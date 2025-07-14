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Любовь Степушова

Азербайджан облажался, поставив на Украину, которая убила его граждан

Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии
4:36
Мир » Бывший СССР » Азербайджан

В Азербайджане пребывают в растерянности, не зная как реагировать на убийство своих граждан на Украине. Совет Баку — посмотрите на карту.

Карта Азербайджана
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Карта Азербайджана

Баку резко стал дружить с Украиной в пику России

Есть старая поговорка: враг моего врага мой друг. Азербайджан после того, как российские силовики провели в Екатеринбурге зачистку ОПГ этнических азербайджанцев, не только развязал дикую пропагандистскую кампанию с целью очернения российского руководства, но и резко активизировал "дружбу" с Украиной.

Сразу был организован звонок на высшем уровне со всяческими заверениями в поддержке друг друга, затем в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству были запланированы поставки азербайджанского газа на Украину и его транзит в Европу, а также загрузка газа в украинские подземные хранилища без налогов и сборов. Также "договорились усилить взаимодействие в области разминирования", а 11 июля делегация во главе с замминистра иностранных дел Муса-Беком Рафиевым приняла участие в конференции по "восстановлению" Украины в Риме.

И вдруг при такой дружбе — такой облом: СБУ якобы при попытке задержания убила граждан Азербайджана Нармин Гулиеву и Хагани Гюльалызаде, "связанных с криминальными структурами в РФ" и обвинённых в устранении полковника СБУ Ивана Воронича. МИД Азербайджана, согласно логике, должен был уже подтвердить или опровергнуть гражданство убитых и пояснить, были ли за ними статьи УК в Азербайджане или РФ, но МИД молчит.

Версии: почему Украина предала Азербайджан

После некоторой паузы в азербайджанских соцсетях была запущена версия, что "у терроризма нет национальности, поэтому гасить надо на месте без суда и следствия таких мразей". Но вот незадача, возник вопрос, почему же, когда в России убили двух бандитов, все в Азербайджане встали на их защиту.

Вторая азербайджанская версия говорит о том, что ФСБ якобы задействовала свою ячейку агентов с целью испортить бурно развивающиеся отношения Киева с Баку. Только надо это доказать, а агенты убиты. Причём на фото видно, что они не вооружены, а женщина и вовсе не представляла опасности.

Есть ещё одна версия, что якобы в СБУ тоже есть агенты спецслужб России, и это они убили азербайджанцев при задержании, чтобы Баку отвернулся от Киева. Кстати, очень похоже на правду.

Азербайджан зарвался, ему стоит посмотреть на карту

Если же официальный Баку смолчит, то это будет свидетельствовать о том, что эскалация отношений с Москвой по вопросу ликвидации ОПГ в Екатеринбурге — история заказная. В данном случае, не важно своя или турецкая, или британская. Важно, что антироссийская — с целью выдавить РФ с Южного Кавказа.

Кремль ответит больно, потому что история тянется от нападения на стратегические бомбардировщики 1 июля с помощью дронов с ниточками к азербайджанским ОПГ. Закономерно арестован начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода Намиг Мусаев в рамках расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции. Проведены также операции по задержанию в Ленинградской, Московской, Тверской, Оренбургской и других областях этнических азербайджанцев, начиная от воров в законе и коррупционеров в бизнесе, заканчивая руководителями диаспоры.

Также Москва не простит издевательств над своими гражданами, которых в Азербайджане показательно избили и унизили, обвинив в наркотрафике. Произойдёт тихое выдавливание азербайджанцев из бизнеса в РФ, закроют импорт, что приведёт к потере серьёзных доходов. Москва выйдет из интеграционных проектов с Азербайджаном, из того же коридора "Север-Юг", найдя альтернативные пути.

Если посмотреть на карту, то отчётливо видно, что Азербайджан территориально зажат между Россией и Ираном. С Ираном у Баку тоже много проблем, там знают, что израильские БПЛА летели бомбить с территории Азербайджана. Поэтому зарываться в эскалации Баку опасно.

Теперь немного слов об Украине, ещё раз доказано, что с ней нельзя иметь дело: предаст, убьёт, обворует, не задумываясь.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сбу фсб киев украина азербайджан екатеринбург
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