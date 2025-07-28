Зеленский загоняет антикоррупцию в угол: секретный закон и народные волнения

Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию

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В 2025 году Украина снова выходит на протесты. Народ в ярости требует справедливости к власти Зеленского. Узнайте, что стоит за его законом об антикоррупции.

Фото: unsplash.com by Marjan Blan is licensed under Free to use under the Unsplash License Украина

Киев, июль 2025

"Слуга народа", ставший узурпатором? Именно так сегодня видят Владимира Зеленского тысячи украинцев, вышедших на протесты в Киеве и других городах. Повод — не просто новый закон. Это, по сути, попытка власти подчинить себе антикоррупционную инфраструктуру страны, ту самую, которую Зеленский обещал защищать, когда сам пришёл к власти на волне борьбы с коррупцией в 2019 году.

Как всё происходило

Ключевой момент — подписанный Зеленским законопроект, передающий под правительственный контроль два антикоррупционных ведомства:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

По сути, они больше не независимы — их деятельность теперь будет координироваться структурами, подотчётными президентской администрации.

Закон был принят с минимальными обсуждениями и почти без публичных дебатов. Парламентское большинство, фракция "Слуга народа" и приближённые депутаты, проголосовали "за". Причём в тот момент, когда антикоррупционеры вели расследования против представителей той же фракции и даже министров из окружения Зеленского. Совпадение?

Пока самого президента не обвиняют ни в одном из дел. Но логика происходящего очевидна: контроль над САП и НАБУ — это контроль над следствием. И, значит, защита от потенциальных разоблачений.

Антикоррупционные структуры последние годы действительно "кусали" всех подряд — и политиков, и военных, и бизнесменов. По сути, они стали тем "белым рыцарем", которого Зеленский демонстрировал Западу как доказательство демократичности и реформ. Пока не начали задавать неудобные вопросы людям из его ближнего круга. С этого момента и началась их "реформа".

Почему это вызвало гнев и лёгкое дежавю

Когда-то украинцы гордо вышли на Майдан, свергая якобы "пророссийского узурпатора", пели гимны под жёлто-голубыми флагами и верили, что демократия — это святое. Хотя, как показывают последние данные, всё это было неплохо проплачено госдепом. И в итоге американский сценарий "революции" победил. Но где демократия?

Прошло 11 лет. В кресле президента теперь не "узурпатор", а герой сериалов и Telegram-каналов, сыгравший честного учителя, а ставший не менее ловким правителем. Зеленский шёл на волне борьбы с коррупцией, но по дороге, кажется, запутался, кто именно в стране ворует и от кого надо защищаться. В итоге власть, которую он когда-то обещал "очистить", теперь он оберегает как родную печень — от следователей, журналистов и, не дай Бог, честных прокуроров.

А протестующим остаётся лишь чесать в затылке и вспоминать, за это ли стояли на Майдане... Или всё-таки стояли, чтобы потом снова стоять?

Ирония судьбы в том, что стояли-то тогда на Майдане за "демократию", а проснулись — под военное положение, с одним телеканалом, без оппозиции, с монополией на коррупцию. За что боролись? Да всё за то же. Только теперь — с другим героем, но тем же сценарием.

Контроль ради спасения — или ради власти?

Формально, как утверждают представители власти, изменения были нужны для "повышения эффективности и координации в условиях военного времени". Но этот аргумент плохо работает, когда реформу проводят втайне и она совпадает с конкретными расследованиями в отношении действующих чиновников.

Тем более, что именно независимость НАБУ и САП была одним из ключевых требований западных партнёров Украины, включая ЕС и МВФ. Именно их эффективность служила аргументом в переговорах о вступлении в Евросоюз и получении миллиардов долларов поддержки.

