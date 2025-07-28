Зеленский загоняет антикоррупцию в угол: секретный закон и народные волнения

В 2025 году Украина снова выходит на протесты. Народ в ярости требует справедливости к власти Зеленского. Узнайте, что стоит за его законом об антикоррупции.
"Слуга народа", ставший узурпатором? Именно так сегодня видят Владимира Зеленского тысячи украинцев, вышедших на протесты в Киеве и других городах. Повод — не просто новый закон. Это, по сути, попытка власти подчинить себе антикоррупционную инфраструктуру страны, ту самую, которую Зеленский обещал защищать, когда сам пришёл к власти на волне борьбы с коррупцией в 2019 году.
Ключевой момент — подписанный Зеленским законопроект, передающий под правительственный контроль два антикоррупционных ведомства:
По сути, они больше не независимы — их деятельность теперь будет координироваться структурами, подотчётными президентской администрации.
Закон был принят с минимальными обсуждениями и почти без публичных дебатов. Парламентское большинство, фракция "Слуга народа" и приближённые депутаты, проголосовали "за". Причём в тот момент, когда антикоррупционеры вели расследования против представителей той же фракции и даже министров из окружения Зеленского. Совпадение?
Пока самого президента не обвиняют ни в одном из дел. Но логика происходящего очевидна: контроль над САП и НАБУ — это контроль над следствием. И, значит, защита от потенциальных разоблачений.
Антикоррупционные структуры последние годы действительно "кусали" всех подряд — и политиков, и военных, и бизнесменов. По сути, они стали тем "белым рыцарем", которого Зеленский демонстрировал Западу как доказательство демократичности и реформ. Пока не начали задавать неудобные вопросы людям из его ближнего круга. С этого момента и началась их "реформа".
Когда-то украинцы гордо вышли на Майдан, свергая якобы "пророссийского узурпатора", пели гимны под жёлто-голубыми флагами и верили, что демократия — это святое. Хотя, как показывают последние данные, всё это было неплохо проплачено госдепом. И в итоге американский сценарий "революции" победил. Но где демократия?
Прошло 11 лет. В кресле президента теперь не "узурпатор", а герой сериалов и Telegram-каналов, сыгравший честного учителя, а ставший не менее ловким правителем. Зеленский шёл на волне борьбы с коррупцией, но по дороге, кажется, запутался, кто именно в стране ворует и от кого надо защищаться. В итоге власть, которую он когда-то обещал "очистить", теперь он оберегает как родную печень — от следователей, журналистов и, не дай Бог, честных прокуроров.
А протестующим остаётся лишь чесать в затылке и вспоминать, за это ли стояли на Майдане... Или всё-таки стояли, чтобы потом снова стоять?
Ирония судьбы в том, что стояли-то тогда на Майдане за "демократию", а проснулись — под военное положение, с одним телеканалом, без оппозиции, с монополией на коррупцию. За что боролись? Да всё за то же. Только теперь — с другим героем, но тем же сценарием.
Формально, как утверждают представители власти, изменения были нужны для "повышения эффективности и координации в условиях военного времени". Но этот аргумент плохо работает, когда реформу проводят втайне и она совпадает с конкретными расследованиями в отношении действующих чиновников.
Тем более, что именно независимость НАБУ и САП была одним из ключевых требований западных партнёров Украины, включая ЕС и МВФ. Именно их эффективность служила аргументом в переговорах о вступлении в Евросоюз и получении миллиардов долларов поддержки.
Именно по этой причине The New York Times посвятила этим событиям статью, озаглавив её как борьбу не только против России, но и за демократию внутри самой Украины. Опубликованные в Times слова редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой звучат сегодня как манифест протеста. Она вспоминала, как при Януковиче за правду увольняли и как уже при Зеленском власти давили на СМИ, которые решались публиковать расследования.
Журналисты отмечают: антикоррупционная борьба — это не "роскошь мирного времени", а основа доверия к украинской власти со стороны общества и союзников.
Украина, по задумке, должна была стать демократическим лицом Запада — витриной свободы и реформ на постсоветском пространстве. Именно за этот образ щедро платили: и грантами, и визитами, и военной помощью с приправой из высоких ожиданий. Но если суды становятся ручными, прокуроры — послушными, журналисты — запуганными, а само слово "антикоррупция" вызывает у власти нервный тик, то возникает резонный вопрос: "Где, собственно, та обещанная разница?"
Ну да, гимн другой, и флаг синий-жёлтый, и месседж покрасивши. Но когда суть становится пугающе знакомой, уже не так важно, какой язык звучит с трибуны, — главное, кто давит на микрофон.
Протесты стали напоминанием: у украинцев короткая, но крепкая память. И особенно чуткое обоняние на запах коррупции. Угроза внешняя не отменяет права народа на правду и справедливость. И хотя власть уже поспешила откатить часть решений под давлением улицы, посыл Зеленскому был предельно ясен: власть, неподконтрольная обществу, — путь в пропасть.
Как говорили на Майдане: "Не проходимец должен управлять страной, а закон". А что теперь?
Когда Зеленский начинал, он был воплощением лозунга "Все равны перед законом". Сегодня его политика всё чаще напоминает: "Я и есть закон".
Что ж, как говорится, за что боролись — на то и напоролись. Только в этот раз ставки куда выше: на кону не только справедливость, но и сама суть украинской государственности. Иначе зачем тогда всё это?
Но наивно полагать, что борьба за честность и законность на Украине сегодня имеет реальные шансы на победу. Слишком много поставлено на кон. Это не просто игра за политическое выживание Зеленского — это паника всей его вертикали, всей политико-олигархической клики, построенной за годы войны. Победа демократии для них — не просто поражение. Это прямой путь в тюрьму, а может быть, и далее. И они это прекрасно понимают.
Потому и будет оказано сопротивление любыми методами: репрессиями, запугиванием, манипуляцией общественным мнением, обвинениями в "работе на Кремль", в "подрыве фронта", в "предательстве". Но всё это не защита страны, а защита самих себя от будущего, где им придётся отвечать. За откаты на закупках БПЛА, за торговлю "гуманитаркой" и военной помощью Запада. За элитные авто и виллы, купленные в разгар обстрелов. За мёртвых солдат, на которых кто-то хорошо нажился.
Зеленский — заложник своей же системы. Он не может уйти — слишком много знает, и не только про Украину. И его не могут отпустить — слишком страшно, что он может рассказать. И он это понимает и потому будет бороться до конца, а точнее, своего "конца"!
Но в итоге он "уйдёт"! Возможно, как мафиози с автоматом в руках, охраняя свои особняки как последний бастион "святого коррупционного фронта". А возможно — и тихо, по сценарию, который уже когда-то сыграли с американским миллиардером, оказавшимся слишком опасным для элиты. Да, может быть и так: внезапное "самоубийство" в кабинете, в который "никто не входил", в здании, где "ничего не записывалось".
История знает такие финалы. История не прощает.
Но кто проиграет в любом случае — это народ Украины. Потому что если демократия снова будет задушена, если власть снова окажется в руках людей, которые боятся правды, — значит, Майдан был напрасен. Значит, война была напрасной. И тогда на самом деле Украина станет страной без надежды, без институций, без будущего.
И вот это уже не политика. Это трагедия.
Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным устоям.
Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. Крайняя форма социального протеста может перерасти в революцию, переворот.
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