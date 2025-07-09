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Любовь Степушова

Дипломатия себя исчерпала: Мерц объявляет себя новым фюрером Европы

Канцлер Мерц возглавит Европу в третьей попытке нанести поражение России
3:14
Мир » Европа » Евросоюз

Канцлер ФРГ Мерц взял на себя ответственность как лидера Европы по нанесению России поражения в СВО. По его словам, "дипломатия себя исчерпала".

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фридрих Мерц

Мерц исчерпал дипломатию в переговорах с РФ и переходит к войне

Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге заявил, что Россия ставит "под сомнение право на существование целого народа" и "начинает уничтожать политическую свободу на всём европейском континенте". А так как, по его мнению, "средства дипломатии исчерпаны", необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить это.

"Я беру на себя ответственность лидера, которую, как я понимаю, несёт канцлер Германии и которую Европа ожидает от нас", — цитирует канцлера ФРГ RT.

Мерц также принял на себя руководящие функции в НАТО совместно с министрами иностранных дел и обороны Германии.

По его словам, подавляющее большинство немцев поддерживает политику федерального правительства в отношении Украины:

"Мы продолжим помогать Украине, дамы и господа, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых здесь, в этой палате! Мы продолжим эту поддержку!".

Напоминает воззвание Геббельса в 1943 году перед толпой: "Вы хотите тотальной войны?! — Да!!".

А между тем, статья 26 Конституции Германии запрещает действия, "направленные на нарушение мирного сосуществования народов, а также подготовку к ведению агрессивной войны".

Как можно исчерпать то, чего не было

Кроме того, какие дипломатические методы Мерц использовал для переговоров с Владимиром Путиным, если уже их исчерпал? Он вообще в них не участвует и даже ни разу не попытался переговорить с российским президентом.

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Мерц — один из самых русофобских руководителей Германии и просто одержим третьей попыткой нанести поражение России. А ведь была у Берлина дипломатическая возможность заставить Киев выполнить Минские, Стамбульские соглашения, но в том то и дело, что это было совсем не нужно. Как заявляля та же экс-канцлер Ангела Меркель, эти договорённости никто и не думал выполнять, их целью было ослабление России любым путём. Сейчас — это затягивание войны с Украиной.

Но напрасно Мерц надеется, что если "Таурусы" полетят на российские города, то ответа не будет.

Задача Мерца — сделать фюрером Трампа

Конечно, пассажи Мерца в парламенте завязаны на:

  • недавние заявления Трампа, о том, что он размораживает военные поставки Украине;
  • его слова, что "мы слышим от Путина много всякой херни";
  • аудиозапись CNN от 2024 года, на которой Трамп во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании рассказал о озвученных Путину угрозах разбомбить Москву.

Перед Мерцем стоит задача не закончить как фюрер, а попытаться им сделать Трампа. Европейские элиты больше всего на свете боятся, что Путин и Трамп, договорившись по Украине, фактически разделят контроль над континентом, оставив их "терпилами".

Уточнения

TAURUS — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато германия бундестаг йозеф геббельс
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