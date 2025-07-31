Фатальная игра началась: какие мотивы стоят за поддержкой G7 Палестины

Игра на вынос Трампа, или Почему страны G7 изменили свои подходы к Палестине

4:59 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Заметили ли вы, что страны "большой семёрки" (G7) одна за другой стали заявлять, что вот-вот признают государство Палестина. Что стоит за этой солидарностью?

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сектор Газа

Начало положил президент Франции Эмманюэль Макрон. Франция официально признает Палестину государством на Генассамблее ООН в сентябре, сказал он, и даже не выдвинул никому условий. Премьер Великобритании Кир Стармер выдвинул условия Израилю:

предпринять существенные шаги по прекращению ужасающей ситуации в Газе,

прекратить огонь,

возобновить перспективы устойчивого мира на основе двух государств, включая возобновление гуманитарных поставок через ООН и отказ от аннексий на Западном берегу.

От ХАМАС он потребовал разоружиться, а от нового правительства сектора Газа — признать Израиль. В сентябре Стармер оценит, в какой степени обе стороны — Израиль и ХАМАС, выполнили его условия.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада признает Палестину в сентябре, если палестинская администрация проведёт выборы в 2026 году для проведения "демократических реформ" без участия ХАМАС. Карни отметил, что признание — это не символический жест, а политический рычаг. По его словам, отсутствие прогресса в мирном процессе и голод в Газе подрывают остатки доверия к созданию двух государств.

Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что в случае аннексии Израилем Западного берега правительство Германии может ускорить процесс признания палестинского государства.

Франция провела 30 июля международную конференцию, на которой представители Австралии, Андорры, Ирландии, Исландии, Испании, Канады, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении, Финляндии "выразили свою решимость признать государство Палестина" и призвали тех, кто ещё этого не сделал, присоединиться.

Почему все эти люди до сих пор следовали в фарватере США (португальский парламент 14 июля отклонил признание Палестины) и вдруг развернулись на 180 градусов?

Признание Палестины — это не жест сострадания к жертвам и не сигнал о поддержке палестинцев, и совсем не желание создать два государства, потому что для этого нужны меры, а не риторика. В арабском мире считают, что страны "семёрки" остаются пособниками Израиля, потому что их признание Палестины не заставит Израиль прекратить геноцид. Где ваши санкции, почему нет деблокады Газы, спрашивают они.

Также на отсутствие реального желания создать два государства указывает отсутствие конкретики в предложениях. О какой Палестине они говорят? Это государство, занимающее 10 процентов территории Западного берега и/или сектор Газа? Или это государство на всех территориях, оккупированных в 1967 году, включая Восточный Иерусалим, Западный берег и сектор Газа, как смежные суверенные территории?

Стармер, Макрон и Карни потребовали демилитаризацию сектора Газа, самороспуск ХАМАС, признание Палестиной Израиля. Но чего хотят жители Газы, им не важно.

Конечно, это политический рычаг, как сказал Карни, но не против Израиля, который будет проводить аннексию Газы и Западного берега (Кнессет подавляющим большинством голосов проголосовал за это). Это попытка оказать давление на президента США Дональда Трампа в противовес его давлению по Украине, НАТО, тарифам. Чем сильнее оно будет в этом аспекте, тем будет выше цена поддержки Тель-Авива внутри США и сильнее позиции глобалистов. Мечту — избавиться от Трампа, никто не отменял.

Второй важный момент почему именно сейчас европейцы вдруг увидели варварское поведение Израиля в Газе, это возмущение мусульманского населения в их странах, которое составляет большинство в некоторых городах Франции и Британии, да и в Германии это большая прослойка мигрантов. Они выходят на улицы и требуют, чтобы их правительства заняли чёткую позицию против геноцида в Газе. А там и до бунта недалеко и проигрыша власть имущих на выборах.

Из 193 государств-членов ООН около 140 уже признали Палестину как государство. В их число входят Россия, Китай, а также 14 из 27 европейских стран (Кипр, Ирландия, Норвегия, Испания и Швеция). Однако Франция стала первой страной из "большой семёрки", которая взяла на себя обязательство по этому вопросу.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).





Госуда́рство Палести́на — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания.

