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Любовь Степушова

В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине

3:52
Мир » Европа » Евросоюз

Многие страны втайне довольны блокированием начала вступления Украины в ЕС, а также отсутствием прогресса по новым санкциям в отношении России.

орбан
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
орбан

В Европе тайно поддерживают вето Венгрии по вступлению в ЕС Украины

Венгрия вчера, 26 июня, заблокировала на саммите в Брюсселе начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Также Будапештом заблокирована и общая финансовая поддержка Украины. Проект резолюции с отсутствием консенсуса был подготовлен заранее, и это показывает, что позиция Венгрии воспринимается во многих европейских столицах как должное и даже тайно поддерживается — несомненно, ИИ уже всё подсчитал.

Премьер Виктор Орбан, выступая перед журналистами, объяснил своё вето двумя причинами, которые, по его словам, приведут к развалу Евросоюза.

  1. "Украинцы смогут получить сельскохозяйственные субсидии или деньги, и в этот момент всё изменится". Что изменится, он не рассказал, но есть многочисленные выкладки на этот счёт, которые говорят о перераспределении субсидий в пользу Украины. А некоторые страны вообще их лишатся, например, Эстония, Словения и Чехия. Такая же участь ждёт Венгрию и Польшу, если сохранится их экономический рост. Во-вторых, на восстановление Украины потребуются огромные деньги, что увеличит налогообложение в ЕС. Также европейский бизнес гипотетически потянется на Украину, так как там издержки производства будут значительно меньше, что приведёт к снижению ВВП старожилов Евросоюза.
  2. "Если бы мы приняли страну, которая воюет, в Европейский союз, мы бы вступили в войну вместе с ней с русскими", — сказал Орбан.

Действительно, ЕС становится военным антироссийским блоком в связи с развалом НАТО. 27 мая Брюссель официально утвердил свою программу по увеличению оборонных расходов в размере 150 млрд евро.

Словакия заблокировала 18-й пакет санкций, протестуя против эмбарго на газ из РФ

На этом же саммите Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против РФ из-за предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт газа из Российской Федерации во все государства — члены ЕС с 1 января 2028 года.

По словам премьера Роберта Фицо, это негативно скажется на ценах на газ в Словакии как для населения, так и для промышленности, что приведёт к снижению уровня жизни и конкурентоспособности автомобильной промышленности. Фицо поставил перед ЕС условие компенсации от 16 до 20 млрд евро "Газпрому", с которым подписаны контакты до 2034 года на условиях "бери или плати". Венгрия занимает аналогичную позицию, обе страны получили освобождение от присоединения к энергетическим санкциям, так как не имеют выход к морю. Для них и на этот раз, возможно, сделают исключение, так как консенсуса, по новым правилам, не требуется, а давить на Венгрию и Словакию — это разрушать Евросоюз. Через Болгарию, Венгрию и Словакию в ЕС по "Турецкому потоку" идёт реэкспорт российской нефти, от чего многие не хотят отказываться.

Киев ждёт много новых неприятных сюрпризов

Украина уже не является консенсусом "жертвы, которой надо помогать", в европейском истеблишменте, а стала поводом для стратегических разногласий под предлогом защиты своего населения. Эта тенденция будет усиливаться — киевский режим ждёт много неприятных открытий.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 449 270 человек (июнь 2025), территория — 48 845 км². Занимает 112-е место в мире по численности населения и 127-е по территории.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы санкции венгрия украина брюссель евросоюз словакия виктор орбан
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