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Любовь Степушова

Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана

4:28
Мир » Азия » Ближний Восток

Глава МАГАТЭ Гросси в интересах США обосновал причины агрессии Израиля против Ирана, и это закономерный итог карьеры агента влияния Запада.

Рафаэль Гросси
Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рафаэль Гросси

МАГАТЭ манипулирует в оценке ядерной программы Ирана

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете La Nacion заявил, что у его агентства "нет никаких весомых доказательств того, что на данный момент Иран перешёл на стадию разработки ядерного оружия". Он подчеркнул, что МАГАТЭ не судит о намерениях, это технический инспекционный орган, который основывает свои суждения на доказательствах.

Поэтому Гросси отказался прямо отвечать на вопрос о том, когда у Ирана будет ядерная бомба, и призвал к осторожности "с этими хронологическими вопросами":

"Мы все помним трагические заявления о том, что Ирак был в 45 минутах от оружия… Тем не менее это было не так уж и далеко. Это, вероятно, не было неминуемой проблемой, но это было не так уж и далеко".

Однако чуть ранее, в интервью аргентинскому радио Radio Mitre (до начала войны), Гросси был гораздо более определённым.

"Иран близок к тому, чтобы иметь материал для шести-восьми единиц атомного оружия, и находится в одном шаге от достижения уровня обогащения, необходимого для военного использования", — сказал он.

Гросси возлагает ответственность на иранцев, которые в частных разговорах то "ссылались на фетву", запрещающую разработку ядерной бомбы, то говорили ему, что нужен только приказ и "через неделю бомба будет готова". Но разве это те доказательства, о которых печётся Гросси? Налицо манипулирование оценками и прогнозами в отношении ядерного потенциала Ирана, что непростительно для МАГАТЭ.

МАГАТЭ не является беспристрастной организацией

Непростительно и поощрение бомбардировок ядерных объектов Ирана. По словам Гросси, Иран обогащает уран на объекте в Фордо до 60% и его можно полностью уничтожить (допускает это!) антибункерными бомбами. При этом, по его словам, может произойти "ограниченный выброс" радиации в окружающую среду, "потому что сейчас там не так много материала (обогащённого урана)", который "перевезли в Исфахан" (знает даже куда!).

Глава МАГАТЭ обосновал именно намерения Ирана (а не реалии) своим недоумением: "Зачем Ирану обогащать уран до 60%, если у него нет никаких гражданских целей, для которых его можно применить?" Однако известно, например, что обогащённый до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Непрофессионализм и ангажированность лезут изо всех щелей в его интервью La Nacion.

Гросси по образованию — гуманитарий и поставлен на службу в МАГАТЭ ООН, которая контролируется американцами. Он определённо является агентом влияния или даже прямым агентом западных спецслужб. Достаточно вспомнить его позицию по ЗАЭС, когда он в упор не видел, что её обстреливают ВСУ. Этот человек даже не скрывает, что его агентство удар Израиля одобряет:

"Удар по Фордо будет очень значительным ударом по ядерной программе Ирана, возможно, даже окончательным ударом по его программе обогащения".

МАГАТЭ нуждается в реорганизации

Глава МАГАТЭ в заключение не исключает, что Иран после войны "пойдёт по пути северокорейской модели":

"Я (Иран) создаю ядерное оружие, я выхожу из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), я становлюсь де-факто ядерным государством". И с этим, ну, весь стратегический баланс на Ближнем Востоке и, возможно, в мире меняется".

Журналист ничего не спросил у Гросси про ядерную бомбу у Израиля, а тот не сообщил о своих инспекциях туда, потому что их нет. Это и не надо никому на Западе. Идёт демонизация Ирана и пропагандируется "цивилизованность" Израиля — мол, Израиль не сбросит бомбу, а Иран уже сбросил бы её, если бы она у него была. На самом деле Иран подписал и ратифицировал договор о нераспространении ядерного оружия, в отличие от Израиля.

МАГАТЭ в нынешнем виде не служит интересам мировой безопасности и нуждается в реорганизации.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран война магатэ израиль рафаэль гросси
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