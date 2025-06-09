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Любовь Степушова

Трамп отразит вторжение мигрантов с помощью армии, которую уберёт из Европы

3:08
Мир » Северная Америка » США и Канада

Трамп впервые за 60 лет привлёк к подавлению беспорядков в Лос-Анжелесе национальную гвардию Калифорнии без одобрения властей штата. Армии следует приготовиться.

Президент Трамп на границе с Мексикой в Аризоне
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by The White House from Washington, DC is licensed under White House at https://flickr.com/photos/148748355@N05/50041201182
Президент Трамп на границе с Мексикой в Аризоне

Трамп объявил о федеральном ответе вторжению мигрантов

Кадры дыма над улицами Лос-Анджелеса в последние дни делают второй по величине город Америки похожим на зону военных действий. Президент США Дональд Трамп считает, что в страну "вторглись" мигранты, и ссылается на полномочия военного времени, чтобы остановить "нашествие". Он объявил приграничную зону с Мексикой "военной базой", и агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) заполнили центры содержания лицами, "незаконно туда проникшими".

В ответ на репрессии в пятницу начались погромы в латиноамериканских пригородах Лос-Анжелеса — Комптон и Парамаунт. Беспорядки координируют "низовые организации самообороны", как они пишут о себе, подчёркивая, что их борьба долго готовилась и символизирует "поворотный момент в борьбе с криминализацией мигрантов и государственными репрессиями в США":

"Преследование мигрантов является прямой атакой на весь рабочий класс. Борьба с ксенофобией и репрессиями должна быть объединена по обе стороны границы".

Демократы в Калифорнии радикализируются

Дональд Трамп заявил в соцсети, что беспорядки устраивает Демократическая партия США, контролирующая Калифорнию, которая "всё больше радикализируется".

"У нас будут войска повсюду", — сказал он.

Решительность Трампа вызвана опытом игнорирования погромов BLM в 2020 году, когда беспорядки охватили все крупные мегаполисы США. Потенциал разрастания у нынешних беспорядков тоже есть — в правление Джо Байдена в Америку въехали более пяти миллионов нелегалов. Морская пехота, дислоцированная в Калифорнии, пока что находится в режиме повышенной готовности. Глава Пограничной службы пригрозил арестовать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, если они будут мешать федеральному иммиграционному контролю.

У США появился повод убрать армию из Европы

Многие американцы поддерживают Трампа, считая, что мигранты живут на их налоги, получая бесплатные талоны на еду и медицинскую помощь. Их особенно раздражает, что протестующие в Лос-Анжелесе размахивают мексиканскими флагами. А мигранты недовольны позицией мексиканских властей, которые "способствуют прямой депортации в сговоре с ICE и Пограничным патрулем".

Новый внутренний фронт открылся внутри самой Америки и угрожает перекинуться на Мексику. На самом деле внутренний враг Трампа в лице глобалистов не сдался. Для борьбы с "вторжением" мигрантов президенту США потребуется задействовать армию, то есть появился повод убрать военные контингенты из Европы. О чём он уже давно намекает. 

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Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек). 
 
 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы армия сша калифорния лос-анжелес дональд трамп
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