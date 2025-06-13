Провал в Сирии был не случайным. Иран ответит Израилю или проиграет

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Израиль очень хорошо подготовился к превентивному удару по Ирану и получил поддержку США. Тегерану стоит отвечать, если он хочет сохранить страну.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные учения «Зульфикар» в Иране

Цель превентивного удара Израиля — свержение религиозного руководства Ирана

ЦАХАЛ ночью провёл атаку военных и ядерных объектов Ирана ракетами "воздух-земля" с самолётов, а также масштабные атаки изнутри Ирана силами своих "спящих" ячеек. Диверсанты подрывали руководителей КСИР, в частности, ВВС и ВМС и физиков-ядерщиков, а также задействовали хорошо законспирированную сеть дронов и систем высокоточного оружия, которые ударили по системам ПВО Ирана (на видео) и по установкам ракет "земля-земля".

Атакованы аэродромы, склады, объекты на железной дороге и завод по обогащению урана в районе АЭС "Натанз". Израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на анонимные источники в правительстве сообщил, что атаки будут продолжаться в течение двух недель.

Цель Израиля — деморализация Тегерана, чтобы легче было свергнуть религиозное руководство и установить проамериканское. Гибель антиамериканского президента Хасана Роухани и приход прозападного "реформатора" Масуда Пезешкиана уже не выглядят случайными событиями. Провал Ирана в Сирии — тоже. Выяснилось, что агенты "Моссада" делают, что хотят на территории Ирана.

Если Иран не ответит, то его ждёт судьба Ливии

США делали вид, что ведут переговоры, ставя перед Ираном невыполнимые требования о закрытии ядерной программы, а на самом деле координировали действия ЦАХАЛ и "Моссада". Президент США Дональд Трамп подтвердил это, заявив, что "запланированные дальнейшие удары против Ирана будут ещё более жестокими".

"Иран должен договориться с нами (по ядерной программе), пока не поздно, и спасти то, что когда-то было Персидской империей!", — сказал он.

Если Иран на это пойдёт, то его судьба будет судьбой Ливии и Ирака. Шестой раунд переговоров с США Тегераном отменён, но с военным ответом он медлит, хотя должен был иметь такой план. Если ответит слабо, то Израиль добьётся поставленной цели об уничтожении "режима аятолл". Иранская разведка получила много секретных документов из Израиля, в которых есть информация об израильских ядерных предприятиях и местах расположения ядерного оружия. Возможно, надо наносить удары по ним с одновременным разоблачением Израиля и США.

Но если дронный и ракетный Ирана ответ не будет задействован или будет ликвидирован на подлёте к Израилю американскими и британскими ракетами "воздух-воздух" (британские истребители уже вылетели с Кипра), то Тегерану остаётся только один выход — надо идти на нестандартные действия и блокировать Ормузский пролив.

Если Тегеран на это решится, то единственное, что может спасти мир от третьей мировой войны, это тот факт, что у стран нет общей границы. Международная реакция не очень интересует Израиль, когда за спиной стоят США.

Выводы из конфликта для России и Китая

России надо поучиться у Израиля, как проводить превентивные операции по мгновенному уничтожению материальных сил и боевого духа противника. С другой стороны, события на Ближнем Востоке отодвигают для США украинский конфликт на последнее место. Также понятно, что в их благие намерения что-то там наладить с РФ верить нельзя. Если Иран будет уничтожен в нынешнем виде, то Китаю стоит приготовиться к военной операции против него в 2027 году.

Уточнения

Ко́рпус стра́жей исла́мской револю́ции (КСИР), — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни.



МАГАТЭ известно как минимум 17 ядерных объектов в Иране: Энарак, Эрак, Эрдакан Бонаб, Бушер, Чалус, Дарховин, Фордо (Кум), Исхафан, Кереж, Лашкар Абад, Лавизан (Тегеран), Натанз, Паршин, Сагханд, Йезд, реактор в Тегеране.

