Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине

Перелом в войне произошёл, так как Запад прекратил поиски переговоров с Россией "c позиции силы". Украина лишилась исключительности, ей дан шанс выжить или умереть.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

НАТО больше не ведёт с РФ переговоры с позиции силы

После начала СВО и отказа от Стамбульских соглашений у Запада была концепция нанесения России "стратегического поражения" с выходом ВСУ на границы 1991 года. Разговоры о перемирии считались пораженчеством, Зеленскому аплодировали в западных парламентах, деньги текли рекой.

Затем был период "стратегической неопределённости", когда обсуждались варианты переговоров с РФ "с позиции силы" накануне якобы её истощения, после этого намечался ввод своих контингентов с сохранением киевского режима. Но недавно выяснилось, что истощена как раз Украина — во всех смыслах, а США откровенно не хотят платить не только за "безопасность" Европы, но и Украины. Саммит НАТО в Гааге был занят только одним вопросом — сохранением альянса любой ценой через ложь и лизоблюдство. Украина по его итогам не получила новых значительных траншей, теперь военная помощь ей возможна только за европейские кредиты, которые будут направлены на закупки оружия в США. При этом конкретики нет никакой, потому что оружия и денег нет физически.

Теперь концепция Запада состоит в том, чтобы не дать упустить возможность Украине просто сохраниться.

"В Европе осознали, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий", — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

А глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что необходимо найти способ сотрудничества с Россией, "а возможно, и простить всё то, что произошло". Одновременно Венгрия и Словакия ветировали 18-й пакет санкций Евросоюза при тайной поддержке во многих столицах Евросоюза. Начинаются дебаты о том, а надо ли продолжать жёсткую линию в отношении РФ, если США от неё отказываются.

С Украины снят ореол исключительности: теперь сама

Именно поэтому Брюссель с 1 июля снял с Украины режим наибольшего благоприятствования (без квот и пошлин) в торговле. Украине для вступления в ЕС теперь надо пройти путь, который проходят все кандидаты, забыты призывы обеспечить вступление в режиме сейчас и сразу.

Новое соглашение предусматривает практически довоенные квоты на украинские сахар, птицу, яйцо, пшеницу, кукурузу и мёд. Украина лишилась примерно 3,5 млрд евро годового дохода в тот момент, когда технические дефолты следуют один за одним, а дефицит бюджета достиг 400 млрд гривен. И это ещё, как говорится, полбеды, украинским фермерам надо теперь стремиться к "евро-агро" — модернизировать производство, чтобы соблюдать требования по экологии, использованию пестицидов и сертификации, а государству — внедрять цифровой контроль и отслеживать поставки. Это всё огромные дополнительные расходы, при том что за красивой риторикой о пути Украины в ЕС теперь не стоит желаемый результат.

Вся Украина — наша

Вопрос в том, осознаёт ли Киев то, что ему теперь нечего продавать своему населению как верный путь после "героического майдана", что надо срочно менять курс и уступать требованиям России в рамках "второго Стамбула". Именно в этом варианте сейчас Запад убеждает Зеленского сохраниться. Якобы это позволит ему не признавать претензии России на территории, но мечтать о воссоединении и "стать процветающей, прозападной демократией".

Пока нет понимания, что Россия не позволит сохранить бандеровскую идеологию, что нужна денацификация и демилитаризация Украины. Выбранная российским руководством стратегия медленного перемалывания ресурсов противника позволяет добиваться желаемого. Россия имеет под СВО идеологию — она забирает своё, завоёванное предками в Российской империи. Именно это имел в виду президент Владимир Путин, когда сказал в Петербурге, что "для нас вся Украина — наша".

Уточнения

Согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).

