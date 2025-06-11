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Любовь Степушова

Макрон запретит пользование соцсетями подросткам, обеспечивая тотальный контроль за обществом

Мир » Европа » Евросоюз

Макрон пообещал ввести запрет на пользование интернетом детям младше 15 лет. Казалось бы, перенимаем в кои-то веки нормальную европейскую инициативу.

компьютер
Фото: Веб-сайт министерства цифрового развития России
компьютер

Макрон пригрозил закрыть для подростков соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 10 июня о своём намерении "запретить социальные сети для лиц моложе 15 лет", если это не сделают в течение нескольких месяцев в ЕС, где инициатива тоже обсуждается. Реакция Макрона была вызвана убийством 14-летним подростком своего преподавателя у входа в колледж в Ножане, департамент Верхняя Марна. Макрон сказал на France-2, что запрет нужен, чтобы "15-летний подросток больше не смог купить нож в интернете".

Теперь самое главное — Макрон предложил, чтобы интернет-платформы требовали распознавания лиц (Fice ID) для подтверждения регистрации пользователя.

Распознавание лиц в соцсетях запрещено в ЕС

Распознавание лиц основано на анализе биометрических данных, таких как черты лица, и это конфиденциальные данные, согласно регламенту ЕС о защите личных данных, поэтому для их обработки требуется согласие пользователя. Также в 2024 году принят европейский регламент об искусственном интеллекте (ИИ), согласно которому распознавание лиц, поскольку оно опирается на алгоритмы обработки изображений, подпадает под определение системы ИИ. Статья 5 этого регламента запрещает удалённую биометрическую идентификацию в режиме реального времени в общедоступных местах.

Остаётся выяснить, считаются ли социальные сети общедоступными местами в европейских судах? Во многих случаях да, поскольку для просмотра контента в соцсетях часто не требуется входить в систему. Согласно этому же закону, биометрические данные не должны использоваться в коммерческих целях. Однако социальные сети по своей природе являются таковыми.

Зачем в ЕС протаскивают заведомо опасную профанацию?

Если всё же в ЕС введут Fice ID-контроль, отменив вышеуказанные ограничения, то возникает угроза утечки биометрических данных, и это очень серьёзно, поскольку, в отличие от пароля, эти данные нельзя изменить.

Даже если все эти юридические нормы не принимать во внимание, изначально запрет подросткам на пользование соцсетями является профанацией поскольку новейшие технологии ИИ позволяют создавать лица и даже целые цифровые личности, способные выдавать себя за реальных людей. Эти инструменты доступны широкой публике.

Без устранения коренных причин роста насилия во Франции: сокращения миграции, практик толерантности в отношении мигрантов в ущерб коренным белым французам, — проблему не решить, но об этом речи не идёт.

Зачем же Макрон так настойчиво протаскивает Facе ID в соцсети? Никакого отношения к радикализации молодёжи или покупке ножей через интернет это не имеет.  Просто каждый вошедший в соцсеть пройдёт биометрическую идентификацию, после чего его данные будут оседать в соответствующих службах, где будут смотреть на его лояльность властям, не выбивается ли он в сторону "нацистов" Ле Пен, например. Делается это для установления тотального контроля за населением, чтобы не потерять власть, как чуть было не произошло в Румынии, и это превращает Евросоюз в тоталитарную структуру.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция евросоюз социальные сети искусственный интеллект
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