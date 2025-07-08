Польша вводит пограничный контроль с Германией, где считают, что это политическая месть. Что стоит за конфликтом, и как он повлияет на миграционную ситуацию в Евросоюзе?
В Германии переполох — Польша начала пограничный контроль ночью с 7 на 8 июля. На границе работают 800 полицейских, 200 пограничников, а 500 военнослужащих находятся в полной боевой готовности. Они должны проводить поиски "контрабандистов" и нелегальных мигрантов на 52 пограничных переходах с Германией. В Германии предполагают, что мера является политическим ответом на ранее введённый Берлином нескоординированный пограничный контроль с Польшей.
Поскольку Польша и Германия входят в Шенгенскую зону, пограничный контроль между ними может осуществляться только в исключительных случаях. В данном случае, поляки считают, что из Германии в Польшу начали "выдавливать" мигрантов. Более строгие правила предоставления убежища — это было предвыборное обещание ХДС, победившей на выборах.
Поляки инициативой снизу организовали патрули, и их представители в соцсетях хвастаются тем, что останавливают подозрительных людей и требуют у них документы. Премьер Дональд Туск назвал эту практику позорной, но был вынужден реагировать. К тому же ему не хочется проиграть следующие выборы, потому что лидер правоконсервативной оппозиционной партии PiS Ярослав Качиньский написал в сети X:
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Вчера Еврокомиссия объяснила, что, по законам ЕС, любая страна имеет право вводить временный пограничный контроль на месяц, но не более чем на полгода, меняя причины. Суть проблемы проста — в ЕС запустили миллионы мигрантов с чуждым культурным кодом, они убивают, насилуют, не работают, не ассимилируются. И теперь страны ЕС стараются перепихнуть их друг другу. Проведённое голосование в Германии показало, что 96 процентов респондентов поддерживают введение немецкого контроля на границах со странами ЕС. Но и поляки того же мнения, они с самого начала завоза глобалистами мигрантов ему препятствовали. А вот немцы спохватились два года назад. Ранее экс-канцлер Ангела Меркель сказала: "Мы справимся с этим".
Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк решительно отверг предложения Германии о совместном пограничном контроле, поэтому скоро может возникнуть тупиковая ситуация — "игра в пинг-понг": Германия будет отказывать мигрантам в убежище, а польские пограничники могут не примать их и отправлять обратно в Германию. Кроме этой проблемы возникают и другие — пробки на дорогах и экономические потери от простоя грузовиков.
Польша закрыла границу до 5 августа. Однако неясно, когда ситуация вернется в норму и вернётся ли. Это зависит, среди прочего, от того, как на практике будут работать правила Общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), согласно которым начиная с середины 2026 года мигранты должны будут регистрироваться на внешних границах ЕС.
В субботу Польша объявила, что отменит пограничный контроль, если Германия также его отменит. В настоящее время пограничный контроль в ЕС осуществляют двенадцать стран, и Бельгия планирует вскоре стать 13-й страной, которая внедрит такие меры. А ведь это было принципиальное условие образования Союза — прозрачные границы для движения капиталов, товаров, людей. Когда Европа снова превратиться в "лоскутное одеяло закрытых границ", то ЕС умрёт.
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