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Любовь Степушова

Армения близка к потере государственности, России переживать не надо

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Уничтожение Пашиняном патриотических сил играет на руку Азербайджану, приближая разрушение государственности Армении. Сокрушаться ли по этому поводу России?

Владимир Путин и Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Никол Пашинян

Азербайджан поддерживает злейшего врага — Пашиняна

Азербайджанское издание Minval пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян перешёл от слов к делу в борьбе с Католикосом всех армян Гарегином II, по мнению издания, "одиозным символом церковного реваншизма".

"Желаем Пашиняну успехов в демонтаже не только центра закулисных интриг в самой Армении, но и одного из главных источников реваншизма против Азербайджана", — пишет издание в Telеgram.

На прошлой неделе в Ереване был арестован российский предприниматель Самвел Карапетян, который до этого выступил против гонений в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ), отстаивающей право армян на Карабах и собственную идентичность. А вчера, 25 июня, Пашинян заговорил о срыве "криминально-олигархически-клерикального" плана архиепископа Баграта Галстаняна по захвату власти. Он и его сторонники были арестованы сотрудниками спецслужб по обвинению в терроризме.

Опрошенный Minval эксперт Эльхан Шахиноглу считает, что источники (зарубежные спецслужбы), предоставившие Николу Пашиняну данные о личной жизни главы ААЦ Гарегина II, вероятно, передали ему и компромат на экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"Пашинян постарается использовать эти материалы для устранения политических оппонентов накануне парламентских выборов. Такая линия поведения отвечает и нашим интересам", — подчеркнул политолог.

Выдача Карапетяна Азербайджану — это возможность укрепить доверие, очистить страну от наследия "серой" экономики и показать, что Армения действительно поворачивается к миру, добавляет от себя Minval.

Пашинян простил не только Карабах, но и резню армян

Также издание считает, что одним из ключевых вопросов визита Пашиняна в Турцию был "демонтаж идеологической тюркофобии как инструмента внутриполитической мобилизации в Армении". Имеется в виду резня армян в 1915 году. Между тем Польша, например, никогда не простит Украине Волынскую резню и будет всегда требовать компенсации.

Сам Пашинян в выступлениях якобы не понимает, за что его критикуют в собственной стране.

"Не понимаю нашу, армян, логику, мол, их цель — "Туран". Но давайте поймём, чего они (Турция и Азербайджан) хотят. Хотят проезжать по территории Армении? Ну и пусть проезжают. Разве это плохо?" — задался вопросом он на встрече с армянской общиной.

России будет легче договориться с Азербайджаном, чем с Арменией

Minval также старается дискредитировать отношения Армении с Россией и Ираном, публикуя информацию о том, что Ереван активно использует израильскую систему кибершпионажа Pegasus для слежки не только против иранцев, но, "судя по всему, и против граждан России, и в Ереване это, похоже, никого не смущает".

В Азербайджане взят курс на поглощение Армении. Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения должна с уважением относиться к праву азербайджанцев, выдворенных из Западного Азербайджана, на возвращение в свои родные земли. Западный Азербайджан — это термин, которым в Азербайджане обозначают территории современной Армении.

Представляется, что не надо сокрушаться о судьбе некогда дружественной христианской страны, она сама выбирает свою судьбу и уверенно идёт по пути разрушения государственности. Ереван уже не является форпостом РФ на Южном Кавказе, так как сделал выбор в пользу недружественного ЕС. И как показывает практика, договориться с Азербайджаном по вопросам безопасности России будет гораздо легче, имея в виду, что при натянутых отношениях после крушения самолёта в Актау именно Баку недавно обеспечил эвакуацию россиян из Ирана. Тем более, что за его спиной стоит Анкара, с которой у РФ наработан механизм решения острых вопросов.

Уточнения

Арме́ния (арм.  [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на северо-востоке Армянского нагорья, на стыке Восточной Европы и Западной Азии (часто относимое к Европе).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы турция армения азербайджан ильхам алиев никол пашинян армяно-азербайджанский конфликт
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