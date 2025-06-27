Секретные бомбардировки: что на самом деле произошло в Натанзе 21 июня

После удара по Натанзу 21 июня мир пытается разобраться, что осталось от иранской ядерной программы. Успешная ли была операция? Узнайте ответ.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ иран

Пролог: удар с тенью на хвосте

Ночью 21 июня над центральным Ираном вспыхнула россыпь оранжевых куполов. Объективы спутников Maxar фиксируют пылающий комплекс в Натанзе, а через пару часов "Фокс-ньюс" ссылается на "высокопоставленный источник" в Вашингтоне: бомбили американские B-2, вылетевшие с острова Диего-Гарсия. Израильские телеканалы, не моргнув, добавляют: "Мы расчистили им дорогу".

Эта ночная сцена и определила весь шум последующих недель: одни твердят, что ядерная программа Ирана "лежит в руинах", другие — что "всё почти цело". Истина, похоже, зарыта где-то под известняком горы, заслоняющей объект Фордо, и в электронных мозгах страховых брокеров Ллойда.

Разминка: "невидимые" бомбардировщики и очень видимая зачистка

За семь дней до налёта израильские беспилотники методично "выкусывали" иранские зенитные батареи. Отдельные ПВО-позиции вспыхивали прямо в трансляциях Telegram-каналов, настолько близко стояли операторы мобильных камер. В Тегеране пропаганда крутила ролики о "непоколебимом щите", но местное ПВО уже напоминало решето.

Трамп (да-да, именно Трамп) — человек, который умеет превращать любую геополитику в реалити-шоу с личным участием, — всё-таки дал добро. После недельного давления со стороны израильских военных, пары утечек из Моссада и, по слухам, драматичной презентации с 3D-моделью ядерного объекта в Натанзе он лично утвердил план одноразового строго дозированного удара.

И надо сказать, решался он тяжело. Потому что, несмотря на весь его инстинкт ковбоя, у Трампа всегда был хорошо развит нюх на то, что может плохо сказаться на его личном рейтинге и цене бензина в Аризоне.

Во-первых, перекрытый Персидский залив — это не просто красивая строчка в аналитике. Это паника на рынках, двукратный рост цен на нефть и звонок от "обиженных друзей" в Эр-Рияде, Абу-Даби и Дохе. А Трамп с нефтяными принцами строил такие нежные отношения — с шашлыками, катанием на верблюдах и инвестициями в гольф-поля. Терять эту восточную идиллию ради обугленного иранского подземного ангара? Очень спорно. Во-вторых — и, пожалуй, в-главных — его действительно, почти по-человечески, пугал один-единственный сценарий: если некая сумасшедшая иранская (или, чего доброго, "вдруг оказавшаяся там" русская) ракета собьёт американский бомбардировщик, и не абы какой, а стратегический B-2, тот самый, что стоит, как бюджет Эстонии, вся операция, весь "американский кулак", мгновенно превратился бы в мем с надписью "невидимка, которую нашли". И уже на следующее утро Fox News и CNN хором бы вещали не об успехе США, а о том, как 40-летняя иранская ракета уложила американскую гордость на взлётной полосе международного позора.

Поэтому в небе над Ираном "невидимки" летели не в гордом одиночестве, как на учениях, а в плотном сопровождении, с эскортом из нескольких десятков F-35, каждый из которых был готов закрыть своих старших братьев крыльями, корпусом и политической репутацией США.

Это уже не была операция в стиле "ударил и ушёл". Это была тщательно продуманная сцена с хорошей постановкой, камерой на Трампа и обязательной фразой для прессы: "Мы показали силу. Остальное зависит от них".

Показали? Возможно. Победили? Едва ли. Но главное, что никто не сбил самолёт, а значит, никто не испортил главное шоу месяца.

И вот именно поэтому он и решился только на один боевой заход. Ни второго, ни запасного, ни "добивания" — всё строго по сценарию: один удар, один шанс, один твит. После сброса бомб Трамп не стал ждать последствий. Он тут же начал играть в миротворца.

