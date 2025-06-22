Пропагандистский удар США по ядерным объектам Ирана не достигнет цели

Удар США по ядерным объектам Ирана был не вступлением в войну, а демонстрацией силы с "пожеланием" на деэскалацию. Иран начинает играть в долгую, приступая к созданию ядерного оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Атака США на Фордо имеет пропагандистскую цель

Президент США Дональд Трамп объявил об атаке на три иранских ядерных объекта (Фордо, Натанз, Исфахан) с применением 14-тонных бомб GBU-57 и крылатых ракет с подводных лодок. В заявлении Трампа и израильских СМИ говорится об их уничтожении. Однако, по данным Fox News, удары нанесены только по входам-выходам на/из объекта в Фордо, а не по самому урановому обогатительному заводу.

Иранская сторона заявляет, что Фордо цел. Воздушное пространство к объекту — одно из самых контролируемых радиолокационных коридоров на земле. Если бы Фордо был поражён, то это сразу же бы стало заметно на экранах диспетчеров, были бы заметны кратеры, электромагнитный разрыв, вопящие сейсмографы и эвакуационные самолёты. Крылатые ракеты "Томагавки" или "Трайдент" не проникают вглубь, а предназначены для разрушения на уровне поверхности.

Специалисты считают, что уничтожить объекты глубоко под землёй (Фордо, по данным МАГАТЭ, находится на глубине до 500 метров) одним авиаударом невозможно, поэтому произошедшее является рассчитанным пропагандистским ходом, направленным на политическую победу. Это был сигнал медиа и операторам психологических операций в Тель-Авиве о том, что "США вступили в войну".

На самом деле, Трамп из-за многих факторов, прежде всего, из-за сопротивления внутри Республиканской партии (Вэнс и Габбард), не стремится к открытой войне с Ираном. Его реальная цель — добиться деэскалации в конфликте и подтолкнуть Иран вернуться за стол переговоров с согласием на прекращение обогащения урана. Ну и, конечно, поддержать реноме защитника Израиля — обещал, сделал.

Иран начинает игру в долгую по северокорейскому сценарию

Трамп в комментарии к ударам начал с угрозы, что если Иран не примет мир на американских условиях, то на следующем этапе будут затронуты более значимые цели с большей силой поражения. То есть, спокойствие Тегерану не обещают, а отсутствие его военной реакции будет истолковано как нерешительность, что приведёт к ещё большему давлению. А внутри страны и у соседей по региону это будет истолковано как признак слабости, что на Востоке не прощают.

Иранское руководство сразу ответило ракетным ударом по Израилю, показывая, что не идет на компромисс под диктатом. В начинающейся военной конфронтации с США Тегеран будет играть в долгую со "стальными нервами", накапливая международную поддержку, в том числе военную. В Персидском заливе размещена военная инфраструктура США стоимостью в десятки триллионов долларов, там же находится Ормузский пролив с не меньшей капитализацией, который уже в срочном порядке стали покидать корабли. Это всё отложенные угрозы, но имеющие высокий психологический эффект.

Несомненно, Иран укрепился в стремлении начать производство ядерного оружия по северокорейскому сценарию. Иранцы вывезли весь уран из Фордо и Исфахана в другие тайники. Возможно, что недавнее землетрясение магнитудой 5,2 балла по Рихтеру в районе Семнан на севере Ирана было испытанием ядерного заряда.

Израиль, как и Украина, сделал ставку на США, которые сегодня управляются шоуменом, и это дорого ему обойдётся. Если есть закон кармы, то бумеранг из Газы должен ему вернуться.

Уточнения

GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) — американская корректируемая противобункерная авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона, являясь крупнейшей в мире противобункерной бомбой.

