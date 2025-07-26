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Любовь Степушова

Хаос в украинской политике нарастает, приближая страну к гибели

На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства
Мир » Бывший СССР » Украина

Украина разваливается изнутри. Началась грызня между различными ветвями власти по вертикали и горизонали, а силовики начали заниматься политикой.

майдан
Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
майдан

Прокуроры на Украине полезли в политику

В воюющей стране существует две прокуратуры (Генеральная и Специализированная, САП) и два следственных комитета (Государственное бюро расследований и НАБУ). Это означает, что есть хорошие и плохие (кому как нравится) силовики, и они, конечно, вступают в конфликт друг с другом. Но ещё более разрушительно для государства, что они начали заниматься политикой.

Глава САП Александр Клименко заявил, что его ведомство "собирает всю информацию” о голосовании по закону об ограничении полномочий своего ведомства. Напомним, что Верховная Рада фактически ликвидировала САП, переподчинив её Генпрокуратуре.

"Мы воссоздадим хронологию по секундам и всё проанализируем", — сказал Клименко.

То есть САП начинает заниматься сбором компромата на тех, кто разрабатывал закон. В итоге, более 70 депутатов партии "Слуга народа" отказываются голосовать за новый закон о НАБУ и САП, по которому им должны вернуть "независимость", опасаясь попасть под уголовное преследование.

Депутаты Рады пустились в бега

Депутаты Рады и так сдавали мандаты, а теперь они могут и не вернуться с каникул, чтобы проголосовать 31 июля за возврат НАБУ и САП "в чат". Блогер Анатолий Шарий пишет в Telegram, что слуги народа "странным образом" движутся ближе к западной границе, а некоторые её уже пересекли.

"Не видно никаких пресс-конференций, Арахамия ничего не говорит, Бужанский тоже не комментирует. Такое впечатление, что ряд нардепов решили просто свалить, дабы переждать", — пишет Шарий в Telegram.

Тем временем другие срочно переобуваются, например, ярый критик Зеленского депутат Марьяна Безуглая, проголосовавшая за закон, на следующий день вышла в Киеве на протест против этого решения.

Протесты организует экс-президент Пётр Порошенко (внесён в список экстремистов в РФ), есть и другие претенденты заменить Зеленского у западной кормушки. Военные украинские паблики негодуют, мол, о фронте все забыли, занявшись политической борьбой, никто не жертвует на армию. Какие-то военные на местных майданах в камуфляже появились.  Задача номер один у Порошенко — побудить влиятельных командиров-националистов присоединиться к протестам.

Местные власти Украины разделились во мнениях

На местах тоже разнобой. Мэры Киева и Львова — Виталий Кличко и Андрей Садовый, поддерживают протесты, а в Тернопольской области облсовет единогласно проголосовал за поддержку Зеленского. Руководитель облсовета Богдан Бутковский назвал майданы Порошенко "проплаченными” и добавил, что в стране "хотят сделать переворот”.

А в это время глава СБУ Василий Малюк на официальном брифинге заявил, что детективов НАБУ нужно расстреливать, как агентов РФ, а это означает только одно — что он получил на это полный карт-бланш от Зеленского. Это уже хаос, если не агония государства, а скоро и армии, и украинства как его идеологии.

Если Зеленского уйдут, Украина пойдёт на мир на условиях России

Наблюдая за этим, на Западе задумаются о смене руководства на Украине, потому что легитимности у него давно нет, а давать деньги в хаос, абы кому на разграбление, желания нет. В западных СМИ уже разворачивается дискредитация Зеленского, которому год назад рукоплескали в парламентах и приглашали на форумы. Влиятельная газета Financial Times намекнула, что демократии в стране давно нет, а управляет страной дуэт Зеленский-Ермак, к тому же состоящий в гомосексуальной связи. Тhe Telegraph пишет, что для спасения Украины Зеленский должен уйти:

"Вдохновляющий лидер больше не является частью решения в рамках мирного процесса. Он сейчас — часть проблемы".

Представитель РФ Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности ООН подлил масла в огонь, заявив, что украинские власти ликвидируют материалы, подтверждающие хищения иностранной финансовой поддержки и бюджетных средств.

Если Зеленского "уйдут", то Украину ждёт удар похлеще того, что сейчас наносится на фронте. Украинское издание "Страна" считает, что если Зеленский потеряет власть и/или если в стране начнётся внутренняя дестабилизация, в которую будет втянута армия, то Украину ждёт либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина верховная рада виталий кличко пётр порошенко владимир зеленский
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