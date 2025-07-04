Исторический поворот: почему признание Талибана — это больше, чем дипломатия

Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности

4:21 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Южная Азия

"Наш ответ Чемберлену" на поражение в Сирии и демарш Азербайджана состоялся: Россия признала правительство Афганистана в лице Талибана.

Фото: commons.wikimedia.org by POA(Phot) Hamish Burke is licensed under OGL v1.0 Флаг Афганистана

Исторический шаг сделан: РФ признала правительство Талибана

Министерство иностранных дел России сообщило о получении верительных грамот от посла Исламского Эмирата Афганистан Гуля Хассана и таким образом стала первой страной, признавшей правительство Талибана с момента его прихода к власти в 2021 году.

МИД РФ в своём заявлении подчеркнул, что это придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества в различных областях с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры. Констатируется, что РФ продолжит оказывать Кабулу содействие "в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности".

Министерство иностранных дел Афганистана назвало это событие историческим шагом. И это действительно так, учитывая непростую историю взаимоотношений — девятилетнюю войну СССР с теми, кто впоследствии основал современный Талибан. Но после позорного бегства армии США из Афганистана РФ была одним из немногих государств, кто сохранил связи со страной. А в апреле 2025 года Верховный суд России исключил Талибан из списка запрещенных террористических организаций.

Россия получила контригру против НАТО и Азербайджана

Можно с уверенностью сказать, что среди региональных и международных инициатив Москвы за последние 25 лет признание Афганистана стало наиболее успешной инициативой. Через несколько лет после оккупации США Афганистана в России осознали, что НАТО ещё немного и обоснуется в Центральной Азии, что станет "вторым фронтом" наряду с украинским, белорусским и т. д. По этой причине Москва, минимизируя отношения с поддерживаемыми США марионетками, установила секретные каналы связи с Талибаном и уверенно шла к его признанию. И в последний год, отмежевавшись от западных требований об инклюзивности, за 30 лет войны Талибан выстрадал свои ценности.

Россия решает нормализацией отношений с Кабулом сразу массу проблем.

Географическое положение Афганистана, который является мостом между Южной и Центральной Азией, является критически важными в условиях обострения отношений с Азербайджаном, а значит, и Турцией. Россия может забыть про западный транспортный коридор "Север — Юг" через Азербайджан, наладив сообщение за счёт восточной ветки через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в Афганистан. Далее путь пойдёт к портам Пакистана или в Индию. Также Россия сможет контролировать борьбу с наркотрафиком и терроризмом, особенно учитывая постоянные угрозы со стороны Исламского государства Вилайят Хорасан (ИГХП)*, которое и совершило теракт в "Крокусе". Москва сможет в среднесрочной перспективе попытаться разместить военные базы на территории Афганистана для противодействия ИГПХ*. Это будет иметь колоссальное значение для защиты интересов России в Центральной Азии. РФ восстановит пошатнувшееся реноме на Востоке после поражения в Сирии.

Плюсы для Афганистана тоже просматриваются. Это поставки нефтепродуктов, продовольствия, помощь в сельском хозяйстве, промышленности (Советский Союз много чего построил в этом плане, вспомнить — дело нехитрое). Положение России в СБ ООН и мировом порядке позволит и другим странам начать процесс признания Афганистана на двусторонней основе, не дожидаясь консенсуса с Западом. Среди стран Центральной Азии, скорее всего, за РФ последуют Узбекистан и Казахстан. Как и Россия, Казахстан исключил Талибан из своего списка террористических группировок, а Узбекистан недавно подал заявку на присоединение к коридору "Север — Юг" через Афганистан.

*- террористическая организация, запрещена в РФ.