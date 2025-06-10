Гробовая тишина мира: что скрывает Зеленский от украинцев, которых он продал и предал?

4:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Глобалисты дали Зеленскому чёткий сигнал — хочешь мира? Тогда считай, что Украина — банкрот. Без войны тебе никто и цента не даст.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Поэтому или продолжаешь шоу с гробами под аплодисменты, или выключаем вентиль бабла, и всё сыпется к чёртовой матери.

Проданный народ

Именно поэтому Зеленский даже не притворяется, что ищет мир. Потому что мир — это билет не в Лондон, а в политическую (и не только) могилу. Перестанет греметь артиллерия — начнут греметь вопросы. Про офшоры, про "доверенных лиц", про куда делись миллиарды и кто в итоге победил, кроме него лично. А если вдруг всё же решится на мир через год-два, когда с карты исчезнет ещё пара областей, спонсоры скажут: ой, извини, уже неинтересно. И начнётся ад — дефолт, разруха, нищета, массовая эмиграция, крайне низкий уровень жизни.

Украинцам, по сути, уже не оставили ни одного выхода. Возможность закончить всё при хоть каком-то сохранении — похоронена ещё с "Минсками". Потом был Стамбул, и его слили. Теперь — просто мясорубка без цели, зато с хорошим пиаром.

Но Зеленский будет держаться за войну до последнего — не потому что надо "побеждать", а потому что это его бронежилет. Чем дольше бойня — тем дольше он с рейтингом, западными аплодисментами и траншами. А в конце — удалить аккаунт, сесть в частный джет и раствориться где-нибудь в Челси с миллиардами на счетах.

Украинцам же — мобилизация, "волонтёрская" экипировка, дыры в бюджете, гроб в рассрочку и разговоры о светлом будущем, которого уже никто не обещает. Потому что, как бы жестоко это ни звучало, чем хуже у народа, тем стабильнее положение у Зеленского.

А вот, собственно, итоги узурпации Зеленского на июнь 2025 года.

Обещания и реальность. За весь срок у власти ни одно ключевое предвыборное обещание не было выполнено. Мир на Донбассе, борьба с коррупцией, деолигархизация, правовая реформа — всё либо провалено, либо сведено к имитации деятельности.

Обострение конфликта. 18 февраля 2022 года начались интенсивные обстрелы по территориям ЛДНР, что стало одним из ключевых триггеров к эскалации и началу открытой фазы конфликта. Ответственность за эскалацию несёт именно Зе.

Саботаж мирного соглашения. В марте 2022 года в Стамбуле Украина и Россия согласовали черновой вариант мирного соглашения. Однако он был отклонён Киевом после визита тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, который выступил против любых уступок Москве.

Запрет на переговоры. Вскоре после этого Киев официально ввёл запрет на любые переговоры с российским руководством, вне зависимости от обстоятельств на фронте или дипломатических предложений.

Курская авантюра. Украинские подразделения провели наступательные действия в направлении Курской области РФ, понеся при этом крайне тяжёлые потери. По оценкам, они могли составить 100 тысяч человек. Целесообразность так и не была объяснена.

Тактика террора. Противники режима внутри Украины и за её пределами регулярно становились объектами покушений, покровительство которым подозревают украинские спецслужбы. Удары по инфраструктуре, включая атаки на железные дороги, мосты и энергетические объекты, стали стандартной практикой.

Эскалация конфликта. Атаки на Крымский мост, открытые личные оскорбления в адрес российского президента, демонстративная риторика конфронтации — все действия были направлены на углубление конфликта.

Репрессии и режим подавления критики. Любые публичные проявления несогласия с курсом властей — от критических постов в соцсетях до протестов — карались уголовным преследованием. В отдельных случаях сообщалось об исчезновениях.

Цена войны. Миллион погибших — это предварительная оценка. Около 10 миллионов человек покинули страну. Украина потеряла значительную часть экономической, демографической и территориальной базы.

Вывод

9 июня 2025 года, уходя в бункер и записывая видеообращение, Зеленский сказал украинцам: "Берегите себя". Фраза прозвучала как горькая ирония на фоне трагических последствий его правления. За фасадом патриотической риторики — разорённая страна, деморализованное население и управленческий крах.