Версия: российские спецслужбы достигли успехов на Украине, развалив работу НАБУ

Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы

4:19 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Почему бы не посмотреть на сюжет с запретом "независимых" антикоррупционных структур на Украине как на отличный результат работы российских спецслужб.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Bandura, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Украинец

Российские агенты в НАБУ заражали Украину коррупцией

Киевский режим решил ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по причине проникновения туда российской агентуры и крайне низкой эффективности.

НАБУ и САП изначально создавались американцами как инструмент контроля украинской политической элиты посредством расследования их коррупционной деятельности. Эти органы, действительно, громкими делами не блистали (в Telegram-канале всего 18 тысяч подписчиков), хотя Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.

Генпрокуратура Украины сообщила, что один из руководителей НАБУ, курировавший регионы Днепропетровской и Запорожской областей, Руслан Магамедрасулов "наладил схему незаконной торговли со страной-агрессором", имея российский паспорт. Несомненно, он не работал один и имел контакты среди чиновников. То есть он их "крышевал", распространяя коррупцию, как заразу.

Агенты спецслужб России заседают в Раде

Вслед за этим Рада законом переподчинила НАБУ прокуратуре, а руководитель САП стал номинальной фигурой. Очевидно, что и в Раде сидят агенты СВР и ГРУ РФ, потому что ликвидация "независимых структур" совсем не в интересах украинцев. Глава НАБУ Семён Кривонос высказался об этом определённо:

"Голосами 263 народных депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, было уничтожено, в том числе представителями "регионалов" в парламенте, лицами, о которых были подозрения".

Самый верный шаг отвести от себя подозрения — найти предателей в рядах обвинителей.

Сегодня состоялась встреча руководства НАБУ и САП с Зеленским, после которой "независимые" публично потребовали немедленной отмены закона и восстановления гарантий для "эффективного противодействия коррупции". Но Зеленский подписал закон.

Агенты Путина есть и в СБУ

Ни президент США Дональд Трамп, ни чиновники Госдепартамента, ни спецпредставитель Кит Келлог никак его не прокомментировали, что доказывает бесполезность НАБУ. Конечно, есть и другая версия, что США стали подбираться к Зеленскому через НАБУ, поэтому структура и была ликвидирована. Но тогда бы была совсем иной реакция Трампа. Он ещё может ситуацию обратить себе на пользу и приостановить помощь ВСУ.

Реакция Европы о том, что сокращение полномочий НАБУ и САП "может серьёзно подорвать международный авторитет Украины, негативно повлиять на объёмы инвестиций, а также создать препятствия для её интеграции в Евросоюз", выглядит хорошей миной при плохой игре. Никто из глобалистов Украину не сольёт, пока не будет обвала на фронте и капитуляции режима. Если рассматривать события с их точки зрения, то логично было бы им найти "агентов Путина" и в СБУ, так как она ликвидировала "независимые" НАБУ и САП.

Митинги в поддержку НАБУ, которые прошли в Киеве, были поддержаны мэром Виталием Кличко, и это на фоне того, что операция "Чистый город" с разоблачением масштабной коррупции в Киеве была одной из самых громких. Налицо масштабная внутриполитическая и олигархическая борьба на Украине, которую, хочется надеется, организовали спецслужбы РФ.

Новые митинги против принятого закона уже запланированы в Киеве, Днепропетровске и Львове. Приходится сожалеть, что Россия не умеет подпитывать такие протесты, не говоря уже об их организации. А то уже вчера могли бы появиться "прозеленские титушки", избивающие "активистов", видео их задержания ТЦК, которые по заказу Зеленского отлавливают и отправляют на фронт "цвет нации". И СВО тогда бы закончилась гораздо быстрее.