Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю

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Иран после мощного ответного удара по Израилю внезапно заявил о готовности к мирным переговорам по своей ядерной программе, что не является признанием поражения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Главный итог ответа Ирана — у Израиля нет ПВО

Иранцы ответили достойно Израилю на агрессию два дня назад и после паузы нанесли ракетные удары по центрам принятия решений в Тель-Авиве, ядерному центру в Димоне, исследовательскому центру в Реховоте и так далее. Западная пресса, в основном, делает упор на разрушениях в Иране, а не в Израиле. Но главный итог не количестве поражённых целей той или иной стороной, а в том, что иранские ракеты массово преодолели распиаренную систему ПВО Израиля. Речь идёт не только о "Железном куполе", а о системах против дальнобойного оружия: Arrow-2 и американских Patriot и THAAD.

Иранская служба безопасности очнулась и призывает население внимательно наблюдать за подозрительными автомобилями, которые потенциально могут быть использованы для запуска шпионских БПЛА. Признано, что "умная система" оповещения не сработала, а также имели место недооценка противника и халатность при организации совещаний. Признание ошибок говорит о том, что адекватные люди в руководстве Ирана есть, а недостатки можно поправить.

Надо понимать, что Иран, как самостоятельная единица, обладает огромной территорией и населением (90 млн чел.), его военная промышленность упрятана под землю. А Израиль, как самостоятельная единица без США — ничто. Это очень маленькая страна по всем параметрам, которая имеет гораздо более высокие риски быть уничтоженной при масштабной войне, не говоря уже о ядерной.

У Ирана обозначились сильные союзники

Немаловажно, что и у Ирана обозначились явные союзники — Россия и Китай, и не только в политическом плане. Точное наведение ракет Ирана по центрам принятия решений в Тель-Авиве было произведено с помощью спутниковых группировок одной из стран, а может быть и обеих в рамках, вероятно, ШОС (которую называют аналогом НАТО), а у РФ есть договор с Ираном о военной помощи. О поддержке Китая говорит и неожиданное заявление руководства Пакистана о том, что он ответит на ядерную атаку Израиля по Ирану своей ядерной атакой, а также другой прямой военной поддержкой, если какая-либо страна напрямую вмешается в эту войну.

О том, что в Израиле и США не просто что-то пошло не так, а царит паника, говорят метания президента Дональда Трампа в заявлениях (то знал, то не знал, то поможет, то не поможет) и дрожащие руки официального представителя израильской армии Авичая Адраи (видео), который вчера убеждал евреев не бояться ракет Ирана. Премьер Биньямин Нетаньяху же постоянно прячется на своём самолёте в Греции, что не прибавляет ЦАХАЛ уверенности.

Иран помог себе, России и Китаю

На этом фоне МИД Ирана заявил, что готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. И это вовсе не означает капитуляцию Ирана. Именно так действует Россия, заявляя о поисках мира с киевским режимом. Дипломатию в адекватных правительствах никто не отменяет, а военные будут делать своё дело.

Военный ответ Ирана, на который он ранее не решался, чрезвычайно важен для сохранения переговорных позиций не только его самого, но и России и Китая. Западу наглядно показана уязвимость его ПВО в конвенциональной войне. Гиперзвуковое оружие, которым располагает РФ, не имеет "противоядия", это сразу делает Запад более уступчивым на переговорах по Украине. Китай же отодвигает от себя войну за Тайвань.

Иран теперь не будет сидеть на переговорах по ядерной программе "вторым номером", имея и более сильный арсенал воздействия на Запад — перекрытие Ормузского пролива и удары по западным военным базам. Тегеран будет договариваться на своих условиях, никто не посмеет ему запретить мирный атом. Надо ещё учесть, что евреи — это нация, которая заботится о каждом члене своей общины. Нетаньяху будет находится под огромным давлением общества, которое не даст ему повторить разрушительную "перестрелку" с Ираном.