Не объявленная война и не заявленное перемирие

Сразу после того, как последние B-2 покинули иранское небо, в Вашингтоне резко сменили тон. Из брифингов исчезли слова "следующая волна", а вместо них появились конструктивные формулировки вроде "достаточный сигнал", "окно для дипломатии" и, конечно же, фирменное: "Я спас мир от большой войны". И как бы в подтверждение своих слов Трамп просто взял и объявил, что война закончена. Сам. Лично. Без особых церемоний.

Никаких совместных заявлений. Никаких договорённостей. Даже слова "перемирие" официально не прозвучало. Просто в какой-то момент — после очередного брифинга президент США сказал: "Этого достаточно", и мир внезапно оказался в состоянии странной, зыбкой тишины.

А ведь пару суток по обе стороны границы продолжали рваться снаряды. Израиль добивал запуски с юга, Иран отвечал из-под гор. Местные жители и не думали верить в окончание конфликта, а заголовки новостей пестрели фразами вроде "локальные обмены ударами продолжаются".

Но в Белом доме это уже не считалось войной. Трамп сказал, что всё, — и всё.

А дальше он начал делать то, что у него получается особенно хорошо — продавливать компромисс. Звонки в Иерусалим, сигналы в Тегеран через Катар, спешные контакты с французами. Да, война не была официально объявлена, но её конец был официально оформлен в прямом эфире — по воле одного человека. И как ни странно, этот "мир" продавили.

Почему сработало? Потому что никто не был готов платить за продолжение.

Израиль показал, что может ударить глубоко, но слишком хорошо помнил, чем заканчивается затяжная война с противником, у которого всё ещё есть ракеты.

Ирану тоже нужно было "выглядеть не побеждённым", но не превращаться в изолированный военный лагерь. А Трампу… ему нужно было закрыть конфликт красиво и быстро.

Показать силу, сыграть на публику, и тут же разойтись по кабинетам с видом: "Ну вот, я всё уладил". Как режиссёр, которому не нужен финальный акт — его интересует эффектный выход из сцены.

В итоге всё завершилось не в формате соглашения, не за круглым столом, не на брифинге, а в режиме паузы, как будто нажали на стоп-кадр. И пока мир переваривает последствия, главный актёр уже уехал на гольф, уверенный, что у него в активе "вырванная победа без войны".

А тишина, между тем, гудит. Неизвестностью. Персидским проливом. Fordow. И тем, что никто толком не знает, — это была победа, спектакль или первая серия.

Что осталось под руинами?

Что осталось под руинами — это не просто вопрос радиационного фона. Это кроссворд с недостающими клетками, который сейчас пытаются разгадывать в МАГАТЭ, аналитических центрах и, конечно, в трейдерских чатах. Потому что даже если иранская программа пострадала, никто пока точно не знает, это перелом или ушиб.

Натанз, судя по всему, обгорел капитально. Потеряно не всё, но самое дорогое — продвинутые центрифуги последних поколений. Не простые старые IR-1, а настоящие гоночные машины в мире обогащения. Очередь на новые уже выстроена — и, увы для Ирана, в этом списке нет магазина на углу. Придётся налаживать производство, искать обходные схемы, тайно закупать детали, а это месяцы, если не дольше. Натанз — теперь не "фабрика" урана, а в лучшем случае — ремонтный цех с длинной лентой ожидания.

Фордо — загадка посложнее. Там всё под землёй, под многометровой шапкой камня. Если что-то и взрывалось — оно взрывалось глубоко. Без спутников с рентгеном или визита инспекторов можно только гадать. А пока гадают, Фордо может работать. Или не работать. Или работать на минимуме. Или просто ждать. В том-то и прелесть хорошей подземной базы — никто точно не знает, жив ты или просто молчишь.

