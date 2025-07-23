Почему бы не посмотреть на сюжет с запретом "независимых" антикоррупционных структур на Украине как на отличный результат работы российских спецслужб.
Киевский режим решил ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по причине проникновения туда российской агентуры и крайне низкой эффективности.
НАБУ и САП изначально создавались американцами как инструмент контроля украинской политической элиты посредством расследования их коррупционной деятельности. Эти органы, действительно, громкими делами не блистали (в Telegram-канале всего 18 тысяч подписчиков), хотя Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.
Генпрокуратура Украины сообщила, что один из руководителей НАБУ, курировавший регионы Днепропетровской и Запорожской областей, Руслан Магамедрасулов "наладил схему незаконной торговли со страной-агрессором", имея российский паспорт. Несомненно, он не работал один и имел контакты среди чиновников. То есть он их "крышевал", распространяя коррупцию, как заразу.
Вслед за этим Рада законом переподчинила НАБУ прокуратуре, а руководитель САП стал номинальной фигурой. Очевидно, что и в Раде сидят агенты СВР и ГРУ РФ, потому что ликвидация "независимых структур" совсем не в интересах украинцев. Глава НАБУ Семён Кривонос высказался об этом определённо:
"Голосами 263 народных депутатов была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией, было уничтожено, в том числе представителями "регионалов" в парламенте, лицами, о которых были подозрения".
Самый верный шаг отвести от себя подозрения — найти предателей в рядах обвинителей.
Сегодня состоялась встреча руководства НАБУ и САП с Зеленским, после которой "независимые" публично потребовали немедленной отмены закона и восстановления гарантий для "эффективного противодействия коррупции". Но Зеленский подписал закон.
Ни президент США Дональд Трамп, ни чиновники Госдепартамента, ни спецпредставитель Кит Келлог никак его не прокомментировали, что доказывает бесполезность НАБУ. Конечно, есть и другая версия, что США стали подбираться к Зеленскому через НАБУ, поэтому структура и была ликвидирована. Но тогда бы была совсем иной реакция Трампа. Он ещё может ситуацию обратить себе на пользу и приостановить помощь ВСУ.
Реакция Европы о том, что сокращение полномочий НАБУ и САП "может серьёзно подорвать международный авторитет Украины, негативно повлиять на объёмы инвестиций, а также создать препятствия для её интеграции в Евросоюз", выглядит хорошей миной при плохой игре. Никто из глобалистов Украину не сольёт, пока не будет обвала на фронте и капитуляции режима. Если рассматривать события с их точки зрения, то логично было бы им найти "агентов Путина" и в СБУ, так как она ликвидировала "независимые" НАБУ и САП.
Митинги в поддержку НАБУ, которые прошли в Киеве, были поддержаны мэром Виталием Кличко, и это на фоне того, что операция "Чистый город" с разоблачением масштабной коррупции в Киеве была одной из самых громких. Налицо масштабная внутриполитическая и олигархическая борьба на Украине, которую, хочется надеется, организовали спецслужбы РФ.
Новые митинги против принятого закона уже запланированы в Киеве, Днепропетровске и Львове. Приходится сожалеть, что Россия не умеет подпитывать такие протесты, не говоря уже об их организации. А то уже вчера могли бы появиться "прозеленские титушки", избивающие "активистов", видео их задержания ТЦК, которые по заказу Зеленского отлавливают и отправляют на фронт "цвет нации". И СВО тогда бы закончилась гораздо быстрее.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.