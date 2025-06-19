Пашинян напуган выходом в политику армянского иванишвили Карапетяна

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Пашинян вступил в конфронтацию с Армянской апостольской церковью(ААЦ), испугавшись, что с её влиянием на избирателей к власти придёт армянский иванишвили.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Могилы армянских героев, погибших в Нагорном Карабахе

Бизнесмен Карапетян создаёт политическую силу под верующих Армении

В Армении арестован миллиардер Самвел Карапетян по обвинению в призывах к свержению власти. Поводом послужило видеообращение, где он поддержал ААЦ в её конфликте с премьером Николом Пашиняном по главному вопросу — сдаче страны Азербайджану и Турции. Карапетян также осудил власти за "нападки на многовековые устои Армянской церкви" и пообещал принять в ситуации "непосредственное участие".

ААЦ с 2020 года является единственной структурой, которая мешает Пашиняну в его "антиармянской политике по уничтожению армянского наследия, культуры и идентичности". Фактически все верующие армяне составят электоральную базу новой политсилы, если она будет создана Карапетяном.

"Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз. Мы оцениваем его как удар как по репутации и авторитету Республики Армения, так и по Армянской церкви", — заявили в пресс-службе ААЦ.

Пашинян ранее назвал приходы ААЦ "чуланами, забитыми мусором", и в последние дни регулярно публикует в соцсетях посты с обвинениями в нарушении целибата со стороны Католикоса всех армян Гарегина II и архиепископа Аршака Хачатряна и требует их отречения от власти.

Российский след уже найден

Карапетян — один из самых богатых людей Армении с российским паспортом, владеющий компанией "Электрические сети Армении". То есть он имеет деньги для создания своей партии, и это вторая попытка патриотических сил Армении привести к власти армянского иванишвили. Первая — с Рубеном Варданяном — не удалась, так как он начинал в Карабахе, не успел оттуда выехать и сейчас сидит в азербайджанской тюрьме. В Армении есть мнение, что Никол Пашинян уволил главу СНБ Армена Абазяна, потому что тот отказался задерживать Карапетяна из-за личного к нему уважения. То есть с силовиками у премьера отношения тоже натянутые и он нервничает гораздо больше, чем в ситуации с Варданяном.

Ереван подключил лучших друзей — французов, которые наложили арест на виллу Карапетяна на Лазурном берегу и, конечно, задействовали российский след. Как сообщает Le Monde, парижская прокуратура утверждает, что реальным владельцем виллы является "Газпром нефть". Примечательно, что Карапетян находится в международном розыске по иску Азербайджана по обвинению в поставках оружия в Нагорный Карабах в 2020 году. Так что выдача Карапетяна Азербайджану является вполне возможным решением Еревана. Но Карапетян — российский гражданин, а Варданян от российского паспорта отказался. Пашинян уже заявил о намерении прибрать к рукам под видом национализации "Электрические сети Армении". Посмотрим, как это будет реализовано, и увидим действия адвокатов и МИД России.

Армянский иванишвили спасёт Армению

Через год в Армении начнётся парламентская кампания, влияние АЦЦ может ослабить позиции власти, мобилизовав электорат в пользу оппозиции. Тем более, что недавние муниципальные выборы в Гюмри привели к победе единого кандидата от оппозиции — бывшего главу города Вардана Гукасяна, выдвинутого Коммунистической партией Армении.

Напомним, что Бидзина Иванишвили пришёл к власти в Грузии в 2012 году, возглавив коалицию "Грузинская мечта", которая победила на парламентских выборах. Он не был политиком до этого, а сделал состояние в России. Он занял пост премьер-министра, но в 2013 году ушёл в отставку, оставив партию и правительство под контролем своих соратников. Сегодня Грузия занимает прагматическую позицию в отношении РФ и развивает свою экономику темпами 8-10% роста ВВП в год за счёт разнообразных связей с Россией.

Уточнения

Армя́нская апо́стольская це́рковь — одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей в догматике и обряде, отличающих её как от византийского православия, так и римского католицизма.





Самве́л Сарки́сович Карапетя́н — армянский и российский предприниматель, миллиардер, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир». По состоянию на февраль 2025 года занимает 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира с оценкой состояния в $3.2 млрд.

