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Любовь Степушова

Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану

4:27
Мир » Азия » Ближний Восток

Желание Кремля наладить взаимодействие с США вступило в противоречие с нежеланием потерять дружественный Иран. Что выберет Москва?

С-400
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
С-400

Россия обещает оказать Ирану запрошенную помощь

Помощь Ирана России в СВО на Украине сыграла решающую роль в устранении опасного дефицита в производстве российских БПЛА. В то же время налицо стремление Москвы наладить диалог с администрацией президента США Дональда Трампа в плане выхода на частичное снятие санкций и прекращение помощи Киеву. Можно, конечно, попробовать поиграть в многовекторность, как это делают многие, но для России это опасно — можно потерять суверенитет, да и не к лицу.

В разгар немотивированной израильской агрессии против Ирана, поддержанной США (именно такие формулировки использует МИД РФ), президент РФ Владимир Путин в Москве встретился для переговоров по существу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

"Я очень рад, что вы сегодня в Москве. Этот визит даст возможность обсудить все острые темы и вместе подумать о том, как можно было бы выйти из сложившейся ситуации", — сказал Владимир Путин.

По словам пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова, Россия готова оказывать различную помощь Ирану, но это будет зависеть от того, "что необходимо Ирану".

Помимо политической помощи в ООН, в рамках военной помощи в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном есть пункт об обмене разведданными, это, безусловно, также уже осуществляется — задействована спутниковая система РФ.

Россия может поставить Ирану систему ПВО "Прометей"

Возможны также поставки современных средств ПВО. Иран купил в начале 2000-х годов ЗРК С-200 и С-300 и их модифицировал. В 2023 году были переговоры о поставках С-400, но Тегеран отказался, мотивируя тем, что полностью обеспечивает себя своими средствами ПВО, в частности ЗРК "Бавар-373". Сейчас видно, что ПВО Ирана не справляется с израильскими ударами, и это объясняется недостатками "Бравара" по сравнению с С-400. У иранской ЗРК нет фазированной антенной решетки, способной работать в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах, дальность поражения в два раза ниже и меньше набор ракет и боеприпасов разного назначения, в том числе для работы с гиперзвуком.

Надо также иметь в виду раннее заявление Путина о том, что Иран не проявил интереса к совместной работе с Россией в области ПВО. Предложение, по словам президента, заключалось не в отдельных поставках ЗРК, а "в организации системы". Система ПВО включает в себя пункт боевого управления, радиолокационные станции дальнего обнаружения, противосамолётную и противоракетную части, в том числе истребительную авиацию (шли разговоры о закупке Ираном Су-35).

Это всё имеет система С-500 "Прометей", которая была разработана для обеспечения стратегической обороны от высокотехнологичных самолётов, спутников, космических аппаратов и даже баллистических ракет межконтинентальной дальности. И она уже имеет экспортный вариант.

Россия не имеет права потерять дружественный Иран

Москва не будет опасаться реакции Трампа, потому что, во-первых, это оборонительное оружие и это то, что делают США для Украины. Во-вторых, потерять Иран Россия не может себе позволить — рухнут газовые (порядка $5 млрд уже предусмотрены договорами), энергетические (АЭС в Бушере) и инфраструктурные интеграционные проекты. И прежде всего транспортный коридор "Север — Юг", на который сделана ставка для стратегического обхода санкций и строительства общей с Глобальным Югом Евразии.

Адские санкции США — это пройденный этап, наработаны механизмы их обхода. Продолжение военной помощи Украине всего лишь изменит сроки окончания СВО. США не перестали и не перестанут быть главным потенциальным противником РФ, поэтому выбор Москвы очевиден — Ирану будет оказана вся запрошенная помощь без оглядки на Вашингтон.

Уточнения

С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК; в терминологии разработчика — зенитная ракетная система, ЗРС), разработанный в АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран война израиль дональд трамп владимир путин соединённые штаты америки
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