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Любовь Степушова

Новый поворот в переговорах по Украине: что скрывают Лавров и Рубио?

Чем удивит новый подход России к переговорам по Украине: мнения экспертов
Мир » Бывший СССР » Украина

Эксперты рассказали Правде. Ру каким может быть "новый поход" РФ по отношению к Украине, который анонсировали Лавров и Рубио.

Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru by Михаил Терещенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Госсекретарь США Марко Рубио сооббщил на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в Малайзии, что Россия привнесла "новый и иной подход" в переговоры по Украине.

"Нам нужна дорожная карта дальнейших действий по разрешению этого конфликта", — сказал Рубио.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже подтвердил, но отказался открывать детали подхода.

"Так я вам и сказал", — ответил Лавров на вопрос журналиста.

Член СПЧ при президенте России Александр Ионов в комментарии для Pravda. Ru предположил, что речь идёт об исключении мнений европейских лидеров из переговорного процесса, потому что "они спровоцировали срыв стамбульских соглашений между Россией, Соединенными Штатами и украинской делегацией".

"Мы сразу увидели, как Макрон и Стармер вмешались в эти процессы, а сейчас в них вмешивается и канцлер Германии Мерц, посылая месседжи и Трампу, и Владимиру Путину", сказал эксперт.

Политолог полагает, что Москва будет решать с Вашингтоном украинский вопрос в рамках двусторонних консультаций, а президенту Дональду Трампу очень важно уйти от позиции "серединка на половинку", при которой он не урегулировал на Ближнем Востоке ирано-израильский кризис.

"По сути, у него начинаются проблемы по своим предвыборным обещаниям — прекратить войну на Украине", — отметил Александр Ионов.

На карту, по его словам, поставлены поставки дополнительных вооружений вне байденовского пакета на 2026-2027 год. Россия же три года одинаково говорит о своих условиях, и не будет их менять и соглашаться на условия проигравшей страны, уверен эксперт.

Со своей стороны, политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic. Ru и "Евразия" Александр Носович отказался "гадать" о новом подходе России, а сделал два вывода из практических шагов США и заявлений российского руководства.

По его словам, президент Владимир Путин с самого начала переговоров по перемирию выставил два условия. Это полное прекращение западной военной поддержки Украины и прекращение мобилизации на Украине. Однако полностью ни то, ни другое условие не было выполнено, поэтому боевые действия продолжаются.

"Для России ничего не поменялось, так как европейцы как продолжали поддерживать Зеленского оружием, так и продолжают, поэтому прекращения огня не последовало", — сказал эксперт.

Он допустил, что Москва и Вашингтон по этому вопросу пришли к каким-то решениям, так как "Москва всеми силами останавливает насильственную мобилизацию на Украине, бомбя ТЦК".

Александр Носович считает, что Трамп публично поменял свою концепцию участия в прокси-войне на Украине, утверждая, что США не сторона конфликта, а "медиатор с потугами на роль миротворца". Также "мы видели неоднократно сворачивание американской активности на украинском направлении", поэтому эксперт не исключает, что Трамп в понедельник, как обещал, заявит о выходе из конфликта или о том, что меняет свой формат участия в нём с антироссийского на какой-то другой.

Как сообщает The New York TImes со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, Путин намерен игнорировать давление США, поскольку уверен, что превосходство России на фронте растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы. В отношении же санкций — российское руководство всегда готовилось к худшему.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина санкции малайзия дональд трамп сергей лавров владимир путин
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