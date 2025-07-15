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Любовь Степушова

Трамп и его новая игра с Путиным: к чему приведут последние действия?

Трамп изменил себе и начал играть роль папочки в отношениях с Путиным
4:41
Мир » Северная Америка » США и Канада

Трамп и в отношениях с Путиным пытается играть роль "папочки". Это не только бесполезно, но и вредно для Трампа, его избирателей и Соединённых Штатов.

ЗРС Patriot
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
ЗРС Patriot

Глобалисты празднуют втягивание Трампа в войну Байдена

Озвученные 14 июля меры президента Дональда Трампа против России содержат поставки оружия, в частности, озвучены ЗРК Patriot, а также отложенные на 50 дней санкции в 100% на российский экспорт и на импортёров российской нефти. Глобалисты празднуют втягивание президента в конфликт, который уже дело не только их босса — Джо Байдена, как утверждает Трамп.

"В совокупности эти шаги представляют собой принципиально новый подход к конфликту, от которого Трамп старался дистанцироваться с момента вступления в должность в январе, — пишет CNN.

Есть новый нюанс, имеющий вес только для Запада — американское оружие будет покупать Европа (озвучено, как НАТО), а своё - бывшее в употреблении, отдавать ВСУ. Но в Германии заявили, что на поставку первой системы ПВО Patriot уйдет около 2 месяцев. То есть, пока из США не придёт новая, свою они не отдадут. Производство же новых уже расписано по заказчикам до 2030 года.

Что же на самом деле сказал Трамп о ЗРК Patriot

Очень много озвучивается домыслов по объёмам и номенклатуре оружия для ВСУ. Называется сумма в 10 млрд долл, включающая якобы даже наступательные ракеты большой дальности. Но ничего такого Трамп не говорил. По его словам, будут поставлены "17 систем ПВО Patriot". У самих США на дежурстве стоят 16 дивизионов по четыре батареи в каждом, с восемью пусковыми установка (ПУ) в каждой юатарее (США закупили 1100 ПУ). Поэтому, вероятно, речь идёт о пусковых установках, а значит, о двух батареях (сейчас ВСУ имеют две батареи). Но их же надо ещё и ракетами снабжать, которых тоже физически нет.

Поддержка Украины встретит непонимание в лагере MAGA

Значительная часть избирателей Трампа выступает против дополнительной военной или финансовой помощи Украине. Опрос, проведенный Reuters и Ipsos, показал, что 63% республиканцев выступают против её продолжения. А согласно мартовскому опросу исследовательского центра Pew Research Center, лишь 25% американцев, придерживающихся республиканских взглядов, были "крайне" или "очень" обеспокоены победой России на Украине. Лишь 29% беспокоились так же сильно о возможном "вторжении" России в другие страны. И лишь 40% считали Россию "врагом" (по сравнению с 69% сразу после начала СВО). Сильно убеждение, что тратить деньги надо на своих граждан, которые живут без социальных гарантий и роста доходов, а не на Украину. Такая позиция скажется на голосовании электората MAGA на предстоящих выборах в конгресс.

Игра Трампа в папочку России неуместна

 Трамп и для президента РФ Владимира Путина решил играть роль "папочки", которой восхищался генсек НАТО Марк Рютте, говоря об отношениях внутри альянса. В адрес российского президента звучат словосочетания: "я недоволен им", "разочарован в нём, но не закончил с ним" и тому подобные пассажи. В американских СМИ пишут, что Трамп "теряет терпение: дал Путину шанс, но тот им не воспользовался", то есть наказывает непослушного "сынка". Это напрасная и даже вредная установка. Готовность Путина к компромиссу имеет истоки в православной вере. А профессиональный разведчик Путин понимает, что делает — терпение он никогда не теряет, работая на формирование своей "агентуры" — "вербует" глобальный Юг, и на саморазрушение западных альянсов.

Что касается 50 дней отсрочки от санкций — это ультиматум, но Трамп ранее выдвигал его на 14 дней, и ничего не предпринял. Жизнь показала, что никакие решения о санкциях против России не дают результатов, они ведут к тому, что страна уверенно движется вперед, проводя структурную перестройку своей экономики. Россия сильна тем, что сосредоточилась и теперь её ничто и никто не сдвинет с пути возвращения своего наследия, завоёванного кровью и трудом многих предыдущих поколений.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы зрк patriot санкции статистика дональд трамп владимир путин
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