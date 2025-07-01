Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной

4:07
Мир » Азия » Дальний Восток

Дипломатические, экономические и военные выгоды ожидают КНДР после выполнения союзнического долга на поле боя в Курской области.

Владимир Путин и Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Армия КНДР обеспечила безопасность страны

Отношения между Россией и Северной Кореей быстро прогрессируют, особенно после подписания в прошлом году соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

30 июня в Пхеньяне прошёл концерт в честь визита министра культуры России Ольги Любимовой. Был показан северокорейский документальный фильм о солдатах, воевавших в России. Диктор, комментируя кадры, где лидер Ким Чен Ын склоняется над покрытыми флагом гробами, сообщил, что там находятся тела солдат, "погибших при исполнении своего интернационального долга и героически сражавшихся в Курской области России". Камера телевидения, которая транслировала концерт, запечатлела прослезившегося Кима.

Хотя северокорейская армия не может решить исход войны, но её появление в России было плохой новостью для Украины. Северокорейские военнослужащие воспитаны так, чтобы не сомневаться в приказе Родины. Своё первое крещение они получили, взяв важную в оперативном плане деревню Плёхово в Суджанском районе. Как сообщали российские военные блогеры, спецназовцам понадобилось всего два с половиной часа, чтобы быстро преодолеть минное поле и ворваться в село, уничтожив около 300 украинских солдат. Боевые навыки и бесстрашие северных корейцев хвалили и в ВС РФ, и в ВСУ. Попасть в плен для северокорейского солдата — величайший позор и предательство Кима. Умирая за него, они сделали свою страну более безопасной.

Спецназовец в КНДР учится до восьми лет, и ему не хватало только одного — реального опыта современной войны, что он и получил. Военнослужащие научились использовать сложное оружие (средства РЭБ, БПЛА), а также тактические ходы в условиях войны беспилотников, что будет непростым вызовом для США и соседей.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу посетил Пхеньян три раза менее чем за три месяца, что говорит об интенсификации отношений. Намечено отправить сапёров в Курскую область, а также военных строителей. Россия, со своей стороны, несомненно, направит в КНДР своих военных советников и специалистов ВПК. СМИ Южной Кореи пишут, что российские военные технологии использованы в системах вооружения, установленных на новом эсминце "Чхве Хён-хо". Разведка Южной Кореи не сомневается, что поставлено оборудование для радиоэлектронной борьбы и ракеты класса "земля-воздух" SA-22, БПЛА и технологии по ним.

Россия вывела КНДР из международной изоляции

Кроме военного аспекта, важен гуманитарный. Россия в буквальном смысле вывела КНДР из международной изоляции, в страну потекла валюта за продажу оружия и боеприпасов и на содержание корейского контингента. Также РФ увеличивает поставки продовольствия, нефти, технологий и т. д. Будет построен автомобильный мост через реку Туманная, прямое сообщение снизит транспортные расходы для компаний и обеспечит стабильные поставки различных товаров, расширив торгово-экономическое сотрудничество между странами и активизировав туризм.

Дипломатическая помощь Пхеньяну гарантирована

Наконец, Россия освободила Ким Чен Ына от настойчивого желания президента США Дональда Трампа начать переговоры и ставит вопрос в СБ ООН о снятии бессрочных санкций. Северные корейцы стали не просто партнёрами и даже не союзниками, а кровными родственниками, а это в России помнят и ценят веками.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы кндр пхеньян ким чен ын сергей шойгу дональд трамп ольга любимова курская область
Новости Все >
Чайный гриб раскрывает секрет стройности: что скрывает древний напиток
Любовь прошла, ипотека осталась: когда квартира считается личной, даже если платили вдвоём
В каких сферах зарплаты россиян растут быстрее: как работодатели пытаются удержать сотрудников
Рюмка, картошка и эти помидоры: закуска, которая делает любое застолье идеальным
Одноразовые вейпы проверили на токсины — результаты пугают
Девелоперы могли запустить панику: что стоит за слухами о заморозке вкладов
Секретный раствор с содой — и сорняки больше не прорастут
Эти мелочи в чемодане могут закончиться допросом: вот за что туристов штрафуют чаще всего
Гениальный способ утилизации травы: получите шикарное удобрение для сада
Брайан и Доминик снова вместе в Форсаже: как воскресят героя Уокера
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Последние материалы
Чайный гриб раскрывает секрет стройности: что скрывает древний напиток
Любовь прошла, ипотека осталась: когда квартира считается личной, даже если платили вдвоём
В каких сферах зарплаты россиян растут быстрее: как работодатели пытаются удержать сотрудников
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной
Рюмка, картошка и эти помидоры: закуска, которая делает любое застолье идеальным
Одноразовые вейпы проверили на токсины — результаты пугают
Девелоперы могли запустить панику: что стоит за слухами о заморозке вкладов
Европа перехватывает у Азии поставки в СПГ
Секретный раствор с содой — и сорняки больше не прорастут
Эти мелочи в чемодане могут закончиться допросом: вот за что туристов штрафуют чаще всего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.