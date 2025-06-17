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Любовь Степушова

В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном

5:06
Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль оказался не готов к войне на истощение и надеется на волшебника Трампа. На Telegram-платформе израильтяне делятся тем, что они обсуждают "на кухнях".

Общение
Фото: Openverse by polandeze, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Общение

В Израиле вводится жёсткая цензура в СМИ

Полковник ЦАХАЛ и главный цензор Израиля Коби Мандельбит разослал письмо в СМИ, которое вводит жёсткую цензуру на публикуемые материалы.

В циркуляре указано, что запрещены:

  • cъёмки повреждений на военных объектах или вблизи них, а также трансляция точного адреса места удара в жилых районах вблизи объектов безопасности;
  • видеотрансляции и изображения пусков перехватчиков с батарей ПВО;
  • кадры прямых перехватов или ударов ракет/БПЛА по зданиям или земле;
  • вещание вблизи мест дислокации батарей ПВО.

Указано, что распространение видео из социальных сетей не допускается без предварительной проверки цензурой.

Поэтому к новостям о прилётах в Израиле надо относиться как к украинским об этом же. Жёсткая цензура готовит израильтян к долгому конфликту и говорит о том, что Иран делает Израилю больно, а боль — это опасно для власть имущих.

Израильтяне разобщены, столкнувшись с войной на истощение

Источником правдивой информации о том, что происходит в Израиле, является Telegram-платформа, где пока нет цензуры. Выясняется, что у населения есть следующие претензии к премьеру Биньямину Нетаньяху...

1. Мало бомбоубежищ, а многие не приспособлены к длительному пребыванию, к тому же многие приходят туда с собаками, что порождает антисанитарию. Также не так просто допроситься "с улицы" к укрытию в частном миклате (убежище). При этом многие уверены, что "сам Нетаньяху сидит в бункере". Разворачивается полемика, одни горой за бывшего десантника ("Как он может быть трусом с такой биографией?"), другие подтверждают мнение его сослуживцев, что он трус.

"Что этот организм (Нетаньяху) из себя представляет — охарактеризовали и его родители, и его сотрудники, и психологи. Так что да, подсудимый трус, неспособный мыслить не то что стратегически, но даже тактически. Его способность извлекать выгоду для себя, не делает его умнее, но вполне характеризует как опасного для страны политикана", — пишет один из блогеров.

2. Удивляет агрессивность руководства, в штыки принято заявление министра обороны Исраэля Каца о том, что "жители Тегерана ответят" за удары по Израилю, и коронное — от Нетаньяху, что "мы приближаемся к победе". Первое заявление развенчивает миф о миролюбивых евреях (мы же не варвары), а второе — об адекватности Нетаньяху. Впрочем сторонников агрессивности руководства тоже много, нет сомнений, что они хорошо защищены в личных бункерах или пишут из-за границы.

3. Израильтяне не понимают, почему одни евреи считают себя более евреями, чем другие. Например, появился пост (фото), что в разрушенном здании в Бат-Яме (пригород Тель-Авива) продавали свинину, поэтому в него и попала иранская ракета, и не жалко — погибли гои. Противники такой позиции объясняют, что в других разбомблённых местах свининой не торговали, а ракета всё равно попала. Если в обществе нет единства — оно пропало.

4. Беспокоит, что к цензуре прибавилась оголтелая пропаганда. Проправительственные паблики печатают одно и то же без крупицы собственной мысли (фото), остаётся обсуждать правду на кухнях, и в этом для режима Нетаньяху есть много взрывоопасных моментов.

5. Возмущает закрытие въезда и выезда (объявила министр транспорта) из Израиля. Первый момент поражает тем, что семьи, самое святое в Израиле, не могут воссоединиться, а второе развенчивает миф о том, что "если надо, мы, израильтяне, все как один". Получается, что у правительства другое мнение в условиях приближающейся тотальной мобилизации.

6. Есть всеобщее недоумение, почему президент США Дональд Трамп медлит с прямой поддержкой. Где американские самолёты, бомбящие Иран, интервенция и т. д. и т. п.? Опять же предъявляются претензии к Нетаньяху: "Почему не договорился с США заранее?"

Израиль не подготовился к затяжной войне и пытается перестраиваться на ходу через репрессии и пропаганду, надеясь на помощь США. Но доказано, что в "западных демократиях" организоваться для войны на истощение гораздо сложнее, чем в "авторитарных режимах". И в нынешней обстановке благославен тот, кто живёт в государствах с выстроенной вертикалью власти, населением, готовым к трудностям, и самостоятельной, мобильной экономикой.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 92-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы иран война соцсети израиль дональд трамп биньямин нетаньяху
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