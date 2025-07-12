Макрон обнял Стармера на камеру — и этим только усугубил ситуацию

Миграционный договор Великобритании и Франции грозит стать крупнейшей политической ошибкой года

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Известная британская телеведущая Энн Даймонд не сдерживала эмоций, комментируя недавнюю встречу премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По её мнению, их публичные демонстрации дружбы были откровенно фальшивыми и показушными.

Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

Во время обсуждения на телеканале GB News Даймонд выразила возмущение тем, как оба лидера на протяжении визита то и дело обнимались перед телекамерами.

"Это выглядит неестественно. В какой-то момент они даже отвлеклись, но заметив, что их всё ещё снимают, вновь бросились в объятия", — поделилась она.

Критика прозвучала на фоне подписания предварительного соглашения между Великобританией и Францией по миграционному вопросу. Согласно озвученным планам, Лондон будет возвращать незаконных мигрантов, пересекших Ла-Манш, а Париж взамен примет законных просителей убежища. Однако этот план ещё предстоит пройти юридическую проверку и согласование с ЕС.

Но не всех этот договор вдохновил. Бывший министр-консерватор Кевин Фостер также усомнился в искренности политических "объятий" Стармера и Макрона, подчеркнув, что они выглядят как попытка убедить общественность в дружбе, которой на самом деле нет.

"Похоже на дешёвую пиар-акцию: "Смотрите, какие мы дружные, решаем вопросы вместе". Но на деле это не приносит результатов", — отметил он.

Энн Даймонд добавила: "Пусть они хоть до изнеможения обнимаются, мигрантов на лодках это не остановит".

Миграционная политика Стармера вызвала бурную дискуссию и в политических кругах. Критики указывают на непрозрачность и слабую реалистичность соглашения. Так, Иветт Купер, глава МВД, не смогла уточнить, сколько именно мигрантов вернётся во Францию, что только усилило сомнения.

Аналитик Мэтью Гудвин и вовсе предрёк крах инициативы, указывая на "неработающую схему обмена": один въехал — один выехал. По его словам, бюрократическая машина ЕС может попросту заблокировать подобные инициативы.

Фостер не преминул напомнить, что у обоих лидеров — и у Макрона, и у Стармера — наблюдаются крайне низкие рейтинги. Оба они, по мнению эксперта, пытаются протолкнуть спорные инициативы, чтобы продемонстрировать активность на фоне падающей поддержки.

"Учитывая обстоятельства, обниматься им действительно есть за что — возможно, это последние кадры их публичной политической карьеры", — сказал он.

Также бывший министр отметил, что внутри Лейбористской партии уже начались кулуарные разговоры о возможной замене Стармера, что свидетельствует о его ослабевшем влиянии.

"Год назад казалось, что он станет лидером на десятилетие. Сегодня — всё иначе", — заключил Фостер.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер (англ. Keir Rodney Starmer; род. 2 сентября 1962, Саутуарк) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.



Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

