Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине

4:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Азербайджан

Появились новые версии причин неадекватной реакции Баку на задержание ОПГ в Екатеринбурге, которая обвиняется не только в убийствах 20-летней давности.

Президент Ильхам Алиев усиливает эскалацию в отношениях с Москвой, отдав приказ задержать двух российских журналистов из издания "Спутник-Азербайджан" за "шпионаж".

На платформе Telеgram выдвигаются следующие версии такой откровенно неадекватной реакции Баку на силовую операцию в Екатеринбурге против ОПГ, убивавшей азербайджанцев.

ФСБ расследует террористическую деятельность ОПГ в Екатеринбурге

По данным источников Telegram-канала "Тайная канцелярия", азербайджанские ОПГ могут быть связаны с украинскими спецслужбами, а точнее — с британской разведкой, и помогали им организовывать теракты в России. Поэтому ФСБ "начала искать, откуда взрывчатка попадает в Россию, и кто является контрагентом на территории страны". То есть основной акцент в ликвидации ОПГ в Екатеринбурге делается не на убийствах 20-ти летней давности, а на её современной преступной деятельности.

В пользу этой версии говорят и последовавшие задержания азербайджанцев и других мигрантов в Воронеже — в основном, на рынках. Силовиков можно понять, ещё один "Крокус" недопустим, а азербайджанцы создают параллельный порядок — со своими нормами, правилами и механизмами "влияния", и это та "мутная вода", в которой можно поймать "крупную рыбу". Действия силовиков по искоренению азербайджанских ОПГ поддерживается многими россиянами, обеспокоенными проблемой нелегальной миграции и угрозой повторения масштабных терактов.

Если посмотреть сейчас на повестку государственных азербайджанских СМИ, не говоря уже о частных, то они четвёртый день продолжают генерировать сюжеты о том, как "агрессивные россияне бомбят мирные города мирной Украины", подавая эту картинку вперемешку с облавами среди мигрантов. Делаются выводы о "шовинизме", "этнических чистках", подняты из небытия события в Буче, мол, там "чистки начинались" и продолжились в Екатеринбурге. Украина в лице руководителей в Раде и посла в Азербайджане уже выразила Баку свою солидарность, правда тут же попросила любую помощь. Идёт поддержка призывам из Азербайджана бороться внутри России "с режимом Путина".

Азербайджан мстит за уничтожение бизнеса Socar на Украине

Канал "Тайная канцелярия" предположил, что идеологическая связка Баку-Киев закономерна, так как Азербайджан имеет крупные бизнес-интересы на Украине, а ВКС РФ начали наносить удары по терминалам в портах, которые обеспечивали ВСУ азербайджанским топливом. Украинский Telegram-канал "Легитимный" напоминает в этой связи, что в 2017 году одесский перевалочный комплекс перешел под контроль государственной нефтяной компании Азербайджана Socar.

А в 2020 году были достигнуты договоренности о ежегодной поставке 1,3 млн тонн азербайджанской нефти на недавно разбомблённый Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"). Добавим, что Socar имеет широкую сеть АЗС на Украине, приносящую миллиардные прибыли. Доходы Socar Energy Ukraine в 2020 году составили 489,4 млн долларов, это крупнейший налоговый иностранный налогоплательщик на Украине. Группа SOCAR — это также ООО "Торговый дом SOCAR Украина", которое занимается, в том числе торговлей украинским зерном, при этом НДС ей возвращается Украиной.

Продолжим тему и вспомним визит в Баку министра иностранных дел Андрея Сибиги в мае, который говорил там "на энергетические темы", не раскрывая их содержания.

Терминал Socar в Одессе, как и НПЗ в Кременчуге может сгореть

Сегодня были нанесены удары по Ильичёвскому наливному терминалу в Одесской области. Это было предупреждение Баку, что если он не сбавит обороты, то скоро терминал сгорит. Можно сделать вывод, что ранее азербайджанские активы на Украине спасали некие договорённости с Москвой, а сейчас уже такой опции нет. Видимо, Москва всё же "начала" серьёзно проводить СВО, не учитывая ничьи интересы, кроме своих.