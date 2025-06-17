Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой

3:35
Мир

Итог саммита "большой семёрки" в Канаде выражается в том, что США признали право России на применение силы в своих национальных интересах.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

США признали за Россией право на мир через силу

Саммит "большой семёрки" (G7) в Канаде начался с заявления президента США Дональда Трампа о том, что "война на Украине не произошла бы, если бы Москва осталась в клубе", а не была изгнана за воссоединение с Крымом.

"Путин разговаривает со мной. Но он не разговаривает с людьми, которые его выгнали, и я с ним согласен", — сказал Трамп.

Он также отказался вводить новые санкции против РФ, так как они "обходятся в миллиарды и миллиарды долларов". Сегодня пришло сообщение, что в США распущена рабочая группа, созданная силовиками, юристами, финансистами и дипломатами для подготовки стратегии давления на Россию "с целью ускорения мирных переговоров по Украине".

Таким образом признано право РФ на "мир через силу", что до сих пор американцы приписывали лишь себе. Можно сказать, что Россия восстановила свои позиции великой державы, утерянные после развала Советского Союза.

"Большая семёрка" скоро станет "большой шестёркой"

Перед досрочным отбытием из Канады Дональд Трамп щёлкнул по носу "жаждущего публичности" президента Франции Эмманюэля Макрона, который сделал "неверное предположение" о причине его отъезда — якобы ради установления перемирия между Израилем и Ираном. Трамп отказался присоединиться к совместному заявлению G7, призывающему обе стороны конфликта к деэскалации.

Обнаружилось, что разногласия в рамках G7 настолько велики, что впору исключать США клуба. "Большая шестёрка" по-русски звучит оскорбительно, но такова реальность.

На саммите готовились, но не подписаны коммюнике по тарифам, миграционным вопросам (противодействие незаконной миграции), "критически важным минералам" (противодействие политике Китая). Только с британским премьером Киром Стармером Дональд Трамп подписал торговое соглашение, потому что "они (британцы) мне нравятся и это их главная защита". То есть остальные не нравятся. Либеральный мир, а не Россия, порван в клочья, и это в тот момент, когда он должен бороться со своими "авторитарными" противниками на трёх фронтах:

  1. российском,
  2. китайском
  3. и иранском.

Трамп предложил пригласить Китай присоединиться к G7 в будущем. С учётом его позиции по России больше просматривается клуб "большой тройки".

Трамп оставляет заботы об Украине России

Владимир Зеленский не застал Дональда Трампа в Канаде, но результат их встречи заранее ясен. На недавних слушаниях в конгрессе об оборонном бюджете на 2026 год год ничего не было сказано о расходах на военную помощь Украине. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что команда Дональда Трампа имеет "принципиально иное видение" конфликта, чем предыдущее правительство. По его мнению, дипломатический подход к урегулированию войны выгоден как для Киева и Москвы, так и для самих США.

На этом фоне судьба Украины теперь в лучшей для глобалистов позиции выглядит как срочное заключение мира на условиях РФ, пока ещё есть возможность сохранить её государственность.

Уточнения

Больша́я семёркаG7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы канада украина санкции евросоюз дональд трамп владимир зеленский соединённые штаты америки
Новости Все >
Десерт, который не запрещают на диете: как приготовить клубничные маффины без углеводов
Гладкий, как шёлк, прочный, как камень: материал, который вытесняет плитку из ванных и кухонь
Мышь в зубах, но не на обед: кошка снова принесла подарок — и вот что это значит
Загар есть, а через три дня — будто и не было: простые правила, чтобы сохранить цвет надолго
Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца
Проклятие вне эфира: Влад Череватый раскрыл свои необычные способности на шоу
Макфа под контролем государства: судебная битва за миллиарды продолжается
Грязь и странные привычки местных: россиянка рассказала о настоящей жизни в Южной Корее
Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает
Погребняк о решении Инстасамки избавиться от тату: больно, дорого, долго
Сейчас читают
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать
Домашние животные
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание
Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию
Эти растения выглядят здоровыми, но уже заражены: распознайте опасность до того, как станет поздно
Акула — машина для убийств, но дельфинов она боится до дрожи: в чём подвох
Почему Варлаам Хутынский стал примером для тысяч: путь преподобного к святости
Спорт от тревоги: как простая тренировка может заменить антидепрессанты — и что происходит с мозгом
Похожи на Рафаэлло, но вкуснее и проще: домашние кокосовые конфеты за пару шагов
Не для интриги: Регина Тодоренко раскрыла правду о скрытой беременности
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой
Свадебный хвост, который затмил даже платье: стильный бунт начался
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.