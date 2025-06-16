Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий

3:35 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Втянутся ли США в ирано-израильский конфликт по ливийскому сценарию — это главный вопрос ближайших дней. Вопрос обсуждался, но Трамп обдумывает неожиданно возникшие риски.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху хочет ливийский сценарий в Иране

Известно, что в 2003 году Ливия отказалась от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций и нормализацию отношений с Западом. В 2011 году НАТО под предлогом "поддержки повстанцев в борьбе с диктаторским режимом" свергло правительство Муаммара Каддафи через "закрытое небо" и ковровые бомбардировки правительственных сил. Сейчас Ливия — это разделённая страна с постоянными столкновениями между племенами.

После решительного ответа Ирана на агрессию Израиля стало очевидно, что Тель-Авив не сможет добиться своих целей без втягивания в войну США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё в 2024 году выступил с речью в конгрессе США, призвав к созданию глобального альянса против Ирана. Несомненно, это он делает и сегодня, так как только у США есть проникающие бомбы для уничтожения иранского завода по обогащению урана "Фордо", спрятанного глубоко под землёй. Если его не уничтожить, то цель Тель-Авива по тотальной денуклеаризации Ирана не будет выполнена. Как тогда объясняться с избирателями? Вероятно, такие договорённости между президентом США Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху были, иначе бы Израиль не начал агрессию.

Трамп хочет въехать в Иран на белом коне, не иначе

Как полагает американист, ведущий эксперт РИСИ Сергей Михайлов, шансы на вмешательство Вашингтона в войну "достаточно высоки", если Израиль сможет получить тотальное преимущество в небе над Ираном. Тогда Трамп "на белом коне, особенно не рискуя", направит дополнительные силы для того, чтобы окончательно выбить военно-промышленный потенциал Ирана и поставить страну на колени, сказал эксперт.

"В долгую, так сказать, в бесконечную войну он вмешиваться не будет, но маленькая победоносная война ему нужна", — сказал Сергей Михайлов Pravda.Ru.

По его словам, поступают сообщения о том, что флот американских самолётов-заправщиков отправляется на Ближний Восток из континентальной части США "явно для активизации воздушных операций". Остаётся выяснить чьих — американских или израильских.

Рискует не Израиль, а Нетаньяху, однако Иран рискует всем

Трамп определённо не высказывался на эту тему, он задумался о рисках, а они большие: если новая война будет затяжной, то нефть и следом за ней бензин подорожают в разы, и республиканцы провалят промежуточные выборы в конгресс, а то и президентские. Стоит ли рисковать будущим страны, каким его видит Трамп, когда надо вплотную заниматься её собственными проблемами? Например, мигранты, поддерживаемые наркокартелями, совсем распоясались, также надо сокращать расходы бюджета и госдолг, чему любая война не способствует.

Считаем, что если Иран продержится в конфликте в виде "перестрелки" две недели и не сдастся на милость Трампу, то США прикажут Нетаньяху возвращаться на исходные позиции, что приведёт к смене власти уже не в Иране, а в Израиле. Может быть, и к лучшему для этой страны.

Уточнения

Ли́вия (араб. لِيبْيَا‎), полное официальное название: Госуда́рство Ли́вия (араб. دَوْلَةُ لِيبْيَا‎ Dawlat Libya, бербер. ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ Tamurt n Libya) — государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

