Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой

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Итог саммита "большой семёрки" в Канаде выражается в том, что США признали право России на применение силы в своих национальных интересах.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

США признали за Россией право на мир через силу

Саммит "большой семёрки" (G7) в Канаде начался с заявления президента США Дональда Трампа о том, что "война на Украине не произошла бы, если бы Москва осталась в клубе", а не была изгнана за воссоединение с Крымом.

"Путин разговаривает со мной. Но он не разговаривает с людьми, которые его выгнали, и я с ним согласен", — сказал Трамп.

Он также отказался вводить новые санкции против РФ, так как они "обходятся в миллиарды и миллиарды долларов". Сегодня пришло сообщение, что в США распущена рабочая группа, созданная силовиками, юристами, финансистами и дипломатами для подготовки стратегии давления на Россию "с целью ускорения мирных переговоров по Украине".

Таким образом признано право РФ на "мир через силу", что до сих пор американцы приписывали лишь себе. Можно сказать, что Россия восстановила свои позиции великой державы, утерянные после развала Советского Союза.

"Большая семёрка" скоро станет "большой шестёркой"

Перед досрочным отбытием из Канады Дональд Трамп щёлкнул по носу "жаждущего публичности" президента Франции Эмманюэля Макрона, который сделал "неверное предположение" о причине его отъезда — якобы ради установления перемирия между Израилем и Ираном. Трамп отказался присоединиться к совместному заявлению G7, призывающему обе стороны конфликта к деэскалации.

Обнаружилось, что разногласия в рамках G7 настолько велики, что впору исключать США клуба. "Большая шестёрка" по-русски звучит оскорбительно, но такова реальность.

На саммите готовились, но не подписаны коммюнике по тарифам, миграционным вопросам (противодействие незаконной миграции), "критически важным минералам" (противодействие политике Китая). Только с британским премьером Киром Стармером Дональд Трамп подписал торговое соглашение, потому что "они (британцы) мне нравятся и это их главная защита". То есть остальные не нравятся. Либеральный мир, а не Россия, порван в клочья, и это в тот момент, когда он должен бороться со своими "авторитарными" противниками на трёх фронтах:

российском, китайском и иранском.

Трамп предложил пригласить Китай присоединиться к G7 в будущем. С учётом его позиции по России больше просматривается клуб "большой тройки".

Трамп оставляет заботы об Украине России

Владимир Зеленский не застал Дональда Трампа в Канаде, но результат их встречи заранее ясен. На недавних слушаниях в конгрессе об оборонном бюджете на 2026 год год ничего не было сказано о расходах на военную помощь Украине. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что команда Дональда Трампа имеет "принципиально иное видение" конфликта, чем предыдущее правительство. По его мнению, дипломатический подход к урегулированию войны выгоден как для Киева и Москвы, так и для самих США.

На этом фоне судьба Украины теперь в лучшей для глобалистов позиции выглядит как срочное заключение мира на условиях РФ, пока ещё есть возможность сохранить её государственность.

Уточнения

Больша́я семёрка ( G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.





