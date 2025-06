Трамп отразит вторжение мигрантов с помощью армии, которую уберёт из Европы

Трамп впервые за 60 лет привлёк к подавлению беспорядков в Лос-Анжелесе национальную гвардию Калифорнии без одобрения властей штата. Армии следует приготовиться.

Трамп объявил о федеральном ответе вторжению мигрантов

Кадры дыма над улицами Лос-Анджелеса в последние дни делают второй по величине город Америки похожим на зону военных действий. Президент США Дональд Трамп считает, что в страну "вторглись" мигранты, и ссылается на полномочия военного времени, чтобы остановить "нашествие". Он объявил приграничную зону с Мексикой "военной базой", и агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) заполнили центры содержания лицами, "незаконно туда проникшими".

В ответ на репрессии в пятницу начались погромы в латиноамериканских пригородах Лос-Анжелеса — Комптон и Парамаунт. Беспорядки координируют "низовые организации самообороны", как они пишут о себе, подчёркивая, что их борьба долго готовилась и символизирует "поворотный момент в борьбе с криминализацией мигрантов и государственными репрессиями в США":

"Преследование мигрантов является прямой атакой на весь рабочий класс. Борьба с ксенофобией и репрессиями должна быть объединена по обе стороны границы".

Демократы в Калифорнии радикализируются

Дональд Трамп заявил в соцсети, что беспорядки устраивает Демократическая партия США, контролирующая Калифорнию, которая "всё больше радикализируется".

"У нас будут войска повсюду", — сказал он.

Решительность Трампа вызвана опытом игнорирования погромов BLM в 2020 году, когда беспорядки охватили все крупные мегаполисы США. Потенциал разрастания у нынешних беспорядков тоже есть — в правление Джо Байдена в Америку въехали более пяти миллионов нелегалов. Морская пехота, дислоцированная в Калифорнии, пока что находится в режиме повышенной готовности. Глава Пограничной службы пригрозил арестовать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, если они будут мешать федеральному иммиграционному контролю.

У США появился повод убрать армию из Европы

Многие американцы поддерживают Трампа, считая, что мигранты живут на их налоги, получая бесплатные талоны на еду и медицинскую помощь. Их особенно раздражает, что протестующие в Лос-Анжелесе размахивают мексиканскими флагами. А мигранты недовольны позицией мексиканских властей, которые "способствуют прямой депортации в сговоре с ICE и Пограничным патрулем".

Новый внутренний фронт открылся внутри самой Америки и угрожает перекинуться на Мексику. На самом деле внутренний враг Трампа в лице глобалистов не сдался. Для борьбы с "вторжением" мигрантов президенту США потребуется задействовать армию, то есть появился повод убрать военные контингенты из Европы. О чём он уже давно намекает.

