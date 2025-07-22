России на третьей встрече в Стамбуле надо поставить важный гуманитарный вопрос

Третий раунд переговоров в Стамбуле: ждут ли нас важные решения по Украине?

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На третьей встрече в Стамбуле между делегациями РФ и Украины при стратегической несовместимости позиций по меморандуму, Москва могла бы шире обсудить гуманитарные проблемы.

Фото: Wikimedia Commons by Marlon Felippe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капли воды

Украина на встрече в Стамбуле будет затягивать переход к миру

Украинские власти к третьему раунду переговоров в Стамбуле были настроены скептически, называя их попыткой Кремля "замылить глаза" президенту США Дональду Трампу, изображая "стремление к миру". Глава МИД Украины Андрей Сибига недавно заявил, что Киев не видит смысла в продолжении переговоров на уровне ничего не решающих делегаций.

Однако, как сообщают украинские источники, переговорщик Трампа по Украине Кит Келлог, будучи в Киеве на прошлой неделе, потребовал от Владимира Зеленского провести третью встречу до конца июля. Поэтому после его отъезда Зеленский заявил, что она состоится, и стороны планируют обсудить важнейшие гуманитарные вопросы.

"Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения пленных, возвращения детей, прекращению убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны", — сказал Зеленский.

На самом деле, сейчас Киеву есть смысл дотянуть до срока окончания ультиматума Трампа Кремлю — закончить войну за 50 дней, иначе будут санкции — чтобы минимизировать перемену настроений Трампа в пользу наказания Украины.

Россия решает в Стамбуле стратегическую задачу

Москва же видит в этих переговорах, главным образом, возможность не прекращать завязавшийся диалог с США для выстраивания новой международной архитектуры и также оказания давления на Украину через хорошо знающего историю Владимира Мединского. Насколько это "реалполитик", президенту Владимиру Путину виднее.

Завершение же СВО на Украине для РФ имеет постоянные цели: нейтралитет, демилитаризация, денацификация Украины, признание правового статус новых территорий, отмена русофобских законов. Встреча на высшем уровне РФ-Украина, по мнению Кремля, состоится, только если будет согласован меморандум по мирному треку в контексте "реалий на земле". Поэтому встреча Путина и Зеленского согласована не будет, и СВО в озвученные Трампом 50 дней не закончится. Сейчас в тренде обсуждение поставок из Германии дальнобойных ракет, чтобы наносить удары вглубь территории России. И если это произойдёт, то переговоры сами собой отменятся.

Почему бы не потребовать от Киева дать воду Донбассу

А вот по гуманитарным вопросам Москва могла бы поставить вопрос гораздо шире, например, о возвращении воды в Донецк через шлюзы канала "Северский Донец_Донбасс", станция перекачки воды которого находится в оккупированном Славянске. Сейчас в ДНР сложилась критическая ситуация с подачей воды, жители даже написали открытое письмо президенту России.

Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле в 2025 году. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны, в частности, договорились обменяться пленными и ранеными. Были переданы тексты меморандумов по мирным переговорам, которые несовместимы по всем позициям.