Именно по этой причине The New York Times посвятила этим событиям статью, озаглавив её как борьбу не только против России, но и за демократию внутри самой Украины. Опубликованные в Times слова редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой звучат сегодня как манифест протеста. Она вспоминала, как при Януковиче за правду увольняли и как уже при Зеленском власти давили на СМИ, которые решались публиковать расследования.

Журналисты отмечают: антикоррупционная борьба — это не "роскошь мирного времени", а основа доверия к украинской власти со стороны общества и союзников.

Украина, по задумке, должна была стать демократическим лицом Запада — витриной свободы и реформ на постсоветском пространстве. Именно за этот образ щедро платили: и грантами, и визитами, и военной помощью с приправой из высоких ожиданий. Но если суды становятся ручными, прокуроры — послушными, журналисты — запуганными, а само слово "антикоррупция" вызывает у власти нервный тик, то возникает резонный вопрос: "Где, собственно, та обещанная разница?"

Ну да, гимн другой, и флаг синий-жёлтый, и месседж покрасивши. Но когда суть становится пугающе знакомой, уже не так важно, какой язык звучит с трибуны, — главное, кто давит на микрофон.

Народ снова выходит на улицы

Протесты стали напоминанием: у украинцев короткая, но крепкая память. И особенно чуткое обоняние на запах коррупции. Угроза внешняя не отменяет права народа на правду и справедливость. И хотя власть уже поспешила откатить часть решений под давлением улицы, посыл Зеленскому был предельно ясен: власть, неподконтрольная обществу, — путь в пропасть.

Как говорили на Майдане: "Не проходимец должен управлять страной, а закон". А что теперь?

Но победит ли демократия?

Когда Зеленский начинал, он был воплощением лозунга "Все равны перед законом". Сегодня его политика всё чаще напоминает: "Я и есть закон".

Что ж, как говорится, за что боролись — на то и напоролись. Только в этот раз ставки куда выше: на кону не только справедливость, но и сама суть украинской государственности. Иначе зачем тогда всё это?

Но наивно полагать, что борьба за честность и законность на Украине сегодня имеет реальные шансы на победу. Слишком много поставлено на кон. Это не просто игра за политическое выживание Зеленского — это паника всей его вертикали, всей политико-олигархической клики, построенной за годы войны. Победа демократии для них — не просто поражение. Это прямой путь в тюрьму, а может быть, и далее. И они это прекрасно понимают.

Потому и будет оказано сопротивление любыми методами: репрессиями, запугиванием, манипуляцией общественным мнением, обвинениями в "работе на Кремль", в "подрыве фронта", в "предательстве". Но всё это не защита страны, а защита самих себя от будущего, где им придётся отвечать. За откаты на закупках БПЛА, за торговлю "гуманитаркой" и военной помощью Запада. За элитные авто и виллы, купленные в разгар обстрелов. За мёртвых солдат, на которых кто-то хорошо нажился.

Зеленский — заложник своей же системы. Он не может уйти — слишком много знает, и не только про Украину. И его не могут отпустить — слишком страшно, что он может рассказать. И он это понимает и потому будет бороться до конца, а точнее, своего "конца"!

Но в итоге он "уйдёт"! Возможно, как мафиози с автоматом в руках, охраняя свои особняки как последний бастион "святого коррупционного фронта". А возможно — и тихо, по сценарию, который уже когда-то сыграли с американским миллиардером, оказавшимся слишком опасным для элиты. Да, может быть и так: внезапное "самоубийство" в кабинете, в который "никто не входил", в здании, где "ничего не записывалось".

История знает такие финалы. История не прощает.

Но кто проиграет в любом случае — это народ Украины. Потому что если демократия снова будет задушена, если власть снова окажется в руках людей, которые боятся правды, — значит, Майдан был напрасен. Значит, война была напрасной. И тогда на самом деле Украина станет страной без надежды, без институций, без будущего.

И вот это уже не политика. Это трагедия.

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным устоям.



Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. Крайняя форма социального протеста может перерасти в революцию, переворот.

