Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной

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Дипломатические, экономические и военные выгоды ожидают КНДР после выполнения союзнического долга на поле боя в Курской области.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Ким Чен Ын

Армия КНДР обеспечила безопасность страны

Отношения между Россией и Северной Кореей быстро прогрессируют, особенно после подписания в прошлом году соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

30 июня в Пхеньяне прошёл концерт в честь визита министра культуры России Ольги Любимовой. Был показан северокорейский документальный фильм о солдатах, воевавших в России. Диктор, комментируя кадры, где лидер Ким Чен Ын склоняется над покрытыми флагом гробами, сообщил, что там находятся тела солдат, "погибших при исполнении своего интернационального долга и героически сражавшихся в Курской области России". Камера телевидения, которая транслировала концерт, запечатлела прослезившегося Кима.

Хотя северокорейская армия не может решить исход войны, но её появление в России было плохой новостью для Украины. Северокорейские военнослужащие воспитаны так, чтобы не сомневаться в приказе Родины. Своё первое крещение они получили, взяв важную в оперативном плане деревню Плёхово в Суджанском районе. Как сообщали российские военные блогеры, спецназовцам понадобилось всего два с половиной часа, чтобы быстро преодолеть минное поле и ворваться в село, уничтожив около 300 украинских солдат. Боевые навыки и бесстрашие северных корейцев хвалили и в ВС РФ, и в ВСУ. Попасть в плен для северокорейского солдата — величайший позор и предательство Кима. Умирая за него, они сделали свою страну более безопасной.

Спецназовец в КНДР учится до восьми лет, и ему не хватало только одного — реального опыта современной войны, что он и получил. Военнослужащие научились использовать сложное оружие (средства РЭБ, БПЛА), а также тактические ходы в условиях войны беспилотников, что будет непростым вызовом для США и соседей.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу посетил Пхеньян три раза менее чем за три месяца, что говорит об интенсификации отношений. Намечено отправить сапёров в Курскую область, а также военных строителей. Россия, со своей стороны, несомненно, направит в КНДР своих военных советников и специалистов ВПК. СМИ Южной Кореи пишут, что российские военные технологии использованы в системах вооружения, установленных на новом эсминце "Чхве Хён-хо". Разведка Южной Кореи не сомневается, что поставлено оборудование для радиоэлектронной борьбы и ракеты класса "земля-воздух" SA-22, БПЛА и технологии по ним.

Россия вывела КНДР из международной изоляции

Кроме военного аспекта, важен гуманитарный. Россия в буквальном смысле вывела КНДР из международной изоляции, в страну потекла валюта за продажу оружия и боеприпасов и на содержание корейского контингента. Также РФ увеличивает поставки продовольствия, нефти, технологий и т. д. Будет построен автомобильный мост через реку Туманная, прямое сообщение снизит транспортные расходы для компаний и обеспечит стабильные поставки различных товаров, расширив торгово-экономическое сотрудничество между странами и активизировав туризм.

Дипломатическая помощь Пхеньяну гарантирована

Наконец, Россия освободила Ким Чен Ына от настойчивого желания президента США Дональда Трампа начать переговоры и ставит вопрос в СБ ООН о снятии бессрочных санкций. Северные корейцы стали не просто партнёрами и даже не союзниками, а кровными родственниками, а это в России помнят и ценят веками.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.



Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

