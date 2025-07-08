Польша готова к «пинг-понгу» мигрантами на границе с Германией

Евросоюз в глубоком кризисе: Польша закрывает границу с Германией

4:15 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Польша вводит пограничный контроль с Германией, где считают, что это политическая месть. Что стоит за конфликтом, и как он повлияет на миграционную ситуацию в Евросоюзе?

Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain мигранты

Польша ответила Германии на ввод пограничного контроля

В Германии переполох — Польша начала пограничный контроль ночью с 7 на 8 июля. На границе работают 800 полицейских, 200 пограничников, а 500 военнослужащих находятся в полной боевой готовности. Они должны проводить поиски "контрабандистов" и нелегальных мигрантов на 52 пограничных переходах с Германией. В Германии предполагают, что мера является политическим ответом на ранее введённый Берлином нескоординированный пограничный контроль с Польшей.

Поскольку Польша и Германия входят в Шенгенскую зону, пограничный контроль между ними может осуществляться только в исключительных случаях. В данном случае, поляки считают, что из Германии в Польшу начали "выдавливать" мигрантов. Более строгие правила предоставления убежища — это было предвыборное обещание ХДС, победившей на выборах.

Поляки инициативой снизу организовали патрули, и их представители в соцсетях хвастаются тем, что останавливают подозрительных людей и требуют у них документы. Премьер Дональд Туск назвал эту практику позорной, но был вынужден реагировать. К тому же ему не хочется проиграть следующие выборы, потому что лидер правоконсервативной оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский написал в сети X:

"Германия регулярно перебрасывает на нашу сторону нелегальных мигрантов. Государство отреклось от власти, а хаос и безнаказанность усиливаются с каждым днем". dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); }); dfox_171330288137784095', sizes: [[300, 300],[300, 250],[250, 250]], bids: [ { bidder: 'otm', params: { placementId: '62864' } }, { bidder: 'betweenDigital', params: { placementId: '4717290' } }, { bidder: 'myTarget', params: { placementId: '1726852' } }, { bidder: 'Gnezdo', params: { placementId: '367850' } }, { bidder: 'adriver', params: { placementId: '22:pravdaru_250x250_mobile_2' } }, { bidder: 'buzzoola', params: { placementId: '1286684' } } ] } ]); window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 164130, containerId: 'adfox_171330288137784095', params: { pp: 'h', ps: 'nld', p2: 'impl' }, lazyLoad: {fetchMargin: 100, mobileScaling: 1} }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 767, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }) }); });

Тупиковая ситуация на границе: мигранты никому не нужны

Вчера Еврокомиссия объяснила, что, по законам ЕС, любая страна имеет право вводить временный пограничный контроль на месяц, но не более чем на полгода, меняя причины. Суть проблемы проста — в ЕС запустили миллионы мигрантов с чуждым культурным кодом, они убивают, насилуют, не работают, не ассимилируются. И теперь страны ЕС стараются перепихнуть их друг другу. Проведённое голосование в Германии показало, что 96 процентов респондентов поддерживают введение немецкого контроля на границах со странами ЕС. Но и поляки того же мнения, они с самого начала завоза глобалистами мигрантов ему препятствовали. А вот немцы спохватились два года назад. Ранее экс-канцлер Ангела Меркель сказала: "Мы справимся с этим".

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк решительно отверг предложения Германии о совместном пограничном контроле, поэтому скоро может возникнуть тупиковая ситуация — "игра в пинг-понг": Германия будет отказывать мигрантам в убежище, а польские пограничники могут не примать их и отправлять обратно в Германию. Кроме этой проблемы возникают и другие — пробки на дорогах и экономические потери от простоя грузовиков.

Ультиматум Польши Германии

Польша закрыла границу до 5 августа. Однако неясно, когда ситуация вернется в норму и вернётся ли. Это зависит, среди прочего, от того, как на практике будут работать правила Общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), согласно которым начиная с середины 2026 года мигранты должны будут регистрироваться на внешних границах ЕС.

В субботу Польша объявила, что отменит пограничный контроль, если Германия также его отменит. В настоящее время пограничный контроль в ЕС осуществляют двенадцать стран, и Бельгия планирует вскоре стать 13-й страной, которая внедрит такие меры. А ведь это было принципиальное условие образования Союза — прозрачные границы для движения капиталов, товаров, людей. Когда Европа снова превратиться в "лоскутное одеяло закрытых границ", то ЕС умрёт.