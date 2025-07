24 часа до мира: Трамп обещает, но где результаты?

Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу

Существуют государства, у которых есть стратегия, и есть Соединённые Штаты в эпоху Дональда Трампа, у которых есть рекламный отдел. Всё, что выходит из уст сорок пятого — от доставки "демократии" на бомбардировщике‑невидимке до смирительной рубашки для очередного "плохого парня" — сшито по лекалам предвыборного ролика. На плакатах — мускулистый профиль, над головой — неон "Сделаем мир великим… или хотя бы громким". Камеры мигают, хронометраж тикает, а сценарий пишется ровно до пункта "сделать красивый кадр". Дальше — темнота монтажной кабины.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Сегодня у президента Дональда Трампа за пределами США нет дипломатии — есть только гастрольный тур. Каждый конфликт — это бесплатная реклама. Каждое громкое заявление — тизер очередного эпизода. А если серия провалилась в рейтингах, её просто снимают с эфира и забывают. Ниже — четыре свежих "сюжета", где внешняя политика США служит декорацией для предвыборного шоу-промо.

Представляем нового главного комика планеты!

Правда титул уже занят — актёр из Киева успел не только рассмешить публику, но и как-то умудрился стать президентом, вести переговоры с ЕС, НАТО и даже вызывать недоумение у госдепа.

Теперь Трамп решил не отставать: если актёр смог, почему шоумен хуже?

Ведь в эпоху политического стендапа важно не управлять страной, а вовремя подать репризу.

Главное — не результаты, а рейтинги. Не решения — а овации. Не стратегия — а количество просмотров. В конце концов, если всё равно играют роли, почему бы не выбрать самого голосистого?

Украина: сериал "24 часа"

"Before I even arrive at the Oval Office… it'll be done within 24 hours, you watch"

— Трамп, митинг в Эри, 29 июля 2023 г., Washingtonpost.

Началось всё, как и положено великому шоумену, с трейлера: "Дайте мне один день в Овальном кабинете — и война на востоке Европы исчезнет с глобуса". Толпа в Эри ревела, словно только что объявили бесплатный разлив пива.

24 часа, 12 часов, один телефонный звонок — циферблат сокращался, как стирающаяся в лотерейном билете краска, подогревая азарт публики. Но за кадром хронометра скрывалась банальная правда: дипломатия — это не доставка пиццы, а фронт‑офис шоу никогда не опускается в кухню, где месиво из минских протоколов, ракетного града и торгов за квадратные километры.

dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Когда же выяснилось, что "первый сезон" затянулся, продюсер просто перелистнул раскадровку. Новый кризис, новый слоган — рейтинги не ждут.

Иран: фейерверк в стиле IMAX

"The strikes were a spectacular military success… Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated" — телеобращение, 22 июня 2025 г., Reuters.

Дальше зритель получил блокбастер по лицензии Пентагона. Б‑2, гудящие в чёрном небе, сброс "супертонн" на подземные центрифуги — и, конечно, сразу же восторженный твит режиссёра‑главкома: "Полный успех! Мы стираем ядерную угрозу!"

Секунды драматической паузы — и, как по щелчку, новая реплика: "Война окончена. Все свободны". В зале аплодисменты, а критики‑эксперты кряхтят где‑то в углу: урановые каскады целы, отложенные всего на пару месяцев, но кому интересны цифры, когда на афише крупно написано "НЕПОБЕДИМЫ!". Главное — чтобы в финальных титрах громким шрифтом значилось имя режиссёра. Селфи с пилотами сделаны, бравурный марш отыгран, цена билета не возвращается.

Индия — Пакистан: звонок, достойный Стокгольма

"Two very smart people decided not to keep going with that war; that could have been a nuclear war" — брифинг в Белом доме, 19 июня 2025 г., Reuters.

Летний спин‑офф получился особенно пикантным: две ядерные державы на протяжении суток бряцают саблями, мировые биржи трясёт, а из Овального звонит Великий Примиритель. Два коротких набора цифр — и вот уже премьер Моди и новый пакистанский лидер обмениваются комплиментами вместо снарядов. По крайней мере такова режиссёрская версия.

Пакистан тут же мигом выдвигает Трампа на Нобель мира — идеального аксессуара в витрину предвыборного бутик‑шоу. Индия, скромно кашлянув, заявляет, что никаких посредников не приглашала, но в толпе бурно аплодируют, а значит, монтажёр спокойно вырежет лишнюю реплику во время постпродакшна.

Газа: грядущий мир, который так и не наступил

"There could be a deal on a Gaza ceasefire by next week…"

— комментарий в самолёте Air Force One, 5 июля 2025 г., Reuters.

Не успели зрители доесть попкорн, как над логотипом шоу вспыхнула новая бегущая строка: "Сделка завтра!" Завтра, послезавтра, на следующей неделе — Трамп щедро раздаёт обещания, будто конфетти на новогоднем параде. На земле тем временем — обмен ультиматумами, ночи без электричества и беспилотники, гудящие над храмовой горой.

Но магия слова "завтра" в том, что оно всегда на шаг впереди репортёра. Можно бесконечно "почти подписывать" бумагу о заложниках, всё равно камера не успеет на фронт — её держат в пресс‑пуле. А пока сценарий шлифуется, шоураннер собирает кассу симпатий: ведь в спринтер‑дипломатии достаточно обещать финиш, не добегая.

Финальные титры без послесловия

Серии выходят плотным графиком: конфликт, клиффхэнгер, громогласный твит, мнимое "The End". И каждый новый эпизод повторяет формулу старого: лаконичное обещание — взрыв эмоций — быстрый самоугодный хеппи‑энд, даже если реальный сюжет куда грязнее. За красочной обёрткой так и не виден план послезавтра: кто будет перезагружать инфраструктуру, выписывать политические гарантии, латать дыры в мировом праве? Это уже другое шоу, без прожекторов и красных ковров.

А пока циферблат мировой арены отсчитывает новые "24 часа", Дональд Трамп успевает отыграть роль дозорного, миротворца и супергероя. Чем труднее реальность, тем ярче вспышка, когда он встаёт к микрофону. А если реквизит ломается — оператор гасит свет, зритель хлопает веками и открывает глаза в новом акте. Так рекламная пауза становится политикой, а политика — вечной рекламной паузой.

Кончился ли сериал? Нет, он только на антракте: впереди ещё немало кризисов‑декораций, ещё не одна нобелевская чековая книжка, и если верить афише, грядёт великий финал, который по привычке обещан… завтра.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.