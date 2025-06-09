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Игорь Буккер

Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее

Мир » Европа » Евросоюз

Из-за подвижек новой администрации Дональда Трампа, Европейскому союзу придётся выбирать: противостоять изменению мирового порядка или заключить с США прагматичную сделку по тарифам, участию в НАТО и вообще присутствию американских военных на территории старушки Европы.

Государственные флаги Польши и ЕС
Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Государственные флаги Польши и ЕС

Противостояние с Вашингтоном может дорого обойтись Брюсселю — не только в экономике, где торговая война усугубит вялый рост, но и в пресловутой безопасности, о которой неустанно курлычат "ястребы". У ЕС по-прежнему нет самостоятельной оборонной архитектуры, способной заменить лидирующую роль США.

Создание "европеизированного" НАТО требует развития собственного военно-промышленного комплекса — процесс долгий и дорогостоящий. Пока европейские так-себе-политики судорожно мечутся в поисках своего места, некоторые страны нащупывают искусство стратегического выживания в изменившихся исторических условиях.  

Недавние шаги Варшавы говорят сами за себя: соглашение с американским подрядчиком о строительстве первой АЭС, закупка передовых ракет класса "воздух-воздух" у Пентагона. Всё это — продолжение курса, которым правительство Польши последовательно следует с конца минувшего столетия.

Становление современной Польши — это история самой быстрорастущей экономики ОЭСР в Европе к 2025 году. Отчасти прорыв стал возможен благодаря лавированию между Брюсселем и Вашингтоном. Польша грамотно использовала фонды ЕС для инфраструктурного роста, при этом выстраивая плотные связи с США в сфере безопасности. Тут вовремя подоспела даровая физическая сила из Незалежной. 

За свою проамериканскую позицию Польша не раз подвергалась резкой критике. Во время войны в Ираке Варшава выступила за союз с США, вопреки позиции ЕС. Тогдашний президент Франции Жак Ширак уничижительно охарактеризовал её политику как "инфантильную".

Но спустя два десятилетия кое-что прояснилось: Польша хотела и заполучила некоторый боевой опыт, модернизировала хиреющую армию и укрепила безусловный авторитет в Атлантическом альянсе.

Эту стратегию образно описали аналитики Халсман и Митчелл в своей книге "The Godfather Doctrine: A Foreign Policy Parable", сравнив США с дряхлеющим Доном Корлеоне, а Польшу — с верным пекарем Энцо. Когда глобальные правила переписываются, а союзники дрейфуют, Варшава остаётся как бы на плаву. Власть стремится выжать максимум пользы из любых трансформаций, укрепляя свои плешивые тылы.

Правительство партии "Право и справедливость" с 2015 по 2023 годы попыталось противопоставить Польшу ЕС, испортив отношения с Брюсселем и нарушив целый ряд норм. Несмотря на конфликты вокруг судов, экологии, прав ЛГБТ* и абортов, поддержка членства в ЕС оставалась высокой — 92%, по данным польского института опросов общественного мнения Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) в 2022 году.

В 2023 году ситуация изменилась: к власти вернулся Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета. Он по-прежнему выступает за тесное сотрудничество с ЕС, но реалистично оценивает риски, связанные с США. После объявления новых пошлин Трампом, Туск жёстко отреагировал, назвав их "ударом от союзника", но продолжает искать общую платформу с Вашингтоном.

Именно эта двойственность — критика без разрыва, прагматизм без капитуляции — и является отличительной чертой польской внешней политики. Польша не обольщается относительно мотивации США, но признаёт их критическую роль в системе европейской безопасности. Сегодня страна тратит на оборону более 4% ВВП — больше, чем любая другая страна НАТО, включая США. По численности вооружённых сил Польша уступает в Европе лишь Турции, а в мире - США.

Своё видение мира Варшава формировала через исторический опыт. Более века страна напрочь исчезала с политической карты. Довольно вспомнить несколько разделов несговорчивых поляков европейскими властелинами. Поэтому безопасность для окатоличенных славян — не абстрактная категория, а условие существования слабой государственности, вечно зависимой от грозных соседей. Всегда стоит задача - какому господину бухаться в ножки, чтобы не совсем измараться.

Польша изыскивает некий путь: баланс, вооружённый нейтралитет внутри альянса, инвестиции в оборону, тесный диалог с США — даже при их якобы капризной внешней политике. ЕС предстоит переосмыслить свою стратегию: сохранить лицо или сохранить влияние?

Для Польши Европа — это призрачный шанс реализовать голубую мечту своенравных панов освободиться от постоянной угрозы исчезновения их гособразования в результате противоречий среди могущественных держав. 

*ЛГБТ - запрещённая в РФ организация 

Уточнения

Дон Ви́то Корлео́не (итал. Vito Corleone), при рождении Ви́то Андоли́ни (итал. Vito Andolini), известный как «Крёстный отец» (англ. Godfather) — главный герой романа Марио Пьюзо «Крёстный отец» и второстепенный персонаж романа «Сицилиец».

До́нальд Франци́шек Туск (пол. Donald Franciszek Tusk, кашуб. Donôld Frãcëszk Tusk; род. 22 апреля 1957, Гданьск, Польша) — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

«Право и справедливость» (пол. Prawo i Sprawiedliwość; также «Закон и справедливость») — консервативная политическая партия Польши.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато польша америка политика безопасность
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