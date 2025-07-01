Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Перелом в войне произошёл, так как Запад прекратил поиски переговоров с Россией "c позиции силы". Украина лишилась исключительности, ей дан шанс выжить или умереть.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

НАТО больше не ведёт с РФ переговоры с позиции силы

После начала СВО и отказа от Стамбульских соглашений у Запада была концепция нанесения России "стратегического поражения" с выходом ВСУ на границы 1991 года. Разговоры о перемирии считались пораженчеством, Зеленскому аплодировали в западных парламентах, деньги текли рекой.

Затем был период "стратегической неопределённости", когда обсуждались варианты переговоров с РФ "с позиции силы" накануне якобы её истощения, после этого намечался ввод своих контингентов с сохранением киевского режима. Но недавно выяснилось, что истощена как раз Украина — во всех смыслах, а США откровенно не хотят платить не только за "безопасность" Европы, но и Украины. Саммит НАТО в Гааге был занят только одним вопросом — сохранением альянса любой ценой через ложь и лизоблюдство. Украина по его итогам не получила новых значительных траншей, теперь военная помощь ей возможна только за европейские кредиты, которые будут направлены на закупки оружия в США. При этом конкретики нет никакой, потому что оружия и денег нет физически.

Теперь концепция Запада состоит в том, чтобы не дать упустить возможность Украине просто сохраниться.

"В Европе осознали, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий", — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

А глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что необходимо найти способ сотрудничества с Россией, "а возможно, и простить всё то, что произошло". Одновременно Венгрия и Словакия ветировали 18-й пакет санкций Евросоюза при тайной поддержке во многих столицах Евросоюза. Начинаются дебаты о том, а надо ли продолжать жёсткую линию в отношении РФ, если США от неё отказываются.

С Украины снят ореол исключительности: теперь сама

Именно поэтому Брюссель с 1 июля снял с Украины режим наибольшего благоприятствования (без квот и пошлин) в торговле. Украине для вступления в ЕС теперь надо пройти путь, который проходят все кандидаты, забыты призывы обеспечить вступление в режиме сейчас и сразу.

Новое соглашение предусматривает практически довоенные квоты на украинские сахар, птицу, яйцо, пшеницу, кукурузу и мёд. Украина лишилась примерно 3,5 млрд евро годового дохода в тот момент, когда технические дефолты следуют один за одним, а дефицит бюджета достиг 400 млрд гривен. И это ещё, как говорится, полбеды, украинским фермерам надо теперь стремиться к "евро-агро" — модернизировать производство, чтобы соблюдать требования по экологии, использованию пестицидов и сертификации, а государству — внедрять цифровой контроль и отслеживать поставки. Это всё огромные дополнительные расходы, при том что за красивой риторикой о пути Украины в ЕС теперь не стоит желаемый результат.

Вся Украина — наша

Вопрос в том, осознаёт ли Киев то, что ему теперь нечего продавать своему населению как верный путь после "героического майдана", что надо срочно менять курс и уступать требованиям России в рамках "второго Стамбула". Именно в этом варианте сейчас Запад убеждает Зеленского сохраниться. Якобы это позволит ему не признавать претензии России на территории, но мечтать о воссоединении и "стать процветающей, прозападной демократией".

Пока нет понимания, что Россия не позволит сохранить бандеровскую идеологию, что нужна денацификация и демилитаризация Украины. Выбранная российским руководством стратегия медленного перемалывания ресурсов противника позволяет добиваться желаемого. Россия имеет под СВО идеологию — она забирает своё, завоёванное предками в Российской империи. Именно это имел в виду президент Владимир Путин, когда сказал в Петербурге, что "для нас вся Украина — наша".

Уточнения

Согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато украина евросоюз экономика украины
Новости Все >
В футболе инвесторы вмешиваются: будущее Лиона под вопросом
100 километров магии: Превеза — врата в прошлое, где история оживает на каждом шагу
Оскорбила из-за внутренней боли: раскрыта истинная причина скандала Пугачёвой с Резником
Я в растерянности: Максим Матвеев честно заявил о проблемах в звёздной семье
Новогодние каникулы растянутся на 12 дней — в 2026-м россияне отдохнут больше, чем ожидали
Подоконник превращается в мини-теплицу: создайте витаминный бум своими руками
Привычные блюда могут скрывать угрозу: что тормозит снижение давления
Океан показал, кто главный: эти страшные хищники стёрли мегалодона с лица планеты
Они растут, как на дрожжах: 5 трюков, которые превращают кабачки в машину для урожая
Лето в тарелке: как сломать привычки и приготовить салат, который заставит друзей просить добавки
Сейчас читают
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Шоу-бизнес
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Последние материалы
Скрытая мода: нижнее бельё, которое стало частью образа — и выглядит эффектно
Эликсир для корней из отходов: секрет хорошего урожая может лежать у вас в мусорке
Лоис Буассон: Теннисная сенсация из Франции столкнулась с реальностью на траве
XRP на распутье: удвоится или исчезнет? Какой сценарий ждёт криптовалюту через пять лет
Страдаете от бессонницы летом: этот тёплый трюк вас удивит
Деньги в небоскрёбах: в этом городе миллионеров больше, чем где-либо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Вылезла, но не выросла: ошибки, из-за которых морковь остаётся худой, короткой и невкусной
Они там есть? Планета за пределами Солнечной системы удивила следами, которые не мог создать космос
Шашлык по-московски: курица сдает позиции, а это мясо — новый король гриля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.