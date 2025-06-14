Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану

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Операция "Ам Калви" (в вольном переводе "Народ как лев") стала логическим продолжением многолетнего конфликта между Израилем и Ираном вокруг иранской ядерной программы.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ f-16

Критическим моментом стали сведения израильской разведки (АМАН) и партнёрских структур, согласно которым Иран находился на грани завершения работ по созданию до 15 ядерных боезарядов. По оценкам, речь шла о периоде в две-три недели до потенциального появления у Ирана готового к применению ядерного арсенала.

Данная информация в корне изменила оценку угрозы. Израильская концепция национальной безопасности не допускает существования ядерного Ирана, особенно учитывая многократно подтверждённую риторику иранского режима о необходимости уничтожения Израиля.

Принятие решения и политический контекст

Политическое решение о начале операции было принято на экстренном совещании кабинета безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант одобрили применение силы после консультаций с начальником Генштаба и руководством МОССАДа. США, по официальным заявлениям, были проинформированы, но участия в операции не принимали.

Одной из ключевых причин начала операции стала невозможность ожидать международных мер. Прежние попытки остановить иранскую ядерную программу путём санкций и дипломатического давления не принесли устойчивого результата.

Сообщается, что ЦАХАЛ, АМАН и ВВС Израиля готовились годами к атаке, которую нанесли прошлой ночью: три волны ударов, точечные ликвидации, основанные на точной разведке (на расстоянии 1800 километров от Израиля), ликвидация высших военных чинов, командиров КСИР и учёных-ядерщиков, точечная атака, которая нанесла тяжёлый ущерб обогатительному объекту в Натанзе, и третья волна — охота на ракетные пусковые установки, готовые к запуску по Израилю на западе Ирана.

Ход операции

Операция началась в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ задействовал более 200 боевых самолётов, которые в течение пяти часов нанесли три волны ударов по ключевым объектам на территории Ирана:

Первая волна: атаки на объекты ядерной инфраструктуры, в том числе ядерный объект в Натанзе, где были поражены подземные центры обогащения урана, залы центрифуг, электро- и вспомогательная инфраструктура. Повреждение объекта позже подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вторая волна: точечные удары по центрам командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе по штабу в Ширазе, а также по объектам, связанным с производством и хранением ракет. Были уничтожены высшие офицеры, включая командующего ВВС и начальника Генштаба. Третья волна: ликвидация пусковых установок ракет "земля-земля" на западе страны и северо-западе, в районе Тебриза, а также атакованы склады, ПВО и железнодорожные узлы в этом районе. Подтверждены взрывы вблизи аэропорта Тебриза, повреждены взлётно-посадочные полосы и железная дорога.

Операция сопровождалась активной работой израильских спецслужб: МОССАД, по данным источников, задействовал сеть агентов и заранее внедрённых боевых систем, включая скрытую базу БПЛА, размещённую на территории Ирана. Эти системы сыграли ключевую роль в синхронизации ударов, а также в разрушении объектов ПВО.

Особое значение имеет удар по объекту в Натанзе, который, согласно официальному заявлению председателя МАГАТЭ, был смертельно повреждён. Урон признан критическим и, вероятно, вывел объект из эксплуатации на длительный срок. По информации из ЦАХАЛа, целью являлась не ликвидация режима, а нейтрализация военной и технологической угрозы.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил тяжёлые повреждения и выразил готовность срочно вылететь в Иран для оценки ситуации. Он подчеркнул, что атака на ядерные объекты нарушает международное право и может привести к непредсказуемым последствиям.

Роль МОССАДа

Параллельно с военной операцией действовали силы МОССАДа, которые провели глубоко эшелонированные операции на территории Ирана:

развернули оперативные системы высокоточного оружия вблизи ПВО и других критических объектов;

использовали сеть внедрённых агентов и технологические платформы для автономного запуска вооружений;

создали базу беспилотных летательных аппаратов в самом сердце Ирана, которые были задействованы в момент атаки.

По оценке израильских источников, операции МОССАДа обеспечили координацию и синхронность ударов в глубине вражеской территории и внесли вклад в парализацию ответного потенциала Ирана.

Ответ Ирана и его последствия

Иран попытался ответить посредством массированной атаки беспилотников — более 100 БПЛА были запущены с его территории и с территории Ирака. Все они были перехвачены израильскими системами ПВО (включая "Железный купол", "Пращу Давида" и средства ВВС). По данным иракского источника Shafaq News, число беспилотников, пересёкших воздушную границу Ирака, превысило 150.

В Аммане (Иордания) была объявлена воздушная тревога, подтверждены случаи перехвата БПЛА и ракет армией Иордании.

