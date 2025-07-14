Азербайджан облажался, поставив на Украину, которая убила его граждан

В Азербайджане пребывают в растерянности, не зная как реагировать на убийство своих граждан на Украине. Совет Баку — посмотрите на карту.
Есть старая поговорка: враг моего врага мой друг. Азербайджан после того, как российские силовики провели в Екатеринбурге зачистку ОПГ этнических азербайджанцев, не только развязал дикую пропагандистскую кампанию с целью очернения российского руководства, но и резко активизировал "дружбу" с Украиной.
Сразу был организован звонок на высшем уровне со всяческими заверениями в поддержке друг друга, затем в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству были запланированы поставки азербайджанского газа на Украину и его транзит в Европу, а также загрузка газа в украинские подземные хранилища без налогов и сборов. Также "договорились усилить взаимодействие в области разминирования", а 11 июля делегация во главе с замминистра иностранных дел Муса-Беком Рафиевым приняла участие в конференции по "восстановлению" Украины в Риме.
И вдруг при такой дружбе — такой облом: СБУ якобы при попытке задержания убила граждан Азербайджана Нармин Гулиеву и Хагани Гюльалызаде, "связанных с криминальными структурами в РФ" и обвинённых в устранении полковника СБУ Ивана Воронича. МИД Азербайджана, согласно логике, должен был уже подтвердить или опровергнуть гражданство убитых и пояснить, были ли за ними статьи УК в Азербайджане или РФ, но МИД молчит.
После некоторой паузы в азербайджанских соцсетях была запущена версия, что "у терроризма нет национальности, поэтому гасить надо на месте без суда и следствия таких мразей". Но вот незадача, возник вопрос, почему же, когда в России убили двух бандитов, все в Азербайджане встали на их защиту.
Вторая азербайджанская версия говорит о том, что ФСБ якобы задействовала свою ячейку агентов с целью испортить бурно развивающиеся отношения Киева с Баку. Только надо это доказать, а агенты убиты. Причём на фото видно, что они не вооружены, а женщина и вовсе не представляла опасности.
Есть ещё одна версия, что якобы в СБУ тоже есть агенты спецслужб России, и это они убили азербайджанцев при задержании, чтобы Баку отвернулся от Киева. Кстати, очень похоже на правду.
Если же официальный Баку смолчит, то это будет свидетельствовать о том, что эскалация отношений с Москвой по вопросу ликвидации ОПГ в Екатеринбурге — история заказная. В данном случае, не важно своя или турецкая, или британская. Важно, что антироссийская — с целью выдавить РФ с Южного Кавказа.
Кремль ответит больно, потому что история тянется от нападения на стратегические бомбардировщики 1 июля с помощью дронов с ниточками к азербайджанским ОПГ. Закономерно арестован начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода Намиг Мусаев в рамках расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции. Проведены также операции по задержанию в Ленинградской, Московской, Тверской, Оренбургской и других областях этнических азербайджанцев, начиная от воров в законе и коррупционеров в бизнесе, заканчивая руководителями диаспоры.
Также Москва не простит издевательств над своими гражданами, которых в Азербайджане показательно избили и унизили, обвинив в наркотрафике. Произойдёт тихое выдавливание азербайджанцев из бизнеса в РФ, закроют импорт, что приведёт к потере серьёзных доходов. Москва выйдет из интеграционных проектов с Азербайджаном, из того же коридора "Север-Юг", найдя альтернативные пути.
Если посмотреть на карту, то отчётливо видно, что Азербайджан территориально зажат между Россией и Ираном. С Ираном у Баку тоже много проблем, там знают, что израильские БПЛА летели бомбить с территории Азербайджана. Поэтому зарываться в эскалации Баку опасно.
Теперь немного слов об Украине, ещё раз доказано, что с ней нельзя иметь дело: предаст, убьёт, обворует, не задумываясь.
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