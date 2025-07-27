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Любовь Степушова

Опрос в Румынии подтвердил нелюбовь к Евросоюзу: при Чаушеску жилось лучше

Ностальгия по расстрелянному Чаушеску: 66% румын считают его хорошим лидером
4:38
Мир » Европа » Евросоюз

Румынский лидер Николае Чаушеску был расстрелян "восставшим народом" в 1989 году. Но история всё расставила по своим местам: теперь 66% румын его считают "хорошим".

Николае Чаушеску. лидер Румынии 1965-1998гг
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Ion Chibzii from Chisinau, Republic of Moldova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николае Чаушеску. лидер Румынии 1965-1998гг

Румыны ностальгируют по временам Чаушеску

Согласно исследованию Inscop "Восприятие коммунизма населением. Вехи ностальгии", в возрастной группе людей старше 60 лет, "хорошим" руководителем Румынии Чаушеску считает 71%, но и среди молодёжи от 18 до 29 лет его рейтинг составляет 56%.

Государство тогда лучше заботилось о своих гражданах полагают 66% респондентов, 90% утверждают, что коррупции было меньше, а более 80% — что люди больше помогали друг другу. Румыния при коммунистах была богаче (77,2%), пользовалась большим уважением за рубежом (73,2%), еда была более здоровой, доступ к здравоохранению был проще, а национальные ценности лучше защищались, говорит опрос. При этом респонденты знают и недостатки коммунистического периода — номенклатура, отсутствие свободы слова, нормированное распределение.

Румыния движется в неправильном направлении

В европейском истеблишменте исследование вызвало "глубокую тревогу", пишет Еuropafm. ro. Исполнительный президент "Института по расследованию преступлений коммунизма" Даниэль Шандру считает, что царящие в Румынии взгляды — "это благодатная почва для экстремизма, ревизионизма и эмоционального манипулирования, коренящаяся в исторической безграмотности, а порой и культивируемая намеренно". По его словам, это "вопрос национальной безопасности".

Шандру просит парламент срочно принять закон, запрещающий коммунистическую символику и "культ людей, поддерживавших тоталитарный режим".

На самом деле, это означает для Румынии, что она идёт не тем курсом в составе Евросоюза. И это подтверждает опрос — 63,5% румын считают, что страна движется в неправильном направлении. Ностальгия по коммунистическим временам также означает, что сейчас большинству румын не хватает денег даже на самое необходимое, а о том, чтобы жить в достатке, и не мечтается. Показательно отношение к коррупции — вот что представляет настоящую угрозу для национальной безопасности Румынии. Даже итог недавних президентских выборов, когда с такими настроениями в обществе победил ставленник глобалистов, является результатом коррупции.

При коммунистах была справедливость

Результаты опроса для европейского истеблишмента, действительно, ошеломляющие, потому что пропаганда о "кровавом режиме" Чаушеску не работает, гораздо эффективнее ощущается воспитание в семье. То есть родители рассказывают детям, как было раньше. А было так: у женщины в 40 лет была собственная квартира, и она могла позволить себе ездить в отпуск к морю каждый год. А её сын, которому сейчас столько же лет — не может.

Свобода в Евросоюзе, которую получили румыны — это миф. Нет свободы выбирать, говорить (за пророссийские взгляды будет тюрьма), выбирать работу, получать лечение. Это не только ностальгия Румынии, но и любой другой восточноевропейской страны. Об этом просто нет данных, так как во многих коммунизм объявлен "преступным режимом", и действуют законы, запрещающие иметь другое мнение. Налицо крах доверия к европейским институтам власти, которые непрозрачны, не выполняют обещания, не заботятся о населении, а лишь о том, чтобы задавить Россию. У населения есть чувство несправедливости, которое скоро приведёт к власти адекватные политические силы.

Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 года по декабрь 1989 года, когда он был свергнут в результате десятидневного бунта, а затем расстрелян вместе со своей женой Еленой. Исследование 2014 года показало, что семь из десяти румын считают, что суд над ними был несправедливым. Что касается их казни, то десять лет назад 70,7% румын осуждали её, и только 10,7% считали приговор справедливым.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы опрос румыния евросоюз николае чаушеску
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