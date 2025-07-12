Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Макрон обнял Стармера на камеру — и этим только усугубил ситуацию

Миграционный договор Великобритании и Франции грозит стать крупнейшей политической ошибкой года
3:00
Мир

Известная британская телеведущая Энн Даймонд не сдерживала эмоций, комментируя недавнюю встречу премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По её мнению, их публичные демонстрации дружбы были откровенно фальшивыми и показушными.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

Во время обсуждения на телеканале GB News Даймонд выразила возмущение тем, как оба лидера на протяжении визита то и дело обнимались перед телекамерами.

"Это выглядит неестественно. В какой-то момент они даже отвлеклись, но заметив, что их всё ещё снимают, вновь бросились в объятия", — поделилась она.

Критика прозвучала на фоне подписания предварительного соглашения между Великобританией и Францией по миграционному вопросу. Согласно озвученным планам, Лондон будет возвращать незаконных мигрантов, пересекших Ла-Манш, а Париж взамен примет законных просителей убежища. Однако этот план ещё предстоит пройти юридическую проверку и согласование с ЕС.

Но не всех этот договор вдохновил. Бывший министр-консерватор Кевин Фостер также усомнился в искренности политических "объятий" Стармера и Макрона, подчеркнув, что они выглядят как попытка убедить общественность в дружбе, которой на самом деле нет.

"Похоже на дешёвую пиар-акцию: "Смотрите, какие мы дружные, решаем вопросы вместе". Но на деле это не приносит результатов", — отметил он.

Энн Даймонд добавила: "Пусть они хоть до изнеможения обнимаются, мигрантов на лодках это не остановит".

Миграционная политика Стармера вызвала бурную дискуссию и в политических кругах. Критики указывают на непрозрачность и слабую реалистичность соглашения. Так, Иветт Купер, глава МВД, не смогла уточнить, сколько именно мигрантов вернётся во Францию, что только усилило сомнения.

Аналитик Мэтью Гудвин и вовсе предрёк крах инициативы, указывая на "неработающую схему обмена": один въехал — один выехал. По его словам, бюрократическая машина ЕС может попросту заблокировать подобные инициативы.

Фостер не преминул напомнить, что у обоих лидеров — и у Макрона, и у Стармера — наблюдаются крайне низкие рейтинги. Оба они, по мнению эксперта, пытаются протолкнуть спорные инициативы, чтобы продемонстрировать активность на фоне падающей поддержки.

"Учитывая обстоятельства, обниматься им действительно есть за что — возможно, это последние кадры их публичной политической карьеры", — сказал он.

Также бывший министр отметил, что внутри Лейбористской партии уже начались кулуарные разговоры о возможной замене Стармера, что свидетельствует о его ослабевшем влиянии.

"Год назад казалось, что он станет лидером на десятилетие. Сегодня — всё иначе", — заключил Фостер.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы политика мигранты
Новости Все >
Ещё одна страна решила возить грузы в обход Казахстана
Как стирать рулонные шторы в стиральной машине: пошаговая инструкция
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой
Солёная и калорийная пища вечером вызывает отёки и усталость
Эксперты рассказали, почему нельзя возить лишние вещи в багажнике
Как тренировки с весом изменят ваше тело: 3 причины действовать прямо сейчас
Почему белый шоколад теряет свою идентичность: неожиданные изменения в составе
У детей с аутизмом выявлен нейронный дисбаланс — исследование ВШЭ и США
Ягоды клубники в ноябре: узнайте секрет, как добиться этого без теплиц
Семейные изменения: Влад Топалов обсуждает вазэктомию после объявления о третьем ребёнке
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Ещё одна страна решила возить грузы в обход Казахстана
Как стирать рулонные шторы в стиральной машине: пошаговая инструкция
Список древних животных, несовместимых с современной природной средой
Солёная и калорийная пища вечером вызывает отёки и усталость
Эксперты рассказали, почему нельзя возить лишние вещи в багажнике
Как тренировки с весом изменят ваше тело: 3 причины действовать прямо сейчас
Почему белый шоколад теряет свою идентичность: неожиданные изменения в составе
У детей с аутизмом выявлен нейронный дисбаланс — исследование ВШЭ и США
Ягоды клубники в ноябре: узнайте секрет, как добиться этого без теплиц
Миграционный договор Великобритании и Франции грозит стать крупнейшей политической ошибкой года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.