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Ядерная угроза в руках ослабленных лидеров: шокирующее исследование о

Новое исследование из Университета Отаго (Новая Зеландия) проливает тревожный свет на тему, о которой не принято говорить вслух: многие мировые лидеры, обладавшие доступом к ядерному оружию, страдали от тяжёлых физических и психических заболеваний, включая деменцию, инсульты, депрессию и зависимости — прямо во время исполнения своих обязанностей.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Эти состояния зачастую скрывались от общественности, но могли влиять на принятие решений во время критических международных кризисов.

Портрет власти: кома, депрессия, запои

Исследование охватило 51 умершего лидера девяти ядерных государств: от США и СССР до Индии и Израиля. Восемь умерли в должности от хронических болезней, пятеро — от инсультов или инфарктов. Почти треть из них имела диагнозы, способные напрямую ослабить когнитивные функции и суждение: от деменции и расстройств личности до злоупотребления наркотиками и алкоголем.

Показательный пример — премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, впавший в кому от инсульта прямо на посту, и Менахем Бегин, проведший последний год в изоляции из-за глубокой депрессии. Президент США Ричард Никсон, находясь в запое, принимал решения во время ядерного кризиса на Ближнем Востоке.

Секреты, скрытые от наций

Важный вывод исследования: болезни часто намеренно замалчивались. Примеры известны — у Дуайта Эйзенхауэра инфаркт был представлен как "расстройство желудка", у Джона Кеннеди — скрывалась болезнь Аддисона и зависимость от амфетаминов, а у Рональда Рейгана — признаки слабоумия ближе к концу срока.

Президент Франции Франсуа Миттеран управлял государством с тяжёлой формой рака предстательной железы, скрывая состояние до самого конца правления. Даже в относительно «открытых» странах здоровье лидеров оказалось под завесой тайны — особенно если они держали в руках ядерные коды.

Политики под давлением: искажённая ясность мышления

Исследование возглавил профессор Ник Уилсон из Департамента общественного здравоохранения Университета Отаго в Веллингтоне, который подчёркивает: не только физические, но и психические болезни влияли на лидеров. Отчёт опубликован в BMC Research Notes.

Особенно тревожны случаи, когда они принимали решения в острых международных конфликтах — как, например, Джон Кеннеди и Никита Хрущёв во время Карибского кризиса.

Уже не первое исследование показывает: политическая элита нередко действует на фоне подорванного здоровья. Пример — Новая Зеландия, где ранее выявили снижение эффективности у четырёх премьер-министров по тем же причинам. Один из них, Роберт Малдун, отличался хроническим злоупотреблением алкоголем.

Что делать, чтобы избежать катастроф?

Учёные предлагают конкретные меры:

Убрать ядерное оружие из состояния повышенной готовности.

Принять политику «не первым применим».

Ввести совместное принятие решений при запуске.

Поддерживать международные договоры по разоружению.

Внедрить обязательные медосмотры для действующих лидеров.

Ограничить срок пребывания у власти и ввести механизм отзыва.

Особое внимание — к ментальному здоровью.

Исследования показывают: члены парламентов, например, в Великобритании, на 34% чаще страдают от психических расстройств, чем другие высокооплачиваемые специалисты. Постоянный стресс, напряжение и общественное давление создают опасную комбинацию.

Кто нажмёт кнопку?

В ситуации, когда один человек может единолично принять решение о запуске ядерного оружия — как в случае с США — здоровье лидера становится не просто личным делом, а вопросом выживания миллионов.

Сильная журналистика, прозрачность, ограничения власти и чёткие протоколы — вот инструменты, способные минимизировать риски. И, возможно, сдержать будущую катастрофу не ракетами, а вниманием к тем, кто держит пальцы на пульте.

Уточнения

Сэр Ро́берт Дэ́вид Малду́н (англ. Robert David Muldoon; 25 сентября 1921, Окленд, Новая Зеландия — 5 августа 1992, там же) — 31-й премьер-министр Новой Зеландии (1975—1984) и лидер Национальной партии, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия, кавалер Почёта.



Боле́знь Аддисо́на (хроническая недостаточность коры надпочечников, или гипокортицизм, англ. Addison's disease) — редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола.



Кари́бский кри́зис (англ. Cuban missile crisis, «Кубинский ракетный кризис»; исп. Crisis de Octubre, «Октябрьский кризис») — чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

