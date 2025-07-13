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Любовь Степушова

Пять миллиардов замороженных активов России: о чём на самом деле скажет Трамп?

Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России?
4:11
Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональд Трамп 14 июля пообещал сделать "важное заявление о России", обсуждаются обсуждаются санкции, замороженные активы и поставки оружия Украине.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Трамп объявит о том, что теперь США зарабатывают на Украине

Президент США сообщил телеканалу NBC в контексте "важного заявления о России", что "мы отправляем оружие в НАТО, НАТО оплачивает его на 100% и передает его Украине". Также, по его словам, он ожидает принятия сенатом нового пакета антироссийских санкций.

14 июля в Вашингтон приезжает генсек НАТО Марк Рютте. Поэтому, вероятно, будет объявлено о новых закупках оружия для Украины "за счёт НАТО", то есть за счёт европейских членов НАТО, и преподнесено американским избирателям, что теперь Америка не дарит, а зарабатывает на Украине. Но здесь есть два "но". Во-первых, это оружие ещё надо произвести. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает закупить американские батареи Patriot и подарить их Киеву, но батарей физически нет. И во-вторых, скоро Европе будет не до подарков Украине. Трамп объявил 30% пошлины для импорта из Европы с 1 августа, что приведёт к дефициту её торгового баланса и потерям доходной части бюджета.

Трамп сделает войну на Украине своей, а не Байдена

По санкциям конгресса, в том числе на 500% для потребителей российской нефти, Трамп добивается возможности их отмены без согласования с законодателями. Но согласия на это нет, к тому же непонятно, зачем этот закон Трампу, если он может ввести любые санкции своим указом. Налицо блеф человека, который не хочет нести ответственность за рост цены на бензин и ГСМ в США.

Также президент США может объявить о конфискации 5 млрд долл. замороженных российских активов (больше в США нет) для передачи Украине, как утверждают источники CBS News. Доллар от этого крепче не станет, произойдет сбрасывание многими зарубежными инвесторами гособлигаций США, будут судебные иски от российских собственников.

Больше у Трампа рычагов давления на РФ нет, но он перестанет быть медиатором, как пытается представить, и сделает войну на Украине своей, а не Байдена, что не понравится его избирателям. Кроме того, ему сразу стоит распрощаться с налаживанием отношений с Москвой по всем направлениям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров второй раз за эту неделю встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, вероятно, готовится ответ. Китаю в случае эмбарго на нефть будет невозможно купить её у других стран, чтобы заменить российскую по объёмам. Поэтому Пекин ответит достаточно жёстко — отменой экспорта в США редкоземельных магнитов, о возврате которого только что договорились. Индия тоже будет протестовать. 12 июля появилась новость о том, что Вашингтон и Нью-Дели достигли тарифного соглашения в 20% на индийский импорт в США. Это совсем не похоже на признак того, что Трамп собирается пятикратно увеличить пошлины для Индии.

Нарциссы во власти разрушают империю Pax Americana

Трамп, вероятно, и вовсе не сделает никакого заявления или минимизирует его, имея прозвище TACO (Trump Always Chickens Out, Трамп всегда отступает).

Он не собирается предпринимать ничего такого, чего ещё не делал сам или его союзники. На Западе, образно говоря, закрыли глаза и рубят шашкой налево и направо, опасаясь чисто в имиджевом плане сдаться. В этом контексте вспоминается известный ответ Сталина, когда ему сообщили, что Папа Римский выступил против него: "Сколько у него дивизий?", — спросил Сталин. 

Империя Pax Americana, возлавляемая нарциссами, движется к саморазрушению, особенно ей в этом помогает сопротивление России.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато ван и индия нефть китай санкции дональд трамп сергей лавров
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