Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе

3:37 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В Одессе проходит саммит Украина — Юго-Восточная Европа, который можно охарактеризовать как собрание сумасшедшего дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Союзник Москвы Вучич переориентировался на ЕС

Например, Одессу ежедневно атакуют ВКС РФ, и только невменяемые могут лезть под обстрелы.

Не совсем адекватными представляются и действия некоторых гостей саммита. Например, приехал президент Сербии Александр Вучич после того, как посетил Москву на 80-летие Победы России в Великой Отечественной войне. То Вучич заявляет о нейтралитете Сербии и своей неустрашимости в неприсоединении к антироссийским санкциям, то приезжает на саммит, цель которого — выразить политическую и практическую поддержку Украине, поддержать мирный план Зеленского и обсудить санкции против РФ.

Такое поведение, когда "в сознании человека сталкиваются противоречащие друг другу идеи, верования, ценности или поступки", называется "когнитивным диссонансом". По данным источников Euronews, участие "союзника Москвы" в саммите свидетельствует о том, что "Вучич внял критике за свою поездку на Парад Победы в Москву и переориентировался на достижение членства в ЕС". Что же, пусть верят в это.

Нейтральная Молдавия лезет на рожон

Приехала на саммит и другая "нейтральная" страна — Молдавия, в отличие от Сербии, этот статус записан в её Конституции. Президент Майя Санду написала в соцсети, что Румыния и Молдавия вместе не позволят ослабить Украину, "чтобы Россия могла продолжить разрушать другие города, такие как Одесса, Кишинёв или Бухарест".

"И Молдавия, и Румыния, и вся Европа устоят и смогут устоять, пока высоко поднят щит Украины", — написала Санду.

Мания величия румын налицо.

Греция имеет виды на Одессу

Удивила и Греция — премьер Кириакос Мицотакис заявил о намерении "внести свой вклад в реконструкцию Одессы", так как она "является одним из важнейших центров греческого образования в диаспоре и штаб-квартирой Filiki Eteria — символа исторических и культурных связей двух стран". Следствие не вытекает из причины, но просматривается желание Греции претендовать на Одессу, что значительно выше её возможостей.

Также Мицотакис подчеркнул "заинтересованность" Греции в проектах по "восстановлению Украины, особенно в инфраструктурном и энергетическом секторах". Только не очень вменяемый человек может сегодня говорить о восстановлении Украины, когда не ясно, в каких границах она останется, но яснее ясного, что разрушения в указанных секторах катастрофические. Откуда у Греции деньги, которая в долгах как в шелках? Афины не замечают, что их намерение попилить бюджеты Брюсселя всем очевидны.

"И вас вылечат"

Приехали на саммит также премьеры Хорватии и Черногории, которые считают, что "безопасность Украины — это безопасность всей Европы". Правда, в чём выражается безопасность Украины, единой позиции нет. Но главное что-нибудь сказать, а там хоть трава не расти. Это первый признак болезни под названием "обсессивно-компульсивное расстройство", когда люди много обещают, но не выполняют.

Что делать России в этой ситуации полной невменяемости европейцев? Вероятно, лечить, доверимся доктору — президенту Владимиру Путину.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.



Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