Это подтвердило эффективность израильской противовоздушной обороны и способность оперативно реагировать на массированные воздушные угрозы. Введённый ранее запрет на массовые мероприятия, работа образовательных учреждений и передвижение вблизи незащищённых зон был снят через восемь часов после начала операции.

Одним из ключевых последствий удара стало фактическое разрушение системы управления войсками Ирана. По сообщениям, только в первые 15 минут авиаудара были уничтожены не менее 20 высокопоставленных военных, включая командующего ВВС и начальника Генштаба. В результате в иранском оборонном управлении наблюдаются задержки и дезорганизация, что существенно снизило качество и скорость ответных действий.

Геополитические и региональные последствия

США подтвердили, что были предупреждены об операции, но не участвовали. Другие западные государства ограничились призывами к сдержанности. Реакция России и Китая на момент публикации ограничена дипломатическими заявлениями, без конкретных угроз.

Особого внимания заслуживает позиция правительства Ливана, которое, по информации телеканала "Аль-Арабия", официально предупредило организацию "Хезболла" о недопустимости втягивания страны в военные действия. Это может ограничить возможности Ирана использовать прокси-группы на севере.

Позиция США: стратегия дистанцирования

США заняли сдержанную и дистанцированную позицию по отношению к операции. Вашингтон подтвердил, что был предупреждён о действиях Израиля, однако подчёркнуто заявил об отсутствии прямого участия. За два дня до начала удара госдепартамент США начал эвакуацию части сотрудников дипмиссий в регионе, что, по мнению аналитиков, свидетельствовало о подготовке к возможному военному сценарию и одновременно о желании избежать втягивания США в прямую конфронтацию с Ираном.

Белый дом на момент удара продолжал заявлять, что "предпочитает дипломатические механизмы" и "не поддерживает расширение конфликта".

Стоит отметить, что до начала атаки 13 июня президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил: "Иран должен договориться, прежде чем не останется ничего, и спасти то, что некогда называлось Иранской империей. Больше никакой смерти, никакого разрушения… Сделайте это, пока не стало слишком поздно!"

Несмотря на жёсткую риторику бывшего президента, официальная позиция США остаётся двойственной:

с одной стороны, Белый дом не препятствовал действиям Израиля, с другой — подчёркнуто дистанцировался от происходящего.

Эксперты отмечают, что такая "страусиная" политика Вашингтона обусловлена стремлением избежать международной критики и нежеланием быть вовлечённым в новый масштабный конфликт. В то же время действия Израиля ставят США в сложное положение: в случае дальнейшей эскалации потребуется выбор — либо перейти к активной поддержке союзника, либо сохранить текущий нейтралитет, рискуя стратегическими отношениями.

Внутренняя мобилизация Израиля

Израиль мобилизовал тысячи резервистов в рамках приказа №8, временно закрыл аэропорт Бен-Гурион и перевёл страну в режим повышенной готовности. Были развёрнуты дополнительные силы экстренного реагирования, введены ограничения на передвижение и работу некоторых предприятий. Однако по состоянию на утро следующего дня в Израиле обстановка остаётся стабильной: все системы функционируют в штатном режиме, учреждения работают, гражданская инфраструктура не нарушена, и лишь аэропорт остаётся закрытым.

Все воздушные угрозы, направленные на Израиль, были перехвачены, удары ЦАХАЛа завершены, а система ПВО Ирана выведена из строя в ряде ключевых районов. Существенно повреждены объекты, связанные с ядерной программой. Министр обороны сообщил, что цели первой фазы операции достигнуты, однако в случае необходимости операция будет продолжена.

Премьер-министр Нетаньяху отметил, что конфликт может затянуться, учитывая риск удара со стороны прокси-групп Ирана в Йемене, Ираке, Ливане и других точках региона.

Стратегические цели Израиля остаются неизменными: полное разрушение иранского потенциала по производству и применению ядерного оружия, подрыв ракетной и ПВО-инфраструктуры и демонстрация способности Израиля действовать самостоятельно.

Пока не ясно, сможет ли Иран восстановить свою систему управления и перейти к массированному ответу, но Израиль дал понять, что готов к новым ударам при возникновении угроз.

Заключение

Операция "Ам Калви" стала крупнейшей израильской военной акцией по глубине, масштабу и стратегическим последствиям за последние десятилетия. Упреждающий удар не только предотвратил возможное ядерное равновесие в регионе, но и продемонстрировал способность Израиля к комплексным операциям высокого уровня, включающим синхронную работу ВВС, спецслужб и разведки.

На текущий момент Израиль контролирует инициативу. Вопрос — насколько быстро и эффективно Иран сможет ответить и будет ли вовлечён в конфликт весь регион. Очевидно, что ситуация далека от завершения, но исход уже оказывает влияние на глобальную стратегическую картину.

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Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2024 года — 10,027 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 92-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

