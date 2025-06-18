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Любовь Степушова

Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США

4:21
Мир » Азия » Ближний Восток

США и Израиль делают главную ставку на свержение законного правительства Ирана и установление марионеточного режима. Но у Ирана есть опыт Венесуэлы.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Ирана

Трамп захотел поговорить с военными Пакистана

Известно, что переворот, организованный США в Венесуэле в апреле 2002 года по смещению Уго Чавеса, закончился провалом. Чавес с триумфом вернулся во власть из изгнания во многом благодаря чёткой позиции лидеров Латинской Америки, осудивших действия США и отказавшихся признать их венесуэльских марионеток.

На Ближнем Востоке вокруг Ирана складывается аналогичная ситуация. Ядерная держава Пакистан угрожает вступить в бой на стороне соседа и даже применить ядерное оружие в ответ на гипотетический ядерный удар Израиля. Поэтому президент США Дональд Трамп сегодня, 18 июня, пригласил главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира (военные — истинные хозяева Пакистана) на закрытый обед в Белом доме. Это будет первая встреча на таком уровне за 15 лет, и логично предположить, что Вашингтон будет убеждать Карачи изменить позицию в обмен, например, на помощь в давлении на Индию, с которой у Пакистана недавно были кровавые столкновения в Кашмире. Появилась информация, что Трамп звонил вчера, 17 июня, премьеру Индии Нареандре Моди и тот отказался от посредничества США в урегулировании приграничного конфликта. Значит, давление на Индию было.

Согласится ли Пакистан на предложение Трампа? За Карачи стоит Китай, который назвал Пакистан "несокрушимым другом" и поддержал в конфликте с Индией. Экономика Пакистана работает на Китай. Лояльность же Пекина к США исчерпана, президент Си Цзиньпин понимает, что следующей жертвой будет Китай, а с развалом Ирана интеграционные китайские проекты в регионе закроются, как и поставки дешёвой нефти. Китай дипломатически, а вероятно, и в военном плане уже поддержал Тегеран.

Эрдоган подтянет в поддержку Ирана своих союзников

Очнулся после недолгого молчания и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он резко осудил израильского премьера, заявив, что Биньямин Нетаньяху превзошёл Гитлера по масштабам геноцида.

"Иран, столкнувшись с этим бандитским поведением Израиля, с этим государственным террором, имеет полное право на самооборону — это естественно, законно и справедливо. Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить это бесчеловечное насилие — как в Газе, так и в Сирии, Ливане, Йемене и у нашего соседа Ирана", — сказал Эрдоган.

Азербайджан занимает протурецкую позицию и будет это делать всегда в благодарность за помощь по Карабаху. "Новая Сирия" теперь также исповедует политику Турции. Из других соседей — Ирак осудил израильские удары в пятницу, 13 июня, Иордания и Египет также обвинили Израиль в нарушении международного права и угрозе региональной безопасности. Всем этим странам, если конфликт расширится и Иран закроет Ормузский пролив, будет нелегко принять новые цены на нефть, которые резко увеличат инфляцию.

Марионетка США Пехлеви не будет признан соседями Ирана

США уже подобрали марионетку для Ирана — сына свергнутого иранского шаха Резу Пехливи. В интервью BBC он назвал израильский удар по Ирану "позитивным событием", по его мнению, "настал подходящий момент для свержения режима". На что министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф ответил: "Если народ Ирана, как ты говоришь, воодушевлён, то вернись и возглавь его. Подкрепи слова делом, чертова паразитическая ш…ха".

Можно уверенно предположить, что регион не признает переворот в Иране, на который надеются США и Израиль, марионеточные власти не поддержит и народ Ирана, что позволит ему при самом негативном развитии событий вернуть суверенных лидеров к власти.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Марионе́тка (итал. marionetta) — разновидность управляемой театральной куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей или металлического прута.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран война турция израиль пакистан уго чавес венесуэла си цзиньпин дональд трамп реджеп эрдоган биньямин нетаньяху
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