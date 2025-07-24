Истребители и РСЗО: как эскалация конфликта на границе Камбоджи и Таиланда угрожает безопасности туристов

Камбоджа и Таиланд на грани войны. Стоит ли волноваться россиянам?

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24 июля произошли боевые столкновениями на границе между Таиландом и Камбоджей. Обе страны являются важными туристическими направлениями для россиян.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Ddalbiez is licensed under GNU Free Documentation License Храм Та Муан Тхом на приграничной территории Таиланда и Камбоджи

Таиланд ударил по Камбодже F-16, получив удар РСЗО

Как можно понять из сообщений СМИ обеих стран, конфликт начался за право контроля над храмом Та Муан Тхом в тайской провинции Сурин, возле которого находится тайская военная база. Камбоджийцы считают этот храм своим, как и территории вокруг, и не хотят, чтобы им мешали его посещать. Рядом через недемаркированную границу тоже расположена их военная база.

Как пишет камбоджийское издание Vodkhmer. news, словесная перепалка в храме 22 июля между гражданскими и военными с обеих сторон переросла в драку, а 24 июля трое тайских солдат подорвались на мине в провинции Преах Вихеа во время патрулирования границы. Камбоджийская сторона заявила, что тайские солдаты патрулировали территорию Камбоджи в нарушение Меморандума о взаимопонимании 2000 года.

Стороны обвиняют друга друга в эскалации, которая тянется с подобными инцидентами с мая месяца. Таиланд применил истребители F-16 для уничтожения "двух камбоджийских военных объектов" и закрыл все переходы на границе с Камбоджей. Камбоджийская армия нанесла удар РСЗО, погибли граждане Таиланда, в том числе на АЗС до 6 человек. Отозваны послы обеих стран. Власти Камбоджи призвали граждан не паниковать, не запасаться товарами, а продавцов не повышать цены на товары.

Националистические настроения в обеих странах растут

В основе конфликта между Таиландом и Камбоджей лежат территориальные претензии и оспаривание прав собственности на религиозные храмы. В Пномпене указывают на "миллионы камбоджийцев, живущих сегодня в северо-восточных провинциях Таиланда", которого не существовало как страны, когда кхмеры посещали свои храмы.

Таиланд считает, что французское правление Камбоджей, как колонией, было "потерей территории". В обеих странах в последнее время наблюдается рост националистических настроений.

Будет ли война между Камбоджей и Таиландом

Камбоджа решила обратиться в Международный суд ООН (МУС), оспаривая принадлежность храмов, но Таиланд отвергает юрисдикцию МУС. В последнее время крупные международные институты ООН не обладают потенциалом для прекращения международных споров. Полноценной войны экспертами не ожидается, но и не исключается, так как в Таиланде, внутриполитическая ситуация характеризуется разногласиями между военными и правительством, а Камбоджа — это страна монолитная, способная на решительные действия.

Военные с той и с другой стороны контролируют приграничную торговлю, часто контрабандную, в том числе наркотрафик. При этом политики также включены в различные схемы дележа прибылей. В тайской прессе на этот счёт есть подробные разоблачения.

Россиянам следует воздержаться от посещения пограничных с Камбоджей районов Таиланда, заявил РИА Новости посол России в Бангкоке. По его словам, туристам на побережье ничего не угрожает.

Уточнения

Та Муен Том — храмовый комплекс, памятник Кхмерской империи, расположенный на спорной территории, в Таиланде, провинции Сурин.

