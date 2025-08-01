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Любовь Степушова

Токаев награждён орденом: какой секрет скрывает дружба Казахстана и Турции

Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем?
5:12
Мир » Бывший СССР » Казахстан

Эрдоган наградил президента Казахстана орденом за вклад в институционализацию "Великого Турана". Токаев предпочёл дружбу с Анкарой расследованию причин Кантара?

Реджеп Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев
Фото: https://www.akorda.kz/
Реджеп Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев

За что Турция наградила Токаева орденом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил на этой неделе визит в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Эта встреча плавно перетекла в пятое заседание Совета стратегического сотрудничества.

Эрдоган поприветствовал гостей из Казахстана словами: "Добро пожаловать на вашу вторую Родину!" Токаеву был вручен высший орден Турции, в том числе "за вклад в институционализацию Организации тюркоязычных государств" или, проще говоря, за поддержку идеи Эрдогана о "Великом Туране".

"Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива — символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей", — сказал Токаев.

Таким образом, роль Турции в организации беспорядков в январе 2022 года забыта или не расследована, а ведь их лидер Арман "Дикий” (Арман Джумагельдиев) приехал из Турции, где поддерживал связи с лидером турецких националистов и террористической организации "Серые волки"* Аллаттином Чакыджи и с главой турецкой мафии Седатом Пеккером. Последнему, согласно расследованию КП, британские спецслужбы предложили в 2014 году "подмять" под себя с помощью криминала среднеазиатские республики.

Но Токаев удалил пост о 20 тысячах иностранных боевиков, прибывших, чтобы свергнуть его правительство в январе 2022 года (Кантар), и о загадочном рейсе самолёта, который привёз группу бородатых боевиков в захваченный аэропорт Алма-Аты. "У тех, кто стоял за январскими событиями, были два варианта: либо пустить Казахстан на прозападные рельсы, либо — на "зелёные", — считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его мнению, переворот потерпел поражение, но заказчики не отказались от своих целей.

Прагматичный Токаев предпочёл дружить с Турцией

На пресс-конференции Токаев предложил Турции больше покупать у Казахстана и развивать Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТК) (в обход России из Азии в Азербайджан и далее в Европу). Он отметил, что Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги и автодорог для активизации судоходства на Каспийском море, и согласовал увеличение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан с 1,4 млн т в 2024 году до 1,7 млн т в 2025 году.

По словам Токаева, Казахстан готов поставлять на турецкий рынок "не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 млрд долларов" и ждёт участия турецкого бизнеса в проектах горнодобывающей отрасли. Токаев добавил, что в Астане и Алма-Ате откроются две школы и филиалы турецких вузов.

Что изменится для Казахстана без Эрдогана

Отметим, что турецкая экономика давно себя чувствует плохо:

  • лира продолжает девальвировать,
  • инфляция вышла из-под контроля,
  • доходы населения падают,
  • инвесторы нервничают.

Вся стабильность в регионе держится лично на персоне Эрдогана, однако после ареста мэра Стамбула и политического соперника Эрдогана Экрема Имамоглу позиции турецкого президента в 2028 году на очередных выборах выглядят слабыми. К тому же чтобы участвовать, ему придётся либо переписывать Конституцию, либо объявить досрочные выборы. Но от подобных инициатив в Турции устали и почувствовали вкус перемен во время мартовских протестов в Стамбуле.

Представляется, что Эрдоган проиграет выборы, если пойдёт на них, поэтому страну ждут потрясения и перезагрузка. Сохранится ли проект "Великого Турана" с приходом либералов — тоже вопрос. Скорее всего, глобалисты попытаются перетянуть Турцию в проект "анти-Россия". До 2028 года многое может измениться, поэтому Токаев не спешит отказываться и от сотрудничества с Россией, несмотря на "орден от второй Родины". АЭС в Казахстане будет строить "Росатом", Астана ведёт переговоры о поставках угля в Европу через "порты Прибалтики" (то есть через РФ) и продолжает поставки нефти в ФРГ через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который обеспечивает около 80% экспорта казахстанской нефти.

*- Организация, признанная террористической.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan [reˈdʒep taːˈjip ˈerdoː.an]; род. 26 февраля 1954, Стамбул) — турецкий государственный и политический деятель, действующий лидер Турции с 14 марта 2003 года (12-й президент Турции с 28 августа 2014 года, до этого — премьер-министр).

Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев (каз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев / Qasym-Jomart Kemelūly Toqaev; род. 17 мая 1953, Алма-Ата) — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года. Председатель Совета безопасности Республики Казахстан с 5 января 2022 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы турция казахстан реджеп эрдоган касым-жомарт токаев
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