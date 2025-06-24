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Любовь Степушова

Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается

5:10
Мир » Азия » Ближний Восток

После того, как все объявили себя победителями, "вечное" перемирие между Ираном и Израилем закончилось. Это не конец войны, из которой Россия извлекла свои уроки.

Взрыв в результате авиаудара
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв в результате авиаудара

Вечное перемирие закономерно нарушено

За последние сутки Иран нанёс пропагандистский удар по военной базе США в Катаре, а затем — с подачи президента США Дональда Трампа, который нажал на Израиль, стороны договорились о перемирии через тот же несчастный Катар. Иран отбомбился за несколько минут до начала перемирия (7 часов утра по мск), оставив последнее "слово" за собой. Через три часа, вероятно, отвязный иранский патриот выстрелил ракетой в строну Израиля, на что министр обороны Исраэль Кац отдал приказ ответить "ударами высокой интенсивности по правительственным целям в центре Тегерана".

"Вечное" перемирие, о котором сообщил ночью Трамп, вероятно, закончилось. Тем не менее можно подвести итоги очередного и значимого раунда ирано-израильского конфликта.

Иран больше говорит, чем делает

Проблема Ирана — предатели, которые предпочли работать на "Моссад" под угрозой смертной казни. Говорят, что низовое звено диверсантов — это мигранты, в этом тоже надо разбираться. Вторая проблема Ирана — недооценка Израиля и переоценка собственных возможностей. В местных пабликах много патетики, восхваляющей себя, мудрых и смелых, и угрожающей смертью "сионистскому образованию". Хитрее надо быть, хитрее. Государства разваливаются от того, что власти говорят одно, а на кухнях — другое.

Иран показал устойчивость и решимость в прямом военном противостоянии с США. Удар по территории Катара — это сигнал всем монархиям Персидского залива, их в стороне Иран не оставит. Четыреста килограммов обогащённого урана иранцами не утрачены, ядерное оборудование, несомненно, тоже, отказа от ядерной программы не будет.

Израиль подвели Соединённые Штаты

Израиль хорошо подготовился к агрессии, "Моссад" создал агентурную сеть, которая дезорганизовала и частично уничтожила с помощью дронов изнутри иранское ПВО, учёных ядерщиков, верхушку КСИР. ВВС Израиля достигли превосходства в воздухе над иранским воздушным пространством. Тель-Авиву удалось задействовать Соединённые Штаты как прямой военный компонент, усложнив Ирану ответные действия. Ядерная программа Ирана в плане создания ядерной бомбы отодвинута назад на несколько лет.

Проблема Израиля — в опоре на США, что уже не является гарантией безопасности. Впервые в истории Израиль разрушительно бомбили. Тель-Авив оказался не готов к затяжной войне, Премьер Биньямин Нетаньяху и его команда — это не опора Ирана — КСИР (государство в государстве), а достаточно неустойчивое образование, которое в мгновение ока израильтяне снесут, если будет много жертв. Неадекватной риторики тоже хватает, дипломатия, как и у Ирана, не работает.

Вашингтон потерпел политическое поражение

В Вашингтоне сработали на дурачка — мы, мол, посредники, но немного побомбим Иран. Экспертное американское сообщество по Ирану продемонстрировало совершенно некомпетентное, оторванное от реальности представление о том, что иранцы мечтают о реставрации монархии. США давно уже не находятся в экономических кондициях затевать смену режимов, да и гендерная армия не готова к наземной операции в такой огромной и гористой стране, как Иран.

Риторика президента США также страдает эмоциональной составляющей, союзники недоумевают — к ним хуже относятся, чем к противникам, подвергая опасности. Это повлечёт за собой отказ от американских военных баз. Политическое поражение США налицо, и оно долгосрочное. В военном отношении надо ждать пополнения арсенала американских ракет ПВО, реорганизации армии, без чего новый раунд войны на Ближнем Востоке невозможен.

Россия вынесла свои уроки из войны на Ближнем Востоке

Россия из конфликта вынесла убеждение, что она совершенно правильно балансирует, не прибегая к угрозам, но делая дело. Второй урок — суверенитет это наше всё. Только рассчитывая на собственные силы, можно выигрывать у США прокси-войны, и это купирует горячую войну. Россия поддержала Иран — своего союзника и свои инвестиции в него, это привлечёт к ней, как в имперские времена, государства в поисках защиты. Российская империя была создана на силе России, готовой защищать от врагов своих соседей. Ещё один урок состоит в том, что надо готовиться к третьей мировой войне, а не расслабляться в надеждах налаживания отношений с США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран катар война израиль дональд трамп биньямин нетаньяху соединённые штаты америки
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