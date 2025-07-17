Россия и Израиль: кто на самом деле защищает друзов в Сирии?

Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса

4:15 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Почему Израиль вступился за друзов в Сирии? России выгодно вмешательство Израиля, потому что бывших террористов не бывает.

Фото: commons.wikimedia.org by Lakisan97, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турция и Сирия

Сувейду друзы отстояли с помощью Израиля

"Новая Сирия" нынче в фаворе у США, она исключена из списка стран — спонсоров терроризма, с неё сняты санкции, c её территории выведен американский контингент, а протурецкий террорист Ахмед Джулани из Аль-Каиды* стал "хорошим парнем", взяв другую фамилию. Теперь он Шараа и президент Сирии. Но его боевики периодически устраивают этнические чистки среди национальных и религиозных меньшинств страны.

Друзы проживают в южной провинции Сувейда, куда Дамаск решил пару дней назад снова ввести войска для того, чтобы "зачистить её от незаконных вооружённых формирований". Налицо нежелание друзов жить под исламистами, и они были бы вырезаны, если бы рядом не оказался Израиль — достаточно серьёзный защитник, чтобы с ним не считаться.

После занятия 16 июля боевиками Джулани столицы провинции Сувейда города Сувайды и начавшегося исхода друзов в Израиль, ЦАХАЛ вмешался и нанёс ракетные удары по боевикам в Сувайде и их колоннам направлявшимся в Сувейду. А также — по базированию в Латакии и центрам принятия решений в Дамаске — зданию генштаба и президентскому дворцу (см. видео). Начальник генштаба Израиля Эяль Замир дал Дамаску "несколько часов, чтобы полностью вывести войска из Сувейды", иначе пообещал "перейти к новой фазе боевых действий".

В итоге Шараа распорядился вывести свои силы из провинции, уходя, как сообщается в соцсетях, они мародёрствовали.

Россия имеет в Сирии интересы, но друзов ей жаль

"Мировое сообщество" осудило нападение Израиля на Дамаск. Россия — тоже, хотя принцип наций на самоопределение никто не отменял. Причина понятна — Москва держится за свои военные базы в Сирии.

"Российская сторона решительно осуждает подобные произвольные и грубые нарушения международного права и суверенитета Сирийской Арабской Республики, подчеркивая недопустимость таких действий Израиля", — говорится в заявлении МИД РФ.

Но МИД также "с глубоким возмущением и осуждением" воспринял факты "жестоких расправ над мирными гражданами". Классическая позиция сидения на двух стульях. Почему бы нет, если это в интересах России. Напомним также, что провинция Сувейда в своё время ликовала по поводу краха правительства Башара Асада, а теперь, когда пришли джихадисты, оказалось, что он был хорошим. Лидер друзской общины Муваффак Тариф обвинил новые власти в зверствах, включая убийства, изнасилования и обезглавливания.

Друзы не дают усилиться Турции, что важно для России

Интерес Израиля в Сирии не только в защите своих поселенцев на Голанских высотах (отвоёванных у Сирии), где живут и друзы, а также в том, чтобы не дать усилиться в регионе Турции, президент которой назвал Израиль "террористическим государством". Хотя ранее Тель-Авив дружил с Турцией, чтобы свергнуть проиранского Асада.

Россия также не заинтересована в усилении Турции. Джулани активно сотрудничает с Баку, что само по себе ныне несёт угрозу России. Боевики Шараа могут быть направлены, согласно планам Лондона и Анкары, через Азербайджан для ведения войны с "неверными" на территорию Центральной Азии, а через них уже в приграничные регионы России под видом тюркских "повстанцев". Казахстан уже это проходил в январе 2022 года.

Пока складывается так, что этим силам не удаётся подавить автономию друзов, как и неподконтрольные Дамаску районы на севере страны, которыми управляют курды. И поэтому России надо молиться, чтобы Израиль не оставил друзов без помощи.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Уточнения

Дру́зы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле.

