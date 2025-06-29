Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию

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Баку выбрал путь обострения отношений с Москвой. Пока в Азербайджане наберутся мудрости, будет страдать азербайджанская диаспора.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

Что известно об операции ФСБ в Екатеринбурге

Азербайджан отказался от участия в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Россией, отменил визиты российских официальных лиц и все культурные мероприятия с участием россиян.

Такова реакция на операцию ФСБ в кафе "Каспий" в Екатеринбурге, в результате которой были задержаны 13 человек, двое из которых освобождены. В сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится, что пресечена деятельность этнической группировки по подозрению в убийствах и покушениях в 2001–2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания. Задержаны Азиз Аббасов и многочисленные братья Сафаровы, двое из которых во время операции скончались. В основном, все они — граждане России. Кямал Сафаров и Аббасов, получившие травмы при задержании, выписаны из больницы. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. СК РФ взял его под особый контроль. Причины смерти подозреваемых устанавливаются. Адвокат Илкин Амиров заявил о пытках, применённых к своему подзащитному. Такова фактология на вечер 29 июня.

Вопросы к силовикам вызывают факты смерти и травм подозреваемых. Однако физическое воздействие могло быть применено при сопротивлении — собрание 13 человек в одном месте говорит о подготовленной сходке, а на них всегда присутствуют важные улики. Дело ведёт ФСБ, поэтому речь идёт о не просто этнической группировке, а о гораздо более опасном явлении, возможно, о сращивании с властным структурами в РФ и Азербайджане.

Азербайджан призывает к беспорядкам в РФ

Как и в случае с крушением самолёта в Актау, в Баку не стали дожидаться постановления суда и не сочли нужным апеллировать к Москве по закрытым дипканалам, а сразу обрушили на Россию вал оскорблений и предубеждений. Сразу несколько азербайджанских государственных СМИ опубликовали статьи, где Россию и её президента обвиняют в намерениях провести "этнические репрессии" и даже "антимусульманскую акцию".

И вот уже издание Vesti. az призывает выйти на протесты в России этнических азербайджанцев, которых оно насчитало до 3-х миллионов человек. Отсюда первый вывод — Азербайджан становится инструментом внешних сил (слабо верится в его самостоятельность) для создания внутрироссийского напряжения.

Баку выиграл войну у Армении, а не у России

Второй вывод заключается в том, что Баку страдает от чрезмерных амбиций в связи с быстрой расправой над армянами. Там решили, что Москва должна горой стоять за Азербайджан в его конфликте с Арменией. Но это не в интересах России. Россия имеет военную базу в Гюмри, а Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, хотя в последней организации и приостановила своё членство. Вопрос Карабаха Москва долгое время пыталась решить путём получения автономии регионом, что из-за позиции Еревана реализовать не удалось. В Баку сочли это враждебным актом.

Уважение точки зрения другой стороны — признак состоявшегося государства. Агрессивны лишь слабые в поисках покровителя или в выполнении его приказов. И такой у Азербайджана есть — Турция. Тандем сегодня страшит приход к власти в Армении патриотических сил с закрытием вопроса о Зангезурском коридоре, что, по его мнению, поддерживает Россия. Мудрости в Баку ещё не набрались, как тут не вспомнить, что для сдерживания Анкары России помогли не только "помидоры".

В-третьих, в своих оценках (фашисты, ксенофобы, националисты, шовинисты) Баку пытается надавить на Москву, чтобы этот "наезд на азербайджанскую диаспору" был последним. И это значит, что удар был точно направлен в цель — преступные связи есть, и забеспокоились "уважаемые люди".

У Азербайджана есть рычаг давления на Москву

У Баку есть один рычаг для дальнейшей эскалации — это выход из проекта международного транспортного коридора "Север Юг". На него возлагаются большие надежды, как на альтернативу западным логистическим маршрутам. Россия финансирует строительство ж/д линии Решт-Астара на пути из Ирана в Азербайджан. Но это не единственная ветка в Индию, есть ещё транскаспийский морской маршрут — сразу в Иран, и восточный маршрут — через Казахстан и Туркмению и Казахстан и Узбекистан (в Пакистан). Война между Израилем и Ираном уже практически закрывает азербайджанскую ветку проекта. Значит, Россия будет развивать Северный морской путь.

Азербайджанская диаспора ответила Баку

На позицию Баку откликнулась азербайджанская диаспора в России. В Telegram она выразила недоумение в связи с неспособностью азербайджанских властей заниматься нормальной дипломатической работой и защищать права соотечественников цивилизованными методами. Представители диаспоры предложили официальному Баку вспомнить, что провокационные действия и резкие обвинения в адрес страны пребывания традиционно приводят только к негативным последствиям для самой диаспоры, и посоветовали дипломатам заниматься конструктивной работой, а не "политиканством".

Уточнения

«Зангезу́рский коридо́р» — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