Исфахан и Пархин/Арак в этот раз, скорее, зацепило по касательной. Там производят так называемый "жёлтый кек" и занимаются металлом урана — важные, но не критические вещи. Особенно если у тебя уже есть склад, набитый готовым UF₆. Иран, по словам экспертов, может пока обойтись без свежей порции уранового порошка. Главное — чтобы было куда его крутить. А вот с этим как раз теперь сложно.

И всё-таки все: от RAND до INSS, — сходятся в одном. В ближайшие полгода (а скорее до года) Иран не сможет вернуться к состоянию, когда он действительно стоял на пороге создания ядерной боеголовки. Слишком много выбито, слишком многое теперь требует восстановления, перенастройки и, что важно, политического решения.

Кому страшно, а кому выгодно бояться

Кому страшно, а кому выгодно бояться — вопрос не столько стратегический, сколько психологически выгодный. Тут главное не то, что на самом деле произошло, а кто и как это интерпретирует для камеры, для рынков и для собственного народа.

Израиль, например, сейчас с удовольствием размахивает фотографиями полуразрушенного Натанза, словно это кубок. Публике показывают картину "почти победы" — мол, мы ударили, они поняли, теперь пусть боятся. А на всякий случай — ещё немного. Это "почти победа" — ключевое: вроде и не всё уничтожено, но достаточно, чтобы вздохнуть, пока очередной склад с ракетами где-то не вспыхнет.

Страны ОПЕК в этот момент не шумят. Они шепчут, но громко, особенно в кулуарах: "Дракон не мёртв. Просто отдыхает". Потому что страх — отличная прибавка к цене барреля. Чем выше тревожность, тем выше котировки. Нефть ведь, как известно, любит панику: под угрозу — и сразу +5% на бирже.

Вашингтон играет сложную партию. Там всё — как на весах. С одной стороны, дешёвый бензин — это любовь избирателя, особенно перед осенью. С другой — персидская угроза всё ещё годится как повод объяснить, почему "мы должны быть твёрдыми" и "не отступать". Потому Белый дом сегодня говорит одно, а госдеп завтра — другое. Главное, чтобы бензоколонка работала, а конгресс голосовал.

Иран, в свою очередь, обыгрывает карту страдальца. Они показывает руины, вздыхает тяжело, машет документами и заявляет: "Посмотрите, что с нами сделали!" Но делает это с оговоркой: мол, кое-что, конечно, осталось. Так, на всякий случай. Чтобы, если нужно, "потянуться к кнопке" — если вдруг санкции не снимут или кто-то решит, что можно и дальше диктовать условия.

Вот такая у нас геополитическая панорама. Кто-то боится. Кто-то делает вид, что боится. А кто-то надеется, что остальные поверят, будто он испугался. И в этой игре страх не слабость, а ресурс. Такой же, как нефть, уран и политические очки.

Между тишиной и штормом

Сейчас Ближний Восток живёт в редком состоянии "ни войны, ни мира". Одна ракета, один танкер, один неподтверждённый слух — и страховой тариф опять удвоится, а биржи нарисуют очередную свечу в плюс пять долларов за баррель.

Тишина хрупка. Фордо может стать следующей мишенью или козырем на переговорах. Переговоры? Иран ещё не решил, возвращаться ли к столу, где первым вопросом снова сыграет та же пластинка: "Существует ли у вас ядерная программа?"

А пока эксперты спорят, а политики тасуют заявления, рынок живёт слухом. Потому что в начале ХХI века информационная война способна двинуть танкерные флотилии сильнее, чем любое морское минное поле. И пока в этой войне побеждает тот, чья версия громче, а не тот, чьи цифры точнее.

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Уточнения

Нете́нз (перс. نطنز‎) — город в центральном Иране в провинции Исфахан. Административный центр шахрестана Нетенз. Население — 40 тыс. человек. Нетенз расположен в гористой местности на окраине солончаковой пустыни на трассе Исфахан — Кашан.

