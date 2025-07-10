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Любовь Степушова

Рукопожатие Пезешкиана с Алиевым и переговоры с США вызывают гнев иранцев

Скандал вокруг Пезешкиана: иранские депутаты угрожают импичментом
Мир » Азия » Ближний Восток

В Иране считают, что президент Пезешкиан не извлёк уроки войны с США и Израилем и обещают объявить импичмент, если он возобновит переговоры с Вашингтоном.

Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Президенту Ирану угрожает импичмент

Масуд Пезешкиан в интервью с Такером Карлсоном сказал, что у Ирана "нет проблем по возобновлению переговоров с США".

"Мы надеемся, что после окончания этого кризиса мы сможем вернуться к переговорному столу", — сказал он.

Депутат иранского парламента Амир Хоссейн Сабети называет этот ответ "слабым", который противоречит настроениям большинства населения.

"Если внешняя политика правительства не изменится, изменится подход парламента к правительству", — угрожает депутат в сети Х президенту импичментом.

Сабети подчеркнул, что подготовка к атаке Израиля велась во время переговоров с США в Омане, то есть никто с Ираном и не планировал ни о чём договариваться. "Неужели вы хотите обмануться и во второй раз", — спрашивает депутат, который считает, что возврат к переговорам "может привести к более широкому американскому военному вторжению в Иран".

Также Сабети увидел пораженчество в утверждении Пезешкиана о том, что Трамп "может привести регион к миру и безопасности" и в разъяснении Карлсону лозунга "смерть Америке", который якобы "никоим образом не означает смерть американскому народу или американским чиновникам".

"Американские чиновники отдают приказы убивать наших людей, чиновников и учёных, а вы думаете, что сможете завоевать их сердца такими пассивными и романтическими позициями?", — заявил Сабети.

В Иране критикуют визит Пешкезиана в Баку

Также в Иране критикуют Пезешкиана за визит в Баку и рукопожатие с "сионистом Алиевым". Иранское государственное телевидение сообщает, что несколько иранцев, проживающих в приграничном районе с Азербайджаном, своими глазами видели израильские беспилотники, запускаемые оттуда в сторону Ирана.

"Но Пезешкиан занят рукопожатием с сионистом Алиевым. Будет ли он прислушиваться к нашему народу или подлизываться к Алиеву", — пишет Telegram-канал Middle East Spectador.

Вменяется иранскому лидеру в вину и неучастие в саммите БРИКС.

Доживёт ли Пезешкиан до переговоров с США

Впрочем, существует и другая точка зрения, которая основана на том, что интервью Карлсону "было дано для США и всего мира", а не для "революционного сообщества внутри Ирана".

Как говорится, смотрите на дела, а не на слова. Представитель МИД Исмаил Бакаеи опровергнул, что запланирована какая-либо встреча между США и Ираном по ядерной программе. Он добавил, что перед переговорами "надо восстановить утраченное доверие".

Пезешкиан является представителем "реформаторов", которые нацелены на восстановление отношений с Западом. Вопрос, дадут ли это ему сделать или убьют. Такие открытые призывы сейчас звучат в соцсетях и отнюдь не анонимные.

Уточнения

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран война израиль импичмент азербайджан ильхам алиев такер карлсон соединённые штаты америки